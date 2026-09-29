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Cria de MS

Campo-grandense Arthur Dias estreia pela Seleção Brasileira em vitória sobre a Austrália

Zagueiro do Athletico Paranaense entrou no segundo tempo do triunfo por 4 a 2, em Brisbane

João Pedro Zequini

29/09/2026 - 10h08
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O zagueiro campo-grandense, Arthur Dias, do Athlético Paranaense, fez nesta terça-feira (29), sua estreia pela Seleção Brasileira principal. O defensor de 19 anos, entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália.

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, Arthur Dias começou a partida no banco de reservas. O jogador entrou no lugar de Mauro Júnior, outra novidade na lista do técnico italiano. 

A oportunidade marcou a estreia do zagueiro no novo ciclo da Seleção, iniciado após a Copa do Mundo de 2026. Arthur foi um dos nove estreantes chamados por Ancelotti para a sequência de amistosos. Ao lado de nomes como Otávio, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

O JOGO 

Cumprindo calendário da Data FIFA, a Seleção Brasileira segue cumprindo sua agenda do outro lado do planeta, após empate com a Austrália na última sexta-feira (25), o Brasil voltou a enfrentar os australianos. 

Com sete mudanças em relação à equipe que foi à campo na sexta-feira, o Brasil abriu o placar com o lateral direito, Vanderson, logo aos dois minutos da primeira etapa. 

Porém ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram a partida. Circati empatou o jogo aos 30 minutos e apenas quatro minutos mais tarde Connor Metcalfe, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Otávio, virando o jogo para os australianos. 

O empate brasileiro veio no final da primeira etapa, após Danilo Santos ser derrubado na área, o árbitro da partida assinalou pênalti após revisão no VAR. O camisa 10 Raphinha foi para a batida e deixou tudo igual no placar. 

A reação brasileira veio no segundo tempo, após algumas alterações e com a entrada de Endrick na partida, o Brasil chegou ao terceiro gol com Bruno Guimarães, que colocou a seleção canarinho mais uma vez à frente do placar. 

Para fechar a conta, o Brasil chegou ao quarto gol com Vini Jr, após o mesmo sofrer pênalti na entrada na grande área. O atacante do Real Madrid converteu a cobrança e fechou a conta para a Seleção Brasileira. Placar final 4 a 2 para o Brasil. 

Os comandados por Carlo Ancelotti, voltam à campo no próximo sábado dia 3, para enfrentar a seleção da Índia, no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia. 
 

ALTO RENDIMENTO

Brasil fatura medalha de bronze nos mundiais paralímpicos de judô e triatlo

País fechou a competição marcial em segundo lugar no quadro geral de medalhas, com 12 pódios, atrás apenas da China

27/09/2026 14h10

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Com 12 pódios, Brasil levou três ouros, cinco pratas e quatro bronzes

Com 12 pódios, Brasil levou três ouros, cinco pratas e quatro bronzes Divulgação/CBDV/Sofia Brito

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Neste domingo (27) o Brasil conquistou medalhas de bronze no Mundial Paralímpico de judô, em Tbilisi, na Geórgia, e no Mundial Paralímpico de triatlo, em Pontevedra, na Espanha. 

No judô, as competições foram por equipes, e os judocas brasileiros subiram ao terceiro lugar do pódio em ambos os naipes.

Entre as mulheres, a equipe foi formada por Rebeca Silva, Meg Emmerich, Larissa Silva e Brenda Freitas. As brasileiras fizeram 4 a 1 no Cazaquistão, que só pontuou na categoria em que o Brasil não tinha representante. O ouro foi para a China, e a prata para a equipe de atletas neutros.

Já os homens bateram a França no desempate, após igualdade inicial de 3 a 3. Deyverson de Souza venceu a luta decisiva. Os outros atletas brasileiros foram Arthur Silva, Denis Rosa, Felipe Amorim e Thiego Marques. A Geórgia levou o ouro, e a prata ficou novamente com a equipe formada por atletas neutros.

Com os resultados do dia, o Brasil fechou a competição em segundo lugar no quadro geral de medalhas, com 12 pódios, sendo três ouros, cinco pratas e quatro bronzes. A China ficou em primeiro, com menos medalhas no total (nove), mas com quatro ouros.

Pódio duas vezes

Ainda em terras europeias, o Mundial Paralímpico de Triatlo também teve brilho brasileiro. A prova do revezamento em Pontevedra, na Espanha, terminou com o bronze da equipe do Brasil, além do ouro dos Estados Unidos e da prata da Austrália.

Com isso, o país encerrou sua participação com dois pódios, já que Erica Rodrigues, da classe PTS5 (deficiências físico-motoras e paralisia cerebral), havia conquistado a prata na sexta-feira.

Na prova de domingo, o Brasil foi representado por Jéssica Ferreira, da classe PTWC (cadeirantes), Ruiter Silva, da classe PTS5, além de Erica Rodrigues.

 

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NBA

Stephen Curry acerta renovação com o Golden State Warriors e abre mão de R$ 107 milhões

Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo

26/09/2026 23h00

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Stephen Curry, astro da NBA e do Golden State Warriors

Stephen Curry, astro da NBA e do Golden State Warriors Foto: Reprodução/Instagram

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O astro Stephen Curry, de 38 anos, acertou a extensão do contrato com o Golden State Warriors por mais duas temporadas. Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo, e tem a player option para 2028/29, que garante ao atleta a opção de exercer ou não o último ano do vínculo.

Com a renovação, o atleta aceitou abrir mão de aproximadamente U$ 20,7 milhões (em torno de R$ 107 milhões) em relação ao teto do que poderia receber, e garante a permanência no clube até 2027/28, podendo escolher se estender para a temporada seguinte. A redução traz um alívio financeiro ao Golden State a partir da próxima offseason, período em que as franquias movimentam os bastidores com as trocas de jogadores.

Principal nome da história dos Warriors, Stephen Curry vai iniciar sua 18ª temporada na NBA e tenta retomar aos melhores dias pela equipe da Califórnia, após enfrentar diversas lesões na última sessão. A franquia entrou em quadra 84 vezes e o astro participou de pouco mais da metade, com 43 partidas.

O gerente geral da franquia, e ex-jogador da NBA, Mike Dunleavy, falou sobre a renovação do vínculo de Curry. "Não poderíamos estar mais contentes ao chegar a um acordo com Steph e aumentar sua histórica carreira com o Warriors". "Nunca houve um rosto melhor para uma franquia do esporte profissional, seja dentro ou fora de quadra, que Stephen Curry com o Warriors".

Stephen Curry foi escolhido no Draft da NBA em 2009, na 7ª posição geral, pelo próprio Golden State Warriors. Em quase 20 anos pela equipe, o armador tem quatro títulos da NBA e foi duas vezes MVP da temporada regular e tem um MVP das Finais. Também é o maior pontuador de bolas de três pontos da história da principal competição de basquete do planeta.

Ainda resta a definição do futuro do ala Jimmy Butler, que está no último ano de contrato. O jogador de 38 anos chegou ao clube em fevereiro de 2025, envolvido em uma troca de cinco franquias e sete atletas. O atual vínculo tem vencimentos na casa de US$ 121 milhões.

Outro símbolo do clube, Draymond Green, de 36 anos, assinou a extensão do contrato em junho, com valores máximos de aproximadamente U$ 28 milhões (cerca de R$ 145 milhões).

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