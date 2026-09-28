Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Encontro

Clubes fazem reunião de emergência na FPF após veto às bets e querem diálogo com o governo

Equipes defendem um diálogo com Brasília para tratar do tema

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/09/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Clubes de SP das Séries A e B do Campeonato Brasileiro convocaram uma reunião de emergência nesta segunda-feira, 28, para debater o veto às bets após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar Medida Provisória (MP) que restringe a atuação das casas de aposta. O encontro acontece na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na zona oeste da capital.

Representantes de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Novorizontino, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta vão discutir maneiras de minimizar o impacto financeiro causado pela proibição às bets, principal patrocinadora de grande parte dos clubes. A FPF é responsável por conduzir as conversas entre as agremiações e foi umas das articuladoras do manifesto contra a proibição às casas de aposta divulgado na última quinta-feira.

Os clubes defendem um diálogo com Brasília para tratar do tema. O Governo Federal planeja reunir representantes de clubes de futebol e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para discutir os impactos da MP. A tendência é de que a reunião seja realizada nesta terça-feira, 29, mas ainda não há confirmação por parte do Ministério do Esporte.

Após a assinatura da MP, as casas de apostas que atuam no País têm até às 23h59 do dia 5 de outubro, um dia após o primeiro turno das eleições, para retirar qualquer tipo de publicidade, incluindo os patrocínios aos clubes de futebol - Dario Durigan, ministro da Fazenda, afirmou que apostadores terão até esta mesma data e horário para resgatar saldo nos sites de jogos.

O Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar o tema e decidir se o veto será convertido em lei definitiva.

As casas de apostas despejaram mais de R$ 1 bilhão aos clubes em 2025 nos contratos de patrocínio. Patrocinadores do ramo representam 7,9% das receitas de faturamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme os balanços financeiros de 2025. Eles atuam como patrocínios máster de 14 das 20 equipes da competição. As exceções são Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino.

Considerando os valores de 2025, os aportes somaram R$ 1,14 bilhão. Os 20 times bateram R$ 14,9 bilhões em faturamento, com endividamento chegando a R$ 14,3 bilhões. As duas principais competições da CBF, o Brasileirão e a Copa do Brasil, são patrocinadas pela Betano, inclusive com naming rights. Além disso, as marcas também pagam por espaços de publicidade à beira do gramado e inserções durante transmissões televisivas.

NBA

Stephen Curry acerta renovação com o Golden State Warriors e abre mão de R$ 107 milhões

Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo

26/09/2026 23h00

Compartilhar
Stephen Curry, astro da NBA e do Golden State Warriors

Stephen Curry, astro da NBA e do Golden State Warriors Foto: Reprodução/Instagram

Continue Lendo...

O astro Stephen Curry, de 38 anos, acertou a extensão do contrato com o Golden State Warriors por mais duas temporadas. Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo, e tem a player option para 2028/29, que garante ao atleta a opção de exercer ou não o último ano do vínculo.

Com a renovação, o atleta aceitou abrir mão de aproximadamente U$ 20,7 milhões (em torno de R$ 107 milhões) em relação ao teto do que poderia receber, e garante a permanência no clube até 2027/28, podendo escolher se estender para a temporada seguinte. A redução traz um alívio financeiro ao Golden State a partir da próxima offseason, período em que as franquias movimentam os bastidores com as trocas de jogadores.

Principal nome da história dos Warriors, Stephen Curry vai iniciar sua 18ª temporada na NBA e tenta retomar aos melhores dias pela equipe da Califórnia, após enfrentar diversas lesões na última sessão. A franquia entrou em quadra 84 vezes e o astro participou de pouco mais da metade, com 43 partidas.

O gerente geral da franquia, e ex-jogador da NBA, Mike Dunleavy, falou sobre a renovação do vínculo de Curry. "Não poderíamos estar mais contentes ao chegar a um acordo com Steph e aumentar sua histórica carreira com o Warriors". "Nunca houve um rosto melhor para uma franquia do esporte profissional, seja dentro ou fora de quadra, que Stephen Curry com o Warriors".

Stephen Curry foi escolhido no Draft da NBA em 2009, na 7ª posição geral, pelo próprio Golden State Warriors. Em quase 20 anos pela equipe, o armador tem quatro títulos da NBA e foi duas vezes MVP da temporada regular e tem um MVP das Finais. Também é o maior pontuador de bolas de três pontos da história da principal competição de basquete do planeta.

Ainda resta a definição do futuro do ala Jimmy Butler, que está no último ano de contrato. O jogador de 38 anos chegou ao clube em fevereiro de 2025, envolvido em uma troca de cinco franquias e sete atletas. O atual vínculo tem vencimentos na casa de US$ 121 milhões.

Outro símbolo do clube, Draymond Green, de 36 anos, assinou a extensão do contrato em junho, com valores máximos de aproximadamente U$ 28 milhões (cerca de R$ 145 milhões).

Título

Stefani é bicampeã de duplas do SP Open, o 1º ao lado de Dabrowski

Brasileira e canadense derrotaram norte-americanas por 2 sets a 1

25/09/2026 23h00

Compartilhar
Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A tenista brasileira Luisa Stefani faturou o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 250 SP Open, o primeiro ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski.

Nesta segunda-feira (21), em partida adiada devido às chuvas na capital paulista no domingo (20), elas superaram na final as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 2 sets a 1 com parciais de 6/3 3/6 10/7. No ano passado, Stefani já levantara a taça do SP Open ao lado da antiga parceira, a húngara Time Babos.

Segunda melhor dupla da temporada e classificada para o WTA Finals em Indian Wells (Estados Unidos), Stefani e Dabrowski venciam por 4/3 na primeira parcial, iniciada no domingo (20), quando o duelo foi interrompido por conta da chuva. Ao ser retomado nessa segunda (21), a parceria Basil-Canadá quebrou o saque das norte-americanas e também levou a parcial seguinte, fechando o set em 6/3.  

A parcial seguinte seguiu equilibrada até o quarto game, quando as adversárias conseguiram uma quebra, passaram à frente com 3/2 e depois dominaram a quadra até fechar em 6/3.  

Com o empate em 1 a 1, a decisão seguiu para o super tie-break. As norte-americanas lideravam o placar por 4/2 quando Stefani e Dabrowski reagiram. Após empatar em 7/7, a dupla Brasil-Canadá emplacou pontos seguidos até fechar em 10/7 que assegurou o título, o quarto delas nesta temporada.

Além do SP Open, a dupla “Stefanowski” – apelido dado pelos fãs nas redes sociais – arrematou nesta temporada os títulos o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), o WTA 500 de Estrasburgo (França) e o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e semifinalistas do US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e o Miami Open.

João Fonseca desiste de torneios na Ásia

Dois dias após ajudar a seleção brasileira a se classificar para os Qualifers da Copa Davis, o carioca João Fonseca anunciou nesta segunda (21) que desistiu de participar dos torneios da Ásia (ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shangai).  Em comunicado nas redes sociais, Fonseca falou da frustração de ficar fora de competições devido às lesões e disse que “precisa de mais tempo” para cuidar do corpo e da cabeça.  O ATP de Tóquio (Japão) terá início em 30 de setembro e o Masters de Shangai (China) em 7 de outubro.

No início do ano, Fonseca não disputou os ATPs 250 de Brisbane e de Auckland - preparatórios para o Aberto da Austrália - devido à lesão nas costas. Depois, não competiu no ATP 500 de Hamburgo, no saibro, por conta de um problem ano pulso. O brasileiro também desistiu ATP 250 de Eastbourne, na grama, em razão de dores no ombro. Em agosoto, na gira de quadra dura, Fonseca ficou fora do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open devido a problemas no abdômen. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

2

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia
Alerta ligado

/ 14 horas

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia

3

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou
Retorno inesperado

/ 15 horas

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou

4

Campo Grande oficializa chegada do asfalto para seis bairros
OBRAS DE MILHÕES

/ 13 horas

Campo Grande oficializa chegada do asfalto para seis bairros

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 4 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta