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NASA

5.000 dias em Marte: rover da NASA envia imagem que revela o planeta como nunca

A cena reúne duas tomadas feitas.

João V. Valença

01/10/2026 - 16h08
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O rover Curiosity da NASA completou 5.000 dias de exploração na superfície de Marte e marcou a data com uma fotografia panorâmica inédita. A fotografia foi feita durante uma parada na crista de areia apelidada de "Chocolatal", com as câmeras de navegação do próprio equipamento.

A cena reúne duas tomadas feitas em momentos diferentes, unidas depois que os dados chegaram à Terra. Esse tipo de registro ajuda a entender como o robô se desloca pelo relevo irregular de Marte e o que ainda falta explorar na missão.

Como a imagem foi montada

A primeira foto foi feita na manhã de 30 de agosto de 2026, no dia em que a missão completou 5.000 dias. A segunda foi feita na tarde de 2 de setembro, quando o veículo repetiu o mesmo ângulo de observação.

As imagens originais são em preto e branco, mas o resultado final foi colorido artificialmente para diferenciar os dois horários. Tons azulados representam a cena matinal, enquanto amarelos marcam o registro vespertino, o que dá à foto um efeito parecido com o de um cartão-postal.

Detalhes visíveis na paisagem

Em primeiro plano, aparecem partes do próprio veículo, entre elas a antena cilíndrica usada para enviar informações às sondas que orbitam o planeta. Mais atrás, surge o gerador termoeléctrico de radioisótopos que fornece energia nuclear ao equipamento, peça essencial para manter os instrumentos funcionando por tanto tempo.

A composição também registra as marcas deixadas pelas rodas sobre o solo marciano, evidência do longo trajeto já percorrido. Atualmente, o robô avança pelas encostas do Monte Sharp, que se eleva a cinco quilômetros de altura e domina a paisagem ao redor.

Da posição atual, a vista se abre em direção ao fundo da cratera. A jornada já soma 5.000 dias de deslocamento contínuo por um território até então inexplorado.

Filosofia

Victor Hugo, escritor e filósofo francês: "Quarenta anos é a maturidade da juventude"

Autor nasceu em 1802, em Besançon, na França.

01/10/2026 14h44

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Uma máxima atribuída a Victor Hugo propõe enxergar cada década como um novo capítulo para aproveitar a vida intensamente. A ideia reposiciona as reflexões que o aniversário costuma despertar sobre o tempo e, para muitos, sobre o envelhecimento.

A frase sintetiza essa ideia: aos quarenta anos, a pessoa vive a maturidade da juventude e, aos cinquenta, a juventude da idade madura. 

Essa reflexão sugere que atingir uma nova década não significa abandonar a juventude, mas atravessar fases distintas com experiência, conhecimento e clareza sobre si mesma.

O pensamento convida a repensar o tempo: não como perda, mas como acúmulo de perspectiva.

O que significa envelhecer com juventude

Aos quarenta, segundo essa visão, a juventude permanece no corpo e na mente, porém enriquecida por vivências acumuladas. A pessoa ainda sente a energia e o impulso característicos dessa fase, mas agora informados pela experiência.

Aos cinquenta, essa dinâmica se inverte. Quem chega a essa idade passa a desfrutar de uma "juventude dentro da maturidade", etapa em que o conhecimento de si é maior e as decisões ganham segurança porque se apoiam em uma base mais sólida.

Essa transformação também alcança as prioridades, e com os anos, muitos reconhecem quais situações realmente importam e quais podem ser deixadas de lado sem peso. A urgência de agradar desaparece, enquanto cresce a atenção ao próprio bem-estar e ao daqueles que realmente importam.

A maturidade como clareza nas relações e escolhas

O modo como a pessoa se relaciona com os outros e consigo mesma muda ao longo das décadas. O que não contribui para o bem-estar perde força, enquanto a valorização de si ganha espaço. Amizades e relacionamentos tendem a se aprofundar porque o tempo passa a ser visto como um recurso raro, que merece ser dedicado a quem realmente importa.

O psicanalista Carl Jung reforçava que a vida verdadeiramente começa aos quarenta anos. Até então, há busca e exploração; depois, a maturidade permite fazer escolhas com mais discernimento, com base no que foi aprendido.

A idade traz maior perspectiva sobre o passado, mais segurança nas decisões, menor preocupação com críticas alheias, valorização de vínculos profundos e maior prazer nas coisas simples.

Victor Hugo: criatividade que não conheceu limite de idade

Victor Hugo nasceu em 1802, em Besançon, na França, e desde jovem se destacou como poeta. Depois, tornou-se também novelista e dramaturgo reconhecido, e foi uma das principais figuras do romantismo francês, e suas obras atravessaram séculos. Em 1831 publicou Nossa Senhora de Paris, obra que repercutiu amplamente na Europa e consolidou seu nome.

Sua trajetória também foi marcada pela política, e por se opor a Napoleão III, passou quase duas décadas exilado, longe da França. Durante o exílio, continuou sua produção literária e criou algumas de suas obras mais reconhecidas. Entre elas está Os Miseráveis, publicado em 1862, quando Hugo tinha 60 anos, e a obra demonstrou que sua criatividade permanecia intacta.

Morreu em 1885, aos 83 anos, e teve um funeral multitudinário. Seus restos descansam no Panteão de Paris, reforçando a ideia de que a criação não tem limite de idade.

Doação

Enquanto Mega-Sena sorteia R$ 75 milhões, dono da Nike doa R$ 5 bilhões para nobre causa

Dinheiro vai bancar a criação de uma nova escola.

01/10/2026 14h26

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Um aporte de US$ 1 bilhão feito por Phil Knight, cofundador da Nike, e por sua mulher, Penny, vai bancar a criação de uma nova escola de engenharia na Universidade de Oregon.

No mesmo período, a Caixa realiza mais um sorteio da Mega-Sena, com prêmio de R$ 75 milhões, movimentando apostadores que arriscam poucos reais atrás de uma guinada repentina de vida.

Trata-se do maior valor já repassado a uma universidade pública abrangente do país, segundo a própria instituição. Com o dinheiro, a cidade de Eugene, no Oregon, ganhará uma nova unidade voltada ao ensino de engenharia, priorizando bioengenharia e a formação de profissionais em ciências aplicadas.

A universidade planeja usá-los para atrair pesquisadores de ponta e transformar descobertas científicas em produtos, terapias, tecnologias e empresas.

Uma trajetória de investimento em educação

Aos 88 anos, Knight estudou na própria Universidade de Oregon antes de fundar a Nike. A doação marca o terceiro grande compromisso financeiro do casal com a instituição em uma década. Em 2021, outros US$ 500 milhões foram destinados à expansão do projeto.

Com todas as contribuições conhecidas, a família Knight já doou mais de US$ 2 bilhões à universidade. As doações refletem uma visão de longo prazo: investir em instituições de ensino e pesquisa antes mesmo de ver os resultados concretos dos projetos. No início de setembro, o casal já havia anunciado outro aporte, de US$ 1,1 bilhão, direcionado ao Providence St.

Vincent Medical Center e o Providence Heart Institute, verba que vai erguer o primeiro hospital do Oregon voltado só à saúde da mulher. Um ano antes, os Knights já haviam comprometido US$ 2 bilhões com o instituto de câncer da Oregon Health & Science University.

A aposta na loteria versus a riqueza acumulada

Enquanto Knight consolida seu legado com investimentos bilionários em educação, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 3.065 da Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até as 20h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no aplicativo da instituição. O sorteio será às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O palpite mínimo custa apenas R$ 6,00, com seis números selecionados. Quem quiser compartilhar o risco pode participar do Bolão Caixa a partir de R$ 18,00, dividindo a aposta em cotas de no mínimo R$ 6,00. O prêmio principal vai para quem acertar os seis números, mas também há prêmios menores para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

O valor em disputa nesta quinta-feira é menor que os maiores prêmios da história da loteria. O maior já pago foi de R$ 317.853.788,54, sorteado em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525.

O contraste é direto: enquanto um bilionário doa bilhões para instituições de pesquisa, milhões de brasileiros apostam alguns reais na chance de uma transformação súbita em suas vidas.

Duas realidades econômicas em contraste

A doação de Knight mostra como a riqueza acumulada ao longo de décadas nos negócios pode ser destinada à educação e à pesquisa científica. Já a Mega-Sena oferece a possibilidade, ainda que remota, de um prêmio instantâneo. A primeira expressa planejamento de longo prazo e visão de legado; a segunda se baseia na esperança de uma mudança súbita de vida.

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