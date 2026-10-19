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Reflexão

Albert Einstein: "Uma vida tranquila e modesta pode trazer mais felicidade do que buscar o sucesso"

A anotação foi feita em Tóquio, durante a estadia de Einstein no Imperial Hotel.

João V. Valença

19/10/2026 - 11h16
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Em 1922, durante uma passagem pelo Japão, Albert Einstein registrou em um papel uma reflexão que contrariava a ideia de que o sucesso constante é o caminho para a felicidade. O físico alemão destacou que uma existência tranquila e modesta pode proporcionar mais satisfação do que uma vida marcada pela busca incessante por conquistas.

A anotação foi feita em Tóquio, durante a estadia de Einstein no Imperial Hotel. Décadas depois, a mensagem ganhou repercussão internacional e chamou a atenção não apenas pelo pensamento sobre a felicidade, mas também pelo valor alcançado quando o documento foi colocado à venda.

Por que Einstein escreveu sobre a felicidade durante uma viagem ao Japão?

A reflexão foi registrada em um papel timbrado do Imperial Hotel, em 1922. Segundo relatos sobre o episódio, Einstein entregou a anotação a um mensageiro do estabelecimento, deixando registrado um pensamento pessoal sobre a relação entre tranquilidade, ambição e bem-estar.

O documento não apresentava uma descoberta científica, mas uma observação sobre a maneira como as pessoas conduzem suas vidas. A ideia central era que a felicidade não depende necessariamente de alcançar grandes objetivos ou acumular conquistas, podendo estar associada a uma existência mais simples e menos inquieta.

A nota voltou aos holofotes em 2017, quando foi arrematada em um leilão por aproximadamente US$ 1,56 milhão. O valor surpreendeu e demonstrou o interesse despertado até mesmo por uma breve anotação de um dos cientistas mais conhecidos da história.

O que a ciência revela sobre dinheiro, tempo e felicidade?

A reflexão de Einstein encontra paralelo em pesquisas contemporâneas sobre a relação entre recursos financeiros, uso do tempo e satisfação pessoal. Embora o dinheiro seja importante para garantir segurança e atender às necessidades básicas, a felicidade também pode estar relacionada à possibilidade de dedicar tempo a atividades consideradas significativas.

Um estudo publicado na revista científica Science Advances, intitulado Valuing time over money predicts happiness after a major life transition, acompanhou estudantes universitários durante a transição para a vida após a formatura. Os resultados indicaram que aqueles que atribuíam maior importância ao tempo do que ao dinheiro apresentavam níveis mais elevados de felicidade um ano depois.

Os pesquisadores identificaram uma associação entre essas prioridades e o bem-estar, mas não demonstraram que valorizar o tempo, isoladamente, seja a causa direta de uma vida mais feliz.

Quais hábitos podem ajudar a construir uma vida mais tranquila?

Buscar crescimento profissional, conquistar independência financeira e estabelecer objetivos são atitudes que podem contribuir para a realização pessoal. A dificuldade surge quando a necessidade de alcançar novos resultados ocupa tanto espaço que impede a pessoa de aproveitar as próprias conquistas.

Construir uma rotina mais equilibrada não significa abandonar as ambições, mas encontrar uma maneira de conciliá-las com as necessidades pessoais. Algumas mudanças podem ajudar nesse processo:

  • Definir prioridades: separar as responsabilidades essenciais das cobranças que podem ser reduzidas ou eliminadas.

  • Respeitar o descanso: reservar períodos de recuperação física e mental, sem transformar cada momento livre em uma nova tarefa.

  • Valorizar as relações pessoais: dedicar tempo à convivência com familiares e amigos, sem deixar esses vínculos em segundo plano.

  • Estabelecer metas realistas: construir objetivos compatíveis com as condições e os recursos disponíveis.

  • Reconhecer as conquistas: aproveitar os resultados alcançados antes de iniciar uma nova busca por reconhecimento ou sucesso.

A reflexão deixada por Einstein há mais de um século continua relevante justamente por questionar uma ideia bastante difundida: a de que é preciso conquistar cada vez mais para encontrar satisfação. Seu pensamento sugere outra possibilidade, na qual o valor de uma vida também pode ser medido pela tranquilidade, pelo tempo disponível e pela capacidade de apreciar o que já foi conquistado.

Astronomia

Astrônomos rastreiam explosão de rádio recordista e encontram uma galáxia menor do que esperavam

A maioria das galáxias associadas a essas explosões é relativamente grande.

19/10/2026 15h12

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Imagem: Magnific

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As rajadas rápidas de rádio são pulsos extremamente breves de ondas de rádio que chegam à Terra a partir de regiões distantes do Universo. Embora durem apenas milésimos de segundo, esses sinais podem revelar informações importantes sobre fenômenos cósmicos ainda pouco compreendidos.

A maioria das galáxias associadas a essas explosões é relativamente grande e apresenta intensa atividade de formação estelar. No entanto, uma descoberta recente surpreendeu os pesquisadores: a rajada mais distante estudada pela equipe teve origem em uma galáxia anã cuja massa era cerca de mil vezes menor do que a esperada.

O tamanho reduzido e as características dessa galáxia levantaram dúvidas sobre as explicações tradicionais para a origem desses sinais. Uma das hipóteses consideradas envolve a colisão entre duas estrelas colapsadas, mas esse cenário não parece explicar satisfatoriamente o fenômeno observado.

O estudo foi liderado por Manisha Caleb, pesquisadora da Universidade de Sydney, na Austrália, e divulgado em conjunto com um anúncio da NASA. A descoberta oferece novas pistas sobre as condições em que as rajadas rápidas de rádio podem surgir.

Por que a origem das rajadas rápidas de rádio continua sendo um mistério?

Os astrônomos identificaram esses pulsos pela primeira vez em 2007. Desde então, milhares de sinais foram detectados, mas determinar exatamente o que os produz continua sendo um dos desafios da astrofísica.

Cada rajada costuma durar cerca de um milésimo de segundo, e muitas delas são observadas apenas uma vez. Como os sinais desaparecem rapidamente, os pesquisadores precisam identificar sua posição com precisão e reunir informações sobre a região de onde vieram.

Existem diferentes hipóteses para explicar o fenômeno, incluindo processos relacionados a estrelas de nêutrons, objetos extremamente densos que podem apresentar campos magnéticos intensos. Entretanto, ainda não há uma explicação única capaz de esclarecer todos os tipos de rajadas observados.

No caso investigado pela equipe de Caleb, as características da galáxia de origem tornaram a descoberta especialmente intrigante. Os pesquisadores esperavam encontrar uma estrutura muito maior e mais desenvolvida, mas identificaram uma pequena galáxia anã que ainda formava estrelas ativamente.

Como os cientistas encontraram a galáxia de origem do sinal?

Em 4 de março de 2024, pesquisadores do projeto MeerTRAP detectaram a rajada FRB 20240304B com o radiotelescópio MeerKAT, instalado na África do Sul. A análise inicial indicou que o sinal havia percorrido uma distância extraordinária antes de chegar à Terra.

O desafio seguinte era localizar a galáxia responsável pela emissão. Embora os cientistas conhecessem com precisão a posição da rajada no céu, as observações feitas com grandes telescópios terrestres não conseguiram identificar imediatamente sua fonte.

A equipe recorreu então ao Telescópio Espacial James Webb, da NASA. Utilizando sua câmera de infravermelho próximo, os pesquisadores conseguiram observar uma galáxia muito tênue na região correspondente à origem do sinal.

O espectrógrafo do telescópio também permitiu medir o desvio para o vermelho da galáxia, fenômeno que ocorre quando a expansão do Universo alonga o comprimento de onda da luz durante sua viagem até nós.

O valor encontrado foi de 2,148. A medição indica que a luz observada deixou a galáxia quando o Universo tinha aproximadamente 3 bilhões de anos, oferecendo aos astrônomos uma oportunidade de estudar um período muito antigo da história cósmica.

Galáxia anã pode ajudar a explicar a origem das explosões de rádio

A descoberta chamou a atenção porque galáxias tão pequenas não eram o cenário esperado pelos pesquisadores para uma rajada localizada a uma distância tão grande. A diferença entre a massa estimada da galáxia e aquela prevista inicialmente levou a equipe a reconsiderar possíveis explicações para o fenômeno.

Uma das hipóteses envolve a colisão de duas estrelas colapsadas. No entanto, as características do ambiente identificado não se encaixam facilmente nessa interpretação, o que mantém em aberto a questão sobre o mecanismo responsável pela explosão.

A galáxia também apresenta intensa atividade de formação estelar, apesar de suas dimensões reduzidas. Esse detalhe ajuda os pesquisadores a investigar como diferentes ambientes galácticos podem estar relacionados à produção de rajadas rápidas de rádio.

Estrelas se formaram em um intervalo relativamente curto

A galáxia identificada existiu durante o chamado meio-dia cósmico, período em que a formação de estrelas atingiu taxas particularmente elevadas no Universo. As observações indicam uma estrutura pequena e compacta, com atividade significativa de produção estelar.

Com base nessa atividade, a equipe estimou que grande parte das estrelas da galáxia pode ter se formado em aproximadamente 30 milhões de anos. Trata-se de um intervalo relativamente curto em comparação com a idade que o Universo já tinha naquele momento.

Essas características tornam a galáxia um objeto valioso para estudar a evolução das primeiras estruturas cósmicas e as condições que podem favorecer fenômenos energéticos extremos.

Embora a descoberta ainda não esclareça definitivamente o que provoca as rajadas rápidas de rádio, ela amplia o conjunto de ambientes conhecidos associados a esses sinais. Ao investigar uma fonte localizada em uma galáxia anã distante, os astrônomos ganham novas pistas para compreender um dos fenômenos mais enigmáticos do Universo.

Dicas para a saúde

Professor de Harvard afirma que ficar entediado por 15 minutos por dia pode transformar sua vida

Arthur C. Brooks é pesquisador especializado em felicidade e bem-estar.

19/10/2026 14h44

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Em novembro de 2025, Arthur C. Brooks, professor de Harvard e pesquisador especializado em felicidade e bem-estar, participou da Série de Palestras de Destaque da Universidade Trinity. Durante o encontro, diante de uma plateia formada principalmente por jovens da Geração Z, ele apresentou uma recomendação que vai na contramão dos hábitos digitais atuais: reservar momentos do dia para não fazer absolutamente nada.

Segundo Brooks, aprender a lidar com o tédio pode ajudar as pessoas a desenvolver a criatividade, compreender melhor os próprios sentimentos e encontrar mais sentido na vida. Em uma sociedade na qual celulares e outros dispositivos oferecem estímulos a todo instante, permitir que a mente fique livre de distrações pode ser um passo importante para cultivar uma felicidade mais duradoura.

Como a tecnologia pode afetar a felicidade e o bem-estar?

Durante a palestra, Brooks chamou a atenção para a relação entre o uso constante da tecnologia e a saúde emocional, especialmente entre os integrantes da Geração Z. Para o professor, a exposição contínua aos dispositivos digitais é um dos fatores que merecem atenção ao analisar o aumento das dificuldades relacionadas ao bem-estar psicológico entre os jovens.

O pesquisador também reconhece que outros elementos, como a insegurança econômica, as preocupações ambientais e as transformações sociais, influenciam esse cenário. Ainda assim, ele defende que a maneira como as pessoas utilizam a tecnologia precisa ser examinada com mais cuidado.

A facilidade de acessar vídeos, mensagens e redes sociais a qualquer momento transformou até pequenos intervalos em oportunidades de consumo de conteúdo. Com isso, momentos que antes eram preenchidos pelo silêncio ou pela observação do ambiente passaram a ser ocupados por estímulos digitais.

O que acontece com o cérebro quando fugimos do tédio?

Esperar em uma fila, utilizar o transporte público ou tomar banho são situações nas quais muitas pessoas recorrem automaticamente ao celular. Para Brooks, esse comportamento pode diminuir as oportunidades de reflexão espontânea, criatividade e autoconhecimento.

Embora o tédio seja frequentemente associado a uma sensação desagradável, os períodos sem distrações podem permitir que a mente processe experiências, estabeleça conexões entre ideias e reflita sobre questões pessoais.

O professor resumiu essa ideia com uma observação bem-humorada: muitas das melhores ideias surgem durante o banho justamente porque o celular geralmente não está por perto.

Essa explicação pode ser relacionada à chamada rede de modo padrão do cérebro, um conjunto de regiões cerebrais associado a processos como a memória autobiográfica, a imaginação e a reflexão sobre si mesmo. Quando uma pessoa deixa de se concentrar em tarefas externas, essa rede pode participar de atividades mentais espontâneas.

Em uma entrevista à Harvard Business Review, Brooks também abordou como a ocupação constante do tempo com dispositivos digitais pode reduzir as oportunidades de deixar os pensamentos vagarem naturalmente.

Por que ficar 15 minutos sem fazer nada pode ser importante?

A recomendação de Brooks é reservar pelo menos 15 minutos para desacelerar e permanecer sem estímulos constantes. A proposta não exige abandonar a tecnologia nem interromper as responsabilidades cotidianas, mas criar pequenos intervalos nos quais a pessoa não precise preencher cada segundo com alguma atividade.

Esse período pode ser utilizado para observar o ambiente, caminhar sem consultar o celular, sentar em silêncio ou simplesmente permitir que os pensamentos surjam sem direcioná-los a uma tarefa específica.

A intenção é abrir espaço para questões que frequentemente ficam em segundo plano diante da rotina acelerada: quais são as prioridades pessoais, o que realmente proporciona satisfação e quais objetivos merecem atenção.

A prática não representa uma garantia de felicidade nem substitui cuidados profissionais quando necessários. Trata-se, antes, de uma maneira de recuperar momentos de pausa em meio ao excesso de estímulos.

Em vez de encarar o tédio como algo que precisa ser eliminado imediatamente, Brooks propõe enxergá-lo como uma oportunidade de reflexão. Em um cotidiano marcado pela necessidade de estar sempre conectado, aprender a ficar alguns minutos sem distrações pode ajudar a pessoa a compreender melhor a si mesma e a relação que mantém com a própria felicidade.

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