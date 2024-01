Ivinhema e União ABC, os representantes de Mato Grosso do Sul, em confronto no ano passado - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Representantes do futebol sul-mato-grossense, Ivinhema Futebol Clube e Clube de Esportes União ABC estreiam hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ambas as equipes estão em grupos complicados, mas querem fazer história na maior competição de base do futebol nacional.

O Azulão do Vale, comandado pelo técnico Douglas Ricardo, está no Grupo 15, com sede em Tietê (SP), com o vice-campeão da Copinha, o América-MG, Capital (DF) e Comercial de Tietê (SP).

O Ivinhema enfrenta o time da casa, o Comercial de Tietê, às 12h (horário de MS), com transmissão gratuita pelo canal Futebol Paulista no YouTube.

O União ABC estreia na competição contra o Oeste (SP), às 14h15min (MS). Sediado em Barueri (SP), o União ABC está no Grupo 24, integrado pelo campeão da Copinha, o Palmeiras, Queimadense (PB) e Oeste.

A partida do União ABC contra o Oeste na Copinha também terá transmissão gratuita pelo canal Futebol Paulista no YouTube.

IVINHEMA

O Ivinhema Futebol Clube teve de reformular seu elenco sub-20 para a Copa São Paulo.

De acordo com informações do site Arquibancada MS, confirmadas pela reportagem do Correio do Estado, dos 20 atletas que estão em Barueri, 12 são da equipe vice-campeã estadual sub-20 de 2023. Além deles, mais 8 jogadores foram contratados para participar da Copinha.

Dos oito contratados, cinco vieram do município de Resende (RJ), intermediados por Virgílio Neto, ex-técnico do clube, e atualmente trabalhando no futebol carioca.

Além do técnico Douglas Ricardo, a comissão técnica tem a participação do ex-treinador do sub-20 Guilherme Militão. Ele agora é responsável pela delegação e passou o comando para Douglas Ricardo, histórico nome do Azulão. O Ivinhema ainda tem como auxiliar técnico Alex Cruz, outro ídolo local.

UNIÃO ABC

Com seis títulos (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) na base do futebol sul–mato-grossense, o União ABC quer fazer história na competição de futebol júnior.

Na temporada passada, a equipe foi eliminada na segunda fase, após levar uma goleada, por 7 a 0, do Athletico-PR.

Para essa competição, o União ABC tem o elenco definido. A equipe que está hospedada em Barueri tem em seu em plantel 90% dos jogadores que participaram do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de 2023, quando o time desapontou, tendo feito uma péssima campanha na competição.

O time da capital sul-mato-grossense viajou para o estado vizinho com um elenco formado por 19 atletas.

REPRESENTANTES PODEM SONHAR ALTO?

O Ivinhema, que caiu no Grupo 15, tem uma chave complicada. O Azulão do Vale enfrentará o vice-campeão da Copinha, o América-MG, e terá pela frente o Comercial de Tietê (SP), que jogará com a sua torcida a favor.

Já no Grupo 24, o União ABC tem pela frente o campeão da Copinha de 2023 e uma das equipes que mais revela jogadores no País, o Palmeiras. O time da capital de Mato Grosso do Sul vai enfrentar a forte equipe do Oeste e o Queimadense (PB). Os jogos terão transmissão pelo canal Futebol Paulista no YouTube.