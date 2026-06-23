Série B de MS finaliza primeira rodada, com derrota de favorito

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Para quem gosta e aprecia o bom e velho futebol raiz, começou no último sábado (20), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B e a edição de 2026 conta com velhos conhecidos do certame pantaneiro.

Times como, Misto de Três Lagoas, 7 de Setembro de Dourados, C.E.U. ABC e Campo Grande, voltaram a disputa do futebol profissional, após temporadas de hiato.

Além das equipes que voltaram, o Aquidauanense que foi rebaixado em 2025 também está na disputa, Comercial, Taveirópolis e São Gabriel, jogaram a Série B em 2025 e retornam este ano para buscarem o tão sonhado retorno à elite estadual.

A competição esse ano é de tiro curto, sem margens para erros e cada ponto perdido, vai fazer falta na hora de decidir os classificados para a primeira divisão.

OS RESULTADOS

Fazendo a partida de abertura no sábado, Aquidauanense e Comercial se enfrentaram no Estádio Noroeste em Aquidauana e a festa foi para os donos da casa, que venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Gabriel Souza.

O domingo contou com dois jogos, em Dourados, o 7 de Setembro recebeu no Douradão a equipe do Campo Grande e por lá ninguém saiu com os três pontos, empate em 1 a 1. O gol do Sete saiu dos pés de Lucas Gabriel, enquanto a equipe campograndense balançou as redes com Elyahu Oliveira.

Jogando em Campo Grande, São Gabriel e C.E.U. ABC se enfrentaram pela primeira rodada e terminou com vitória do União ABC por 2 a 0, o time da capital foi às redes com Erick Fábio e Kauê Viana.

Para fechar a rodada, Taveirópolis e Misto se enfrentaram no Jacques da Luz, na segunda-feira (22), e fizeram a partida com mais gols desta rodada, ao total foram três, uma vez que o Misto venceu por 2 a 1.

Para a equipe da capital, o gol foi marcado por Lucas Carpeggiani, do outro lado Isaac Matheus e Alexandre Rodrigues, conhecido como Micharia, fizeram os gols da equipe três-lagoense.

CLASSIFICAÇÃO

Com o término da rodada, a zona de classificação para elite está ocupada por União ABC e Misto, a equipe do Aquidauanense vem logo na sequência, todas as equipes têm três pontos, sendo separadas apenas pelo critério de desempate.

Para quem não perdeu e nem ganhou, que é o caso do 7 de Setembro e do Campo Grande, ficam no meio da tabela em 4º e 5º colocado respectivamente.

Já para a turma que perdeu na estreia, precisam ligar o alerta e ficar atentos com futuros deslizes. Taveirópolis, Comercial e São Gabriel, completam a tabela em 6º, 7º e 8º lugar respectivamente.

Foto: Flashscore

SEQUÊNCIA

A segunda rodada da Série B já começa durante a semana, na quinta-feira (25) o Comercial vai em busca da primeira vitória e recebe o 7 de Setembro em Campo Grande.

No sábado, dia 27, o Campo Grande recebe a equipe do São Gabriel no Jacques da Luz, enquanto o Misto, que jogará no Estádio Madrugadão, enfrenta o Aquidauanense.

E para fechar a rodada, União ABC e Taveirópolis duelam no Estádio das Moreninhas.