Sessão do TJD-MS pode definir novas vagas na Série A sul-mato-grossense

Acontece nesta quinta-feira o julgamento, no Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), da solicitação apresentada pelo Esporte Clube Comercial para ampliar o número de equipes da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A proposta prevê o aumento de 10 para 12 participantes.
A sessão está marcada para as 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no
YouTube.
O julgamento terá como foco o questionamento apresentado pelo Comercial contra a homologação do resultado da Série B de 2026. O clube defende que a primeira divisão estadual seja ampliada para 12 equipes.
A argumentação do Comercial está baseada em uma cláusula do regulamento específico da Série B de 2026. O trecho citado pelo clube afirma, “Se houver a ampliação de 10 (dez) para 12 (doze) equipes, pendente de estudo jurídico, haverá a ascensão de 4 (quatro) equipes na citada competição.”
Caso o pedido seja acolhido, quatro equipes da Série B deste ano conquistariam o acesso. Além de Aquidauanense e Misto, que já garantiram a promoção, também subiriam o Comercial, terceiro colocado, e o Sete de Setembro, que terminou a competição na quarta posição.