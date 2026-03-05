Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Suspenso

Zagueiro do Bragantino pega gancho de 12 jogos após fala machista contra árbitra de MS

Gustavo Marques atacou Daiane Muniz após a eliminação do clube nas quartas de final do Campeonato Paulista

Alison Silva

Alison Silva

05/03/2026 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 partidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) por declarações machistas contra a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz. A fala ocorreu após a eliminação do clube interiorano nas quartas de final do Campeonato Paulista no último dia 21. 

A decisão foi tomada em julgamento realizado na tarde de quarta-feira (4). Além da suspensão, válida apenas para competições dentro do estado de São Paulo, o defensor também recebeu multa de R$ 30 mil. A denúncia teve como base  denunciado os artigos 243-G e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de atos discriminatórios e ofensas à honra.

O caso

Natural de Três Lagoas, no leste do Estado, a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos, sofreu ataques machistas do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, resultado que eliminou a equipe do interior do Campeonato Paulista.

Revoltado com o resultado, o jogador concedeu entrevista em campo após a partida e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero.

Em tom ofensivo, afirmou que "não acha que ela tem capacidade de apitar um jogo desse tamanho" e sugeriu que partidas decisivas não deveriam ser comandadas por mulheres, declarações que repercutiram negativamente dentro e fora do futebol.

Após a repercussão das falas, o Red Bull Bragantino divulgou nota oficial repudiando as declarações do atleta e pedindo desculpas públicas à árbitra e às mulheres.

Segundo o clube, Gustavo Marques, acompanhado do diretor esportivo Diego Cerri, foi até o vestiário da arbitragem para se desculpar pessoalmente ainda no estádio.

De acordo com a direção do "Massa Bruta", Daiane aceitou o pedido de desculpas, mas alertou o jogador sobre a gravidade das palavras utilizadas e a necessidade de maior responsabilidade, mesmo em momentos de emoção após uma eliminação. O Bragantino informou ainda que estuda a aplicação de punições internas ao atleta.

Depois do ocorrido, o time de Bragança divulgou uma nota oficial. Confira abaixo:

"O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida. Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro.

Ambos também atenderam a imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta."

Carreira

Árbitra Daiane Muniz nasceu em Três Lagoas, interior de MSÁrbitra Daiane Muniz nasceu em Três Lagoas, interior de MS / Foto: Marcelo Zambrana 

O episódio contrasta com a trajetória da árbitra de 38 anos, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino.

Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

Assine o Correio do Estado

COPA DO MUNDO

Neymar lamenta lesão de Rodrygo e se declara ao jogador: 'Meu herdeiro'

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe

03/03/2026 23h00

Compartilhar

Crédito: Vitor Silva / CBF

Continue Lendo...

Neymar se manifestou sobre a grave lesão sofrida pelo atacante Rodrygo, do Real Madrid, que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026. O meia do Santos lamentou o ocorrido e prestou apoio ao jogador de 25 anos.

"Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa ... 'cuida da sua cabeça' agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor", disse Neymar.

"E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora . mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho … FORÇA, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você", completou.

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe, pela La Liga, que ocorreu nesta segunda.

O atacante brasileiro também se manifestou nas redes sociais. "Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo", escreveu.

"Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo", finalizou.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou a lesão do atleta. "O departamento médico da seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados."

Esportes

Quem é o novo técnico do Flamengo? O mistério acabou: conheça o comandante que chega para a decisão

Novo técnico é visto como o perfil ideal para gerir um vestiário estrelado e implementar um modelo de jogo mais sólido defensivamente

03/03/2026 08h15

Compartilhar

Continue Lendo...

O cenário parecia de festa absoluta no Maracanã. O placar eletrônico exibia um acachapante 8 a 0 sobre o Madureira, garantindo a vaga na final do Campeonato Carioca.

No entanto, o que se seguiu nos bastidores do Flamengo poucas horas após o apito final chocou o mundo do futebol e deixou a torcida rubro-negra em estado de perplexidade: a demissão de Filipe Luís.

A saída do ex-lateral do comando técnico ocorre menos de três meses após ele ter levado o clube ao topo do continente com a conquista da Copa Libertadores. O que parecia ser o início de uma era de estabilidade desmoronou diante de uma sequência de resultados oscilantes em 2026 e a perda recente da Recopa Sul-Americana.

Com seis vitórias, um empate e cinco derrotas no ano, a diretoria entendeu que o "futebol apresentado" não condizia com o investimento do elenco, optando por uma mudança drástica às vésperas da decisão do estadual contra o Fluminense.

O fim da "Era Filipe Luís" em números

A trajetória de Filipe Luís no banco de reservas do Flamengo foi intensa e marcada por picos de euforia e críticas táticas. Embora tenha mantido o respaldo de parte da diretoria até a última semana, o clima tornou-se insustentável após a pressão interna por um desempenho mais consistente.

 

Quem assume o comando agora?

Com a cadeira de treinador vaga, o Flamengo não perdeu tempo e já tem um alvo definido e conversas avançadas. O nome que está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro é o do português Leonardo Jardim. Conhecido por seu trabalho histórico no Monaco e com passagens recentes pelo futebol árabe e pelo Cruzeiro, Jardim é visto como o perfil ideal para gerir um vestiário estrelado e implementar um modelo de jogo mais sólido defensivamente.


"Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui", declarou Filipe Luís em sua última coletiva, em tom de despedida antecipada, antes mesmo do anúncio oficial.

A expectativa é que o novo comandante seja anunciado a tempo de observar o time na final deste domingo.

Enquanto isso, o Flamengo mergulha em mais uma transição turbulenta, provando que, na Gávea, nem mesmo uma goleada histórica é garantia de paz.

Quem é Leonardo Jardim, o estrategista português que assume o Flamengo

Com a saída de Filipe Luís, o Flamengo buscou no mercado internacional um nome de peso e experiência comprovada em grandes palcos. Leonardo Jardim, o técnico português de 51 anos, chega à Gávea com a reputação de ser um "lapidador de talentos" e um estrategista capaz de montar equipes altamente ofensivas e equilibradas.

Trajetória e Conquistas

Nascido na Venezuela, mas de nacionalidade portuguesa, Jardim construiu uma carreira sólida na Europa e na Ásia. Seu trabalho mais emblemático foi no AS Monaco, onde interrompeu a hegemonia do PSG ao conquistar a Ligue 1 em 2016/17 e levar a equipe às semifinais da Champions League com um futebol vibrante.

 

 

Estilo de Jogo: O "Camaleão" Tático

Leonardo Jardim não é um técnico de um sistema só. Ele é conhecido por adaptar suas equipes às peças que tem em mãos, o que o torna ideal para o elenco estrelado do Flamengo.

  • Ofensividade Equilibrada: Suas equipes costumam ser letais no contra-ataque, mas também sabem propor o jogo com posse de bola. No Monaco, utilizava um 4-4-2 muito agressivo que se transformava em um 2-4-4 no ataque.
  • Desenvolvimento de Jovens: Jardim tem um histórico invejável de potencializar jogadores da base. Sob seu comando, nomes como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho e Thomas Lemar atingiram o estrelato mundial.
  • Gestão de Vestiário: É descrito como um treinador de poucas palavras, mas de muita autoridade e clareza tática, conseguindo manter o foco de grupos com grandes egos.

O que esperar no Flamengo?

A chegada de Jardim sinaliza uma tentativa da diretoria de trazer mais rigor tático e consistência defensiva sem abrir mão do DNA ofensivo do clube. Com a final do Campeonato Carioca batendo à porta, o desafio imediato será organizar a defesa, que sofreu críticas sob o comando anterior, e dar liberdade para que o quarteto ofensivo rubro-negro volte a brilhar com eficiência.


"O futebol é um jogo de equilíbrios. Atacar bem é fundamental, mas sem uma estrutura sólida, o talento individual se perde", é uma das premissas que Jardim costuma aplicar em seus trabalhos.

Leonardo Jardim chega ao Rio de Janeiro não apenas como um substituto, mas como um projeto de estabilidade para um clube que busca retomar o domínio absoluto no futebol sul-americano.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)

2

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso
bataguassu

/ 1 dia

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)

5

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...
Giba Um

/ 1 dia

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 15 horas

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 6 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 semana

Seguro rural e clima extremo