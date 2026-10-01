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Sessão do TJD-MS pode definir novas vagas na Série A sul-mato-grossense

Se o pedido for aceito, Comercial e Sete de Setembro se juntam a Aquidauanense e Misto na Série A de 2027

João Pedro Zequini

01/10/2026 - 11h20
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Acontece nesta quinta-feira o julgamento, no Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), da solicitação apresentada pelo Esporte Clube Comercial para ampliar o número de equipes da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A proposta prevê o aumento de 10 para 12 participantes.

A sessão está marcada para as 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no 
YouTube.

O julgamento terá como foco o questionamento apresentado pelo Comercial contra a homologação do resultado da Série B de 2026. O clube defende que a primeira divisão estadual seja ampliada para 12 equipes.

A argumentação do Comercial está baseada em uma cláusula do regulamento específico da Série B de 2026. O trecho citado pelo clube afirma, “Se houver a ampliação de 10 (dez) para 12 (doze) equipes, pendente de estudo jurídico, haverá a ascensão de 4 (quatro) equipes na citada competição.”

Caso o pedido seja acolhido, quatro equipes da Série B deste ano conquistariam o acesso. Além de Aquidauanense e Misto, que já garantiram a promoção, também subiriam o Comercial, terceiro colocado, e o Sete de Setembro, que terminou a competição na quarta posição.
 

Cria de MS

Campo-grandense Arthur Dias estreia pela Seleção Brasileira em vitória sobre a Austrália

Zagueiro do Athletico Paranaense entrou no segundo tempo do triunfo por 4 a 2, em Brisbane

29/09/2026 10h08

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Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira

Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Instagram

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O zagueiro campo-grandense, Arthur Dias, do Athlético Paranaense, fez nesta terça-feira (29), sua estreia pela Seleção Brasileira principal. O defensor de 19 anos, entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália.

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, Arthur Dias começou a partida no banco de reservas. O jogador entrou no lugar de Mauro Júnior, outra novidade na lista do técnico italiano. 

A oportunidade marcou a estreia do zagueiro no novo ciclo da Seleção, iniciado após a Copa do Mundo de 2026. Arthur foi um dos nove estreantes chamados por Ancelotti para a sequência de amistosos. Ao lado de nomes como Otávio, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

O JOGO 

Cumprindo calendário da Data FIFA, a Seleção Brasileira segue cumprindo sua agenda do outro lado do planeta, após empate com a Austrália na última sexta-feira (25), o Brasil voltou a enfrentar os australianos. 

Com sete mudanças em relação à equipe que foi à campo na sexta-feira, o Brasil abriu o placar com o lateral direito, Vanderson, logo aos dois minutos da primeira etapa. 

Porém ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram a partida. Circati empatou o jogo aos 30 minutos e apenas quatro minutos mais tarde Connor Metcalfe, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Otávio, virando o jogo para os australianos. 

O empate brasileiro veio no final da primeira etapa, após Danilo Santos ser derrubado na área, o árbitro da partida assinalou pênalti após revisão no VAR. O camisa 10 Raphinha foi para a batida e deixou tudo igual no placar. 

A reação brasileira veio no segundo tempo, após algumas alterações e com a entrada de Endrick na partida, o Brasil chegou ao terceiro gol com Bruno Guimarães, que colocou a seleção canarinho mais uma vez à frente do placar. 

Para fechar a conta, o Brasil chegou ao quarto gol com Vini Jr, após o mesmo sofrer pênalti na entrada na grande área. O atacante do Real Madrid converteu a cobrança e fechou a conta para a Seleção Brasileira. Placar final 4 a 2 para o Brasil. 

Os comandados por Carlo Ancelotti, voltam à campo no próximo sábado dia 3, para enfrentar a seleção da Índia, no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia. 
 

Encontro

Clubes fazem reunião de emergência na FPF após veto às bets e querem diálogo com o governo

Equipes defendem um diálogo com Brasília para tratar do tema

28/09/2026 23h00

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Jogos de plataforma on-line de bets

Jogos de plataforma on-line de bets Paulo Ribas

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Clubes de SP das Séries A e B do Campeonato Brasileiro convocaram uma reunião de emergência nesta segunda-feira, 28, para debater o veto às bets após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar Medida Provisória (MP) que restringe a atuação das casas de aposta. O encontro acontece na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na zona oeste da capital.

Representantes de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Novorizontino, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta vão discutir maneiras de minimizar o impacto financeiro causado pela proibição às bets, principal patrocinadora de grande parte dos clubes. A FPF é responsável por conduzir as conversas entre as agremiações e foi umas das articuladoras do manifesto contra a proibição às casas de aposta divulgado na última quinta-feira.

Os clubes defendem um diálogo com Brasília para tratar do tema. O Governo Federal planeja reunir representantes de clubes de futebol e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para discutir os impactos da MP. A tendência é de que a reunião seja realizada nesta terça-feira, 29, mas ainda não há confirmação por parte do Ministério do Esporte.

Após a assinatura da MP, as casas de apostas que atuam no País têm até às 23h59 do dia 5 de outubro, um dia após o primeiro turno das eleições, para retirar qualquer tipo de publicidade, incluindo os patrocínios aos clubes de futebol - Dario Durigan, ministro da Fazenda, afirmou que apostadores terão até esta mesma data e horário para resgatar saldo nos sites de jogos.

O Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar o tema e decidir se o veto será convertido em lei definitiva.

As casas de apostas despejaram mais de R$ 1 bilhão aos clubes em 2025 nos contratos de patrocínio. Patrocinadores do ramo representam 7,9% das receitas de faturamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme os balanços financeiros de 2025. Eles atuam como patrocínios máster de 14 das 20 equipes da competição. As exceções são Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino.

Considerando os valores de 2025, os aportes somaram R$ 1,14 bilhão. Os 20 times bateram R$ 14,9 bilhões em faturamento, com endividamento chegando a R$ 14,3 bilhões. As duas principais competições da CBF, o Brasileirão e a Copa do Brasil, são patrocinadas pela Betano, inclusive com naming rights. Além disso, as marcas também pagam por espaços de publicidade à beira do gramado e inserções durante transmissões televisivas.

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