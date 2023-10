Elenco do Águia Negra se prepara para iniciar caminhada na segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol - Divulgação

Com apenas uma semana de treinamentos visando à estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, o tetracampeão do Estadual (2007, 2012, 2019 e 2020) Águia Negra, de Rio Brilhante, busca o ressurgimento da equipe na segunda divisão do futebol de Mato Grosso do Sul.

Segundo o presidente do clube, Iliê Vidal, mesmo com a história que o Águia Negra tem no Estado, sendo nos últimos 15 anos o maior vencedor do Estadual da primeira divisão, a equipe de Rio Brilhante não está entre as favoritas ao título.

“A história não ganha jogo, por isso temos consciência de que nessa Série B os favoritos serão Portuguesa e Corumbaense, pelos investimentos maiores, União ABC pela organização e pelo conjunto que o elenco já tem. O restante entra para buscar surpreender, e nós sabemos que teremos muitas dificuldades na competição”, disse Iliê.

O elenco formado pela diretoria do clube para a segunda divisão conta com 20 contratações e seis jogadores da base do Águia, um grupo que, de acordo com o presidente, é composto de jovens com idade média de 22 anos e atletas advindos do interior de São Paulo.

Entre os jogadores já confirmados no elenco que aparecem no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estão o meia Matheus Mangolin, 24 anos, Luis Phelipe, zagueiro de 24 anos, e o volante Vitor Hugo, todos ex-EC São Bernardo (SP), além do zagueiro Wesley Barbosa, 28 anos, e do volante Flávio Gandra, que são ex-Lemense (SP).

Dois jovens jogadores que disputaram o Estadual sub-20 neste ano pelo Operário Futebol Clube também integram o elenco, são eles: goleiro Leandro Félix, 19 anos, e o meio-campista Leandro Tavares, 20 anos.

O Águia Negra estreia neste fim de semana, no domingo, contra o Misto de Três Lagoas, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, às 17h.

Porém, o torcedor do Águia não conseguirá acompanhar a estreia da equipe no estádio. Por determinação da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o jogo será realizado com portões fechados.

Questionado pelo Correio do Estado sobre o assunto, o presidente Iliê Vidal informou que, por dificuldades da parceria entre Águia Negra e a prefeitura de Rio Brilhante, ainda não foi possível regularizar os laudos do estádio.

“Com relação ao estádio, apesar de ser próprio do clube, existe uma parceria com o município há mais de 25 anos, sempre deu certo, mas neste atual mandato as coisas não andam fáceis por vários fatores, que têm feito com que o Ninho da Águia não seja mais a referência em estádio em MS. Esperamos que o mais breve possível consigamos todos os laudos necessários para realização de jogos com a presença de público”, declarou.

Os torcedores poderão acompanhar a partida por meio da internet, em transmissão ao vivo na página oficial do clube no Facebook.

COMANDO TÉCNICO

O treinador do Águia Negra nesta Série B será o experiente José Francisco de Oliveira, 55 anos, que já comandou diversas equipes do interior paulista, como o Lemense e o EC São Bernardo.

No ano passado, Oliveira também assumiu o comando da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) no Estadual Série A, na qual fez uma boa campanha, levando o clube de Chapadão do Sul ao hexagonal final.

Na Serc, Oliveira esteve à frente em 13 partidas, ganhou quatro jogos, empatou três e perdeu seis.

COMPETIÇÃO

Nesta edição, a segunda divisão do Estadual conta com sete equipes disputando duas vagas na final da competição e, consequentemente, o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense.

Na primeira rodada, além da partida entre Águia Negra e Misto, o Náutico de Campo Grande joga no Estádio Jacques da Luz, neste domingo, às 15h, contra o Corumbaense.

O São Gabriel Esporte Clube, estreante no campeonato, enfrenta, também no domingo, às 10h, no Estádio André Borges, em Coxim, a Portuguesa, de Campo Grande.