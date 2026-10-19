Roma mobilizou 30 mil homens para perfurar uma montanha e esvaziar um lago há 1.800 anos

Sob o comando do imperador Cláudio, Roma empreendeu uma das maiores obras de engenharia da Antiguidade: mobilizou 30 mil trabalhadores para escavar um túnel de seis quilômetros sob uma montanha e drenar o Lago Fucino. O projeto ficava na atual região de Abruzos, na Itália, começou no ano 41 d.C, e levou onze anos para ser concluído.
A obra surgiu da necessidade de conter as inundações que atingiam as populações próximas ao lago. Para isso, os romanos perfuraram o monte Salviano e construíram uma galeria que conduziria a água até o rio Liri, segundo os textos do historiador Suetônio.
A complexidade de uma obra sem precedentes
Os engenheiros romanos abriram numerosos poços verticais, alguns com mais de cem metros de profundidade, para facilitar a escavação. A complexidade da empreitada foi tão grande que nenhum túnel superou essa extensão até o século XIX, um intervalo de aproximadamente 1.800 anos.
Segundo Suetônio, as obras se prolongaram até o ano 52 d.C. O projeto se tornou um marco de inovação técnica e mobilização de recursos. A construção exigiu conhecimentos de topografia, drenagem e coordenação de grandes equipes de trabalho.
A inauguração e seus revezes
Cláudio organizou uma batalha naval no Lago Fucino para celebrar a conclusão das obras, envolvendo cerca de 19 mil condenados, segundo o historiador Tácito em seus Anais. O espetáculo, porém, revelou um problema: o túnel não alcançava a profundidade necessária para evacuar água suficiente.
Os engenheiros precisaram modificar as instalações e organizar uma segunda abertura. Durante esse evento, a força da corrente causou momentos de pânico entre os presentes. Apesar dos esforços, a infraestrutura romana conseguiu apenas reduzir parcialmente o nível do lago, nunca conseguindo esvaziá-lo completamente.
O legado de uma aspiração incompleta
A obra romana permaneceu incompleta até 1878, quando o projeto impulsionado por Alessandro Torlonia permitiu a drenagem total do lago. Hoje, os restos daquela construção podem ser visitados no Parque Arqueológico dos Cunicoli di Claudio, próximo a Avezzano. Eles servem como testemunho da ambição e da capacidade técnica de uma civilização que moldou o continente europeu.
Como a drenagem do lago transformou a vida nas comunidades locais
Quando Torlonia completou a drenagem total do Fucino, entre 1862 e 1873, liberou o leito fértil do lago, submerso havia séculos. Pela primeira vez, as famílias de Cerchio e de outras comunidades da região puderam cultivar aquele solo sob a administração de Torlonia. A área, antes sujeita a inundações e à malária, tornou-se um território agrícola produtivo.
O rei Victor Emmanuel II reconheceu esse impacto com uma medalha de ouro especial. Única, e o título de Príncipe do Fucino, em uma homenagem que alcançou a economia e a saúde das populações locais.