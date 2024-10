Campo Grande recebe torneio internacional de basquete de base

DESTAQUES

Yasmin Santos da Silva e Luiz Felipe Aquino conquistaram o prata e ouro na estreia da modalidade no JUBs, competição que reúne anualmente os melhores atletas-acadêmicos do país

Yasmin Santos e Luiz Felipe com suas respectivas medalhas conquistas no JUBs 2024 Foto: Reprodução/Instagram

O taekwondo sul-mato-grossense competiu pela primeira vez na história dos Jogos Universitários Brasileiro (JUBs) e começou com o pé direito, conquistando duas medalhas, sendo uma de prata e a outra de ouro, nesta segunda semana de competição.

O lugar mais alto do pódio veio com o aluno da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Luiz Felipe Aquino, ao vencer o pernambucano Vinny Matheus na final, na categoria até 63 kg para faixas pretas.

Nas redes sociais, Luiz comemorou a conquista e agradeceu o apoio recebido durante sua jornada até o ouro. “Uma conquista que representa muito mais do que o nosso ouro, mas todo esforço, dedicação e apoio que recebi ao longo desses dias”, disse o campeão.

Já a prata foi conquistada pela Yasmin Santos da Silva na categoria até 57 kg, acadêmica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ao ser derrotada na final pela catarinense Maria Clara Farina. Também em sua conta no Instagram, Yasmin ressaltou a importância desta medalha.

“Essa medalha de prata vem com um gostinho de ouro, pois mostrou que estou cada vez mais perto de alcançar o topo. Essa experiência só aumentou minha motivação e minha vontade de querer mais, foi por tão pouco mas sei que estou quase lá”, relatou a vice-campeã.

Yasmin foi campeã da mesma categoria na Copa MS de Taekwondo, que aconteceu no início de outubro, em Campo Grande. Com esse resultado, ela está classificada para a Copa do Brasil da modalidade, que será entre os dias 6 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Luiz Felipe também foi campeão na competição estadual e está classificado para o torneio nacional que acontece mês que vem na capital fluminense. Além disso, ele viaja nesta terça-feira (15), junto ao seu treinador Fábio Costa, com destino à Havana (Cuba), para competir na 3ª edição do Campeonato Pan-americano Sub-22, do qual ele foi vice-campeão na edição passada, disputada em Lima (Peru).

JUBs

Os Jogos Universitários Brasileiro (JUBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), está na sua 72ª edição e conta com mais de 7 mil atletas participando da competição. Neste ano, o torneio nacional está sendo disputado em Brasília (DF) com 31 modalidades diferentes no catálogo.

Em 2023, a competição foi realizada em Joinville (SC) e o Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 11 medalhas (cinco de ouro, três de prata e três de bronze) e dois troféus (um de ouro e um de bronze), com muito destaque para as lutas. Confira os atletas e equipes sul-mato-grossenses vencedores no ano passado:

Ouro

Amanda Lima Leal – estilo livre feminino, categoria -62 kg (wrestling) – Estácio CG

Assíria Daniela Maurício da Silva – estilo livre feminino, categoria -53 kg (wrestling) – Estácio CG

Paulo André Gonçalves da Silva – estilo livre masculino, categoria -74 kg (wrestling) – Estácio CG

Pedro Samuel Gonçalves da Silva – estilo livre masculino, categoria -86 kg (wrestling) – Estácio CG

Rodrigo Nonato Lima Braz – estilo kata (karatê) – UFMS

Troféu – wrestling feminino geral – Estácio CG

Prata

Guilherme Chinem Alexandre Alves e Lívia de Souza Lima – dupla mista (tênis de mesa) – Unigran Capital

Erick Kenji Medrado Taira – estilo kumite, categoria +84 kg (karatê) – UFMS

Vitória Siqueira Andrade – categoria meio-médio -63 kg (judô) – UCDB

Bronze

Lívia de Souza Lima – disputa individual feminina (tênis de mesa) – Unigran Capital

José Marco Pereira Leite Demarco – categoria meio-médio -81 kg (judô) – UCDB

Letícia Mendez – estilo kumite, categoria -55 kg (karatê) – Unigran Capital

Troféu – karatê masculino geral – UFMS

