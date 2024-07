Veja as chances de Fluminense e Corinthians serem rebaixados

SÉRIE D

Com dois gols nos acréscimos da segunda etapa, a equipe sul-mato-grossense bateu o Maringá (PR) por 3x2 e chegou aos mesmos 20 pontos do vice-líder do grupo

O Costa Rica venceu de forma emocionante o líder Maringá (PR) e garantiu mais três pontos em busca da classificação para a próxima fase da série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do CREC foram marcados por Joshua, Baggio e Dudu, os dois últimos nos acréscimos do segundo tempo.

A equipe sul-mato-grossense saiu atrás do placar logo aos 12min de bola rolando, com o zagueiro Tito abrindo o marcador após confusão da zaga do Costa Rica. Sem muitas ações no primeiro tempo, os times reservaram todas as emoções para a etapa final.

Aos 12min do segundo tempo, foi a vez do CREC balançar as redes, através de batida de falta rasteira do lateral Joshua, indefensável para o goleiro adversário. Porém, o empate durou pouco, já que aos 26min, Júlio Rodrigues colocou o Maringá na frente de novo, dessa vez de cabeça.

Quando parecia que o jogo estava caminhando para mais uma vitória da equipe paranaense, Pedro Neto foi derrubado na área aos 45min e o juiz marcou pênalti, que Baggio converteu logo depois.

Porém, um minuto depois do gol de empate, o Maringá se lançou ao ataque e viu o Costa Rica contra-atacar com perfeição, foi então que Dudu saiu na cara do gol e virou o jogo para o CREC, causando euforia em todo o estádio pela virada impressionante nos minutos finais.

Com o resultado, a Cobra do Norte chegou aos 20 pontos e, com outra derrota da vice-líder Inter de Limeira (SP), empatou em pontos com a equipe paulista. Inclusive, a próxima rodada, que será a penúltima desta primeira fase, ambos irão se enfrentar valendo, além da garantia pela classificação, também a segunda colocação do grupo.

Grupo

Nos outros jogos, o Santo André (SP) venceu o eliminado São José (SP) por 4x1 e manteve as chances de classificação para a próxima fase, já que vem logo atrás do Água Santa (SP), ambos com 17 e 19 pontos, respectivamente.

Como dito anteriormente, a Inter de Limeira perdeu por 1x0 para o Água Santa e vive uma fase turbulenta, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, sendo quatro derrotas (três consecutivas). Já a Patrocinense (MG) perdeu mais uma na competição, desta vez por 2x0 para outra equipe mineira, o Pouso Alegre, mas ambos os times já estão eliminados e apenas cumprem tabela nos próximos jogos.

Com estes resultados, restam ainda três vagas a serem definidas e apenas quatro clubes (Inter de Limeira, Costa Rica, Água Santa e Santo André) na disputa, lembrando que faltam somente duas rodadas para o fim da primeira fase, que está prevista para acabar dia 20 de julho. Confira a classificação após os jogos da 12ª rodada:

* Legenda : PJ - Partidas Jogadas; VIT - Vitórias; E - Empates; DER - Derrotas; GM - Gols Marcados; GC - Gols Contra (sofridos); SG - Saldo de Gols (GM - GC = SG) e Últimas 5 - resultados de determinada equipe nos últimos cinco jogos.

Assine o Correio do Estado