Verstappen supera pista molhada e faz pole em classificatório caótico no GP da Espanha

Max Verstappen (foto) vai confirmando a cada etapa da Fórmula 1 que está em um patamar diferente. O holandês da Red Bull garantiu mais uma pole position neste sábado em um classificatório agitado para o GP da Espanha.

Com pista molhada no Circuito de Barcelona, a segunda posição ficou com Carlos Sainz, que correu em casa e teve forte apoio da torcida. Lando Norris fechou o top 3.



Com sua 24ª pole da carreira, Verstappen garantiu um tempo difícil de ser superado logo no início do Q3 e garantiu a pole com 1min12s272.

Vencedor em Barcelona no ano passado e palco da primeira vitória na carreira, o holandês comentou o desempenho deste sábado.



"O carro estava muito bom. A classificação foi um pouco difícil no começo, mas a pista começou a secar e chegamos ao Q3 podendo dar o máximo. Eu adoro correr aqui, gosto da pista, gosto dos fãs e amanhã espero ter mais uma grande memória", disse.



A chuva gerou fortes emoções desde o Q1 e, além de giros na pista, derrubou alguns dos favoritos. Charles Leclerc não passou do Q1 e Sergio Perez também ficou pelo Q2. Por outro lado, o apoio da multidão parece ter empurrado Sainz para conseguir uma ótima condição.



"Eu precisava desse apoio, foi super apertado, situações muito difíceis. Foi uma das classificações mais difíceis que já tive e conseguimos.

Estamos na melhor condição possível para amanhã. Acho que pilotei muito bem hoje, acelerei o máximo, não deixei nada em cima da mesa. Obrigado pelo apoio hoje porque foi uma classificação complicada", afirmou Sainz.



O Q1 em Barcelona foi caótico. Apesar de a chuva se limitar a alguns pingos leves, havia algumas poças d’água na pista, o que marcou um classificatório repleto de bandeiras amarelas e vermelhas. Yuki Tsunoda foi o primeiro a quase rodar, o mesmo aconteceu com De Vries e Bottas. Sainz chegou a cobrar punição a Pierre Gasly por ter sido atrapalhado na curva 13.



O Q2 derrubou outro favorito, Sergio Pérez. O mexicano bateu na brita da curva 5 e não conseguiu marcar um tempo dentro do top 10 na última volta, ficando em 11º. Ainda houve um toque esquisito entre Hamilton e Russell, que travou o piloto heptacampeão.

O lance será investigado ao fim da classificação. Russell disse que tentou pegar o vácuo de Sainz e citou uma falha de comunicação no ocorrido.



CHUVA E CAOS NOS TREINOS LIVRES



O terceiro treino livre também aconteceu na manhã deste sábado e Verstappen seguiu varrendo os adversários, estabelecendo o tempo mais rápido à frente do companheiro de Red Bull Perez e de Hamilton, da Mercedes. A chuva começou a ameaçar logo cedo na Espanha e os pilotos foram para a pista o mais rápido possível.



Logan Sargeant, da Williams, perdeu o controle do carro na entrada da última curva e bateu na barreira. Foi dada bandeira vermelha e a chuva começou a cair na volta da prova. Com a pista muito molhada, os melhores tempos iniciais de Verstappen, 1min13s664 permaneceram. Sergeant chegou a voltar para os treinos classificatórios, mas sem grande destaque e acabou como lanterna do Q1. Muito insatisfeito, Leclerc terminou em 19º e largará de trás.



Confira o grid de largada do GP da Espanha:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min12s272



2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min12s734



3º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min12s792



4º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min12s816



5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min12s818



6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min12s994



7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min13s083



8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), em 1min13s229



9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s507



10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min13s682



----------------------------------------------------------------- ----------------------------------



11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min13s334



12º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min13s447



13º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min13s521



14º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), em 1min14s083



15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min14s477



----------------------------------------------------------------- ----------------------------------



16º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min13s977



17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min14s042



18º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min14s063



19º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min14s079



20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min14s699

