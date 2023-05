Três atletas de MS avançam da fase de grupos do Top 12

Dando início aos trabalhos do Top 12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Parque das Nações Indígenas, três atletas de Mato Grosso do Sul avançaram da fase de grupos para as quartas de final da competição.

Arthur Mariano, de Três Lagoas, e sua dupla, Adrielson (PR), fecharam a 1ª fase vencendo seus dois jogos contra Leo Vieira (DF) e Matheus (SE) e Gabriel Santiago (DF) e Felipe (DF), por 2 sets a 0.

Ao fim da partida, Arthur, que conquistou a medalha de prata nas duas primeiras etapas do Circuito Brasileiro, em Maringá (PR) e Itapema (SC), falou sobre o desempenho da dupla nesta sexta-feira.

“Hoje era um dia muito importante, sabíamos que se ganhássemos o primeiro jogo já estaríamos nas quartas, agora é descansar, porque conseguimos passar sem precisar jogar as oitavas”, declarou Arthur.

No feminino, Victória, a Vic, de Ivinhema, e Talita, de Aquidauana, junto das duas duplas Tainá (SE) e Thamela (ES), respectivamente, saíram com a vitória de 2 sets a 0 no primeiro jogo do dia.

Porém, no jogo seguinte as sul-mato-grossenses se enfrentaram no principal confronto da noite. Quem levou a melhor foi a dupla Tainá e Vic, que avançou diretamente para as quartas de final, vencendo por 2 sets a 0.

Em entrevista ao Correio do Estado, Talita falou sobre a preparação dela e de sua dupla neste semestre.

“A gente não vinha jogando o Circuito Brasileiro por conta de uma sequência de torneios e acabamos priorizando as etapas do mundial, há muito torneio pela frente e sabemos que os jogos serão difíceis”, afirmou.

Para Talita, jogar em Mato Grosso do Sul é estar mais próxima da família, além de saber que, como jogadora experiente, aos 40 anos, é referência para muitos atletas do Estado.

“Adoro jogar aqui, porque a minha família está aqui e assim ficamos mais perto. Fico feliz agora por ter muitos nomes de Mato Grosso Sul, quanto mais ídolos você tem, mais você fomenta o esporte”, disse.

Victória, que vem se destacando nas etapas dos circuitos mundiais neste ano, busca em Campo Grande a sua primeira medalha do Top 12 em solo sul-mato-grossense.

“Em todas as etapas que joguei aqui não consegui chegar ao pódio, e dá uma ansiedade por estar jogando em casa, vendo os amigos e a família, mas estamos fazendo o melhor como dupla para conseguir um pódio nesta etapa”, disse Victória.

A dupla Tainá/Vic chegou, no mês de abril, à sua primeira final do Circuito Mundial, realizada em Saquarema, ficando com o segundo lugar. Tainá e Vic também chegaram ao bronze no Challenger de La Paz, no México, em março. Elas venceram a dupla Dorina e Ronja Klinger, da Áustria, por 2 sets a 0, na disputa do bronze.

A poucos minutos de entrar na quadra de areia, Vinícius (ES), parceiro de dupla do campo-grandense Saymon, acabou se lesionando no aquecimento, fazendo com que a dupla perdesse seus dois jogos do dia por W.O. e fosse eliminada na fase de grupos da 4ª etapa.

Neste fim de semana, o Top 12 segue com os jogos das oitavas, das quartas e das semifinais. A final da competição e a disputada pelo bronze ocorrem neste domingo, a partir das 9h30min.

ABERTO

A sexta-feira também determinou quais são as duplas semifinalistas da 4ª etapa do Aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A única sul-mato-grossense que chegou às quartas de final, tanto do masculino como do feminino, foi a três-lagoense Aninha, de 22 anos, junto de sua parceira Naiana (CE). A partida contra a dupla Lucília Rosa (SP) e Mayara (PR) foi bem disputada, porém, a atleta de MS perdeu o confronto por 2 sets a 1.

Em entrevista ao Correio do Estado, Aninha analisou o seu desempenho no jogo e na competição. “Elas conseguiram se sobressair mais, viram mais falhas nossas do que a gente conseguiu ver delas, agora é treinar na próxima etapa para ir melhor”, declarou.

Há seis meses sem jogar o Circuito Brasileiro, Aninha precisou encontrar uma nova parceira para voltar às etapas do brasileiro. “Ano passado cheguei a ficar em 3º no Top 8, voltei recentemente a jogar agora no Aberto, mas estou feliz com o nosso desempenho”, finalizou.

SAIBA

De acordo com a apuração do Correio do Estado, as penalidades impostas ao CBV não afetaram a realização desta 4ª etapa do Circuito.