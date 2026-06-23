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Série B de MS finaliza primeira rodada, com derrota de favorito

Após uma rodada, C.E.U ABC lidera e Misto completa a zona de acesso

João Pedro Zequini

23/06/2026 - 10h45
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Para quem gosta e aprecia o bom e velho futebol raiz, começou no último sábado (20), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B e a edição de 2026 conta com velhos conhecidos do certame pantaneiro. 

Times como, Misto de Três Lagoas, 7 de Setembro de Dourados, C.E.U. ABC e Campo Grande, voltaram a disputa do futebol profissional, após temporadas de hiato. 

Além das equipes que voltaram, o Aquidauanense que foi rebaixado em 2025 também está na disputa, Comercial, Taveirópolis e São Gabriel, jogaram a Série B em 2025 e retornam este ano para buscarem o tão sonhado retorno à elite estadual. 

A competição esse ano é de tiro curto, sem margens para erros e cada ponto perdido, vai fazer falta na hora de decidir os classificados para a primeira divisão.  

OS RESULTADOS 

Fazendo a partida de abertura no sábado, Aquidauanense e Comercial se enfrentaram no Estádio Noroeste em Aquidauana e a festa foi para os donos da casa, que venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Gabriel Souza. 

O domingo contou com dois jogos, em Dourados, o 7 de Setembro recebeu no Douradão a equipe do Campo Grande e por lá ninguém saiu com os três pontos, empate em 1 a 1. O gol do Sete saiu dos pés de Lucas Gabriel, enquanto a equipe campograndense balançou as redes com Elyahu Oliveira. 

Jogando em Campo Grande, São Gabriel e C.E.U. ABC se enfrentaram pela primeira rodada e terminou com vitória do União ABC por 2 a 0, o time da capital foi às redes com Erick Fábio e Kauê Viana. 

Para fechar a rodada, Taveirópolis e Misto se enfrentaram no Jacques da Luz, na segunda-feira (22), e fizeram a partida com mais gols desta rodada, ao total foram três, uma vez que o Misto venceu por 2 a 1. 

Para a equipe da capital, o gol foi marcado por Lucas Carpeggiani, do outro lado Isaac Matheus e Alexandre Rodrigues, conhecido como Micharia, fizeram os gols da equipe três-lagoense. 

CLASSIFICAÇÃO

Com o término da rodada, a zona de classificação para elite está ocupada por União ABC e Misto, a equipe do Aquidauanense vem logo na sequência, todas as equipes têm três pontos, sendo separadas apenas pelo critério de desempate. 

Para quem não perdeu e nem ganhou, que é o caso do 7 de Setembro e do Campo Grande, ficam no meio da tabela em 4º e 5º colocado respectivamente. 

Já para a turma que perdeu na estreia, precisam ligar o alerta e ficar atentos com futuros deslizes. Taveirópolis, Comercial e São Gabriel, completam a tabela em 6º, 7º e 8º lugar respectivamente. 

Foto: Flashscore

SEQUÊNCIA 

A segunda rodada da Série B já começa durante a semana, na quinta-feira (25) o Comercial vai em busca da primeira vitória e recebe o 7 de Setembro em Campo Grande. 

No sábado, dia 27, o Campo Grande recebe a equipe do São Gabriel no Jacques da Luz, enquanto o Misto, que jogará no Estádio Madrugadão, enfrenta o Aquidauanense. 

E para fechar a rodada,  União ABC e Taveirópolis duelam no Estádio das Moreninhas. 

CONQUISTA

Rebeca Andrade leva o ouro no salto do Pan-Americano do Rio em sua volta às competições

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14,266 na média de seus dois saltos, com 14,433 no primeiro e 13,700 no segundo

21/06/2026 20h00

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Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo

Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo MeloGym/CBG

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Em seu retorno às competições após um afastamento de 20 meses, Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo, no Rio de Janeiro. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14,266 na média de seus dois saltos, com 14,433 no primeiro e 13,700 no segundo.

Vice-campeã mundial, a canadense Lia Monica Fontaine conquistou a medalha de prata com 14,249. O bronze ficou com Claire Pease, dos EUA, com 13,916. Nas classificatórias, a brasileira havia registrou 14,533 no primeiro salto, 14,166 no segundo e teve média de 14,459.

Foi o primeiro título de Rebeca Andrade no aparelho em um Pan-Americano, apesar ter sido campeã mundial duas vezes e ter duas medalhas olímpicas (ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, e prata em Paris-2024) no salto.

Além do topo no pódio individual, Rebeca ajudou o Brasil a se classificar para o Mundial de Roterdã, em outubro, com a conquista da medalha de prata por equipes atrás dos EUA na quinta-feira.

"Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos (mais difíceis, é algo que me orgulha bastante. Ter toda essa torcida foi maravilhoso, senti todo esse carinho, senti todo esse calor, aquele friozinho na barriga que fazia um tempo que eu não sentia. Foi demais. Estou muito grata, foi incrível", afirmou a dona de 6 medalhas olímpicas após as classificatórias.

COPA DO MUNDO

Raphinha tem lesão na coxa constatada; prazo para retorno é incerto

Seleção ainda tem um jogo na primeira fase da Copa, contra a Escócia

20/06/2026 18h04

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Raphinha, jogador da Seleção Brasileira

Raphinha, jogador da Seleção Brasileira Foto: Vitor Silva / CBF

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Os exames realizados no atacante Raphinha, da seleção brasileira, confirmaram as suspeitas e apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do jogador. 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a informação em uma nota oficial neste sábado (20). O texto, no entanto, não estabelece uma data para o retorno do atacante, que deixou a partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), ainda no primeiro tempo. Confira a íntegra da nota:

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

O Brasil ainda tem um jogo pela primeira fase do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Na próxima quarta-feira (24), a seleção encara a Escócia, em Miami.

Caso o Brasil avance de fase, muito provavelmente jogará no dia 29, data do compromisso tanto da seleção que passar em primeiro quanto da equipe que se classificar em segundo na chave.

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