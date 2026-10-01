Sessão do TJD-MS pode definir novas vagas na Série A sul-mato-grossense

Cria de MS

Zagueiro do Athletico Paranaense entrou no segundo tempo do triunfo por 4 a 2, em Brisbane

O zagueiro campo-grandense, Arthur Dias, do Athlético Paranaense, fez nesta terça-feira (29), sua estreia pela Seleção Brasileira principal. O defensor de 19 anos, entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália.

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, Arthur Dias começou a partida no banco de reservas. O jogador entrou no lugar de Mauro Júnior, outra novidade na lista do técnico italiano.

A oportunidade marcou a estreia do zagueiro no novo ciclo da Seleção, iniciado após a Copa do Mundo de 2026. Arthur foi um dos nove estreantes chamados por Ancelotti para a sequência de amistosos. Ao lado de nomes como Otávio, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

O JOGO

Cumprindo calendário da Data FIFA, a Seleção Brasileira segue cumprindo sua agenda do outro lado do planeta, após empate com a Austrália na última sexta-feira (25), o Brasil voltou a enfrentar os australianos.

Com sete mudanças em relação à equipe que foi à campo na sexta-feira, o Brasil abriu o placar com o lateral direito, Vanderson, logo aos dois minutos da primeira etapa.

Porém ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram a partida. Circati empatou o jogo aos 30 minutos e apenas quatro minutos mais tarde Connor Metcalfe, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Otávio, virando o jogo para os australianos.

O empate brasileiro veio no final da primeira etapa, após Danilo Santos ser derrubado na área, o árbitro da partida assinalou pênalti após revisão no VAR. O camisa 10 Raphinha foi para a batida e deixou tudo igual no placar.

A reação brasileira veio no segundo tempo, após algumas alterações e com a entrada de Endrick na partida, o Brasil chegou ao terceiro gol com Bruno Guimarães, que colocou a seleção canarinho mais uma vez à frente do placar.

Para fechar a conta, o Brasil chegou ao quarto gol com Vini Jr, após o mesmo sofrer pênalti na entrada na grande área. O atacante do Real Madrid converteu a cobrança e fechou a conta para a Seleção Brasileira. Placar final 4 a 2 para o Brasil.

Os comandados por Carlo Ancelotti, voltam à campo no próximo sábado dia 3, para enfrentar a seleção da Índia, no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia.

