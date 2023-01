Sem Morenão, Jacques da Luz vira casa dos times de Campo Grande

Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, passou por reformas para receber os jogos das equipes do Comercial e do Operário - Gerson Oliveira

Apesar das promessas, o Estádio Morenão não estará em condições de receber jogos no início do Estadual deste ano, por conta de reformas, sendo assim, o palco dos times de Campo Grande será o Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Principal palco do futebol sul-mato-grossense, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian está passando por um processo de revitalização desde julho de 2022, com total de R$ 9,4 milhões investidos pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Inicialmente, o término e a entrega da reforma estavam previstos para o fim do ano passado, com isso, a expectativa dos clubes de Campo Grande era de levar seus jogos como mandante, desde a primeira rodada, no Estádio Morenão para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Fundesporte e com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e obteve a informação de que houve atraso nas obras do Morenão e o estádio não estará apto para receber os primeiros confrontos, marcados para iniciar no dia 22 de janeiro.

Segundo a Federação de Futebol, o Operário e o Comercial vão mandar seus jogos no Estádio Jacques da Luz, já o Novo Futebol Clube optou em levar seu mando de campo para a cidade de Sidrolândia, a 60 km de Campo Grande.

O estádio das Moreninhas também passou recentemente por reformas, com objetivo de adequar o local para receber partidas de futebol, organizadas pela federação estadual.

Ao contrário do Morenão, o Jacques da Luz, segundo a Prefeitura de Campo Grande, estará pronto para receber jogos do campeonato, a partir do dia 11 de janeiro.

Em contato com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), foi informado à reportagem do Correio do Estado os seguintes reparos na estrutura do estádio: “A Funesp informa que realizou serviços de pintura nas arquibancadas, na cabine de imprensa, nos vestiários [time e arbitragem] e nos banheiros ao público, a troca de lâmpadas [por sistema de LED] e o tratamento de seis meses no gramado [arenito e adubo]”, esclareceu a Fundação em nota.

A manutenção do espaço iniciou dia 29 de dezembro e vai até quarta-feira com a finalização de pinturas externas.

REFORMA DO MORENÃO

O processo de revitalização do Estádio Morenão, segundo o governo do Estado, foi dividido em três etapas: estrutura e banheiros, parte elétrica e acessibilidade e pânico.

Além desses reparos, os vestiários estão com obras gerais, tando do visitante como o do mandante, desde o ano passado.

Uma rampa para melhorar o acesso entre os vestiários e a entrada no campo de jogo está sendo feita.

Além dos vestiários e dos banheiros para os torcedores, pelo menos cinco cabines das emissoras fazem parte do pacote de reformas, para que a imprensa tenha condições de acompanhar a competição.

OBRA EMPACADA

Como apurado anteriormente pela equipe do Correio do Estado, a reforma é uma promessa de 2016 do governo do Estado.

Na época, foram realizadas apenas ações paliativas, como reparos e pintura. Ações que contaram com um investimento de cerca de R$ 200 mil.

Posteriormente, em 2021, o valor necessário para uma obra completa foi repassado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), convênio que foi fechado no valor de R$ 9 milhões.

Entretanto, a obra demorou sair do papel, ficando inerte por meses.

HISTÓRIA

O Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, foi construído em 1971, no campus da então Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), que mais tarde viria a se tornar a UFMS.

É o maior estádio de Mato Grosso do Sul, ocupando a 18ª posição em relação aos estádios brasileiros.

O Morenão já foi sede de um jogo da Seleção Brasileira de Futebol contra a Venezuela, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

O jogo terminou em um empate de 0 a 0, mas a torcida pode ver grandes jogadores em campo.

Saiba: O Campeonato Sul-Mato-Grossense se inicia ainda neste mês de janeiro, no dia 22. A primeira partida será disputada no Estádio Jacques da Luz, quando ocorrerá o confronto entre Comercial e Coxim, no dia 2 de fevereiro. O Operário deve estrear nas Moreninhas no dia 5 de fevereiro, em duelo diante do Costa Rica.

