Victor Hugo, escritor e filósofo francês: "Quarenta anos é a maturidade da juventude"

Uma máxima atribuída a Victor Hugo propõe enxergar cada década como um novo capítulo para aproveitar a vida intensamente. A ideia reposiciona as reflexões que o aniversário costuma despertar sobre o tempo e, para muitos, sobre o envelhecimento.

A frase sintetiza essa ideia: aos quarenta anos, a pessoa vive a maturidade da juventude e, aos cinquenta, a juventude da idade madura.

Essa reflexão sugere que atingir uma nova década não significa abandonar a juventude, mas atravessar fases distintas com experiência, conhecimento e clareza sobre si mesma.

O pensamento convida a repensar o tempo: não como perda, mas como acúmulo de perspectiva.

O que significa envelhecer com juventude

Aos quarenta, segundo essa visão, a juventude permanece no corpo e na mente, porém enriquecida por vivências acumuladas. A pessoa ainda sente a energia e o impulso característicos dessa fase, mas agora informados pela experiência.

Aos cinquenta, essa dinâmica se inverte. Quem chega a essa idade passa a desfrutar de uma "juventude dentro da maturidade", etapa em que o conhecimento de si é maior e as decisões ganham segurança porque se apoiam em uma base mais sólida.

Essa transformação também alcança as prioridades, e com os anos, muitos reconhecem quais situações realmente importam e quais podem ser deixadas de lado sem peso. A urgência de agradar desaparece, enquanto cresce a atenção ao próprio bem-estar e ao daqueles que realmente importam.

A maturidade como clareza nas relações e escolhas

O modo como a pessoa se relaciona com os outros e consigo mesma muda ao longo das décadas. O que não contribui para o bem-estar perde força, enquanto a valorização de si ganha espaço. Amizades e relacionamentos tendem a se aprofundar porque o tempo passa a ser visto como um recurso raro, que merece ser dedicado a quem realmente importa.

O psicanalista Carl Jung reforçava que a vida verdadeiramente começa aos quarenta anos. Até então, há busca e exploração; depois, a maturidade permite fazer escolhas com mais discernimento, com base no que foi aprendido.

A idade traz maior perspectiva sobre o passado, mais segurança nas decisões, menor preocupação com críticas alheias, valorização de vínculos profundos e maior prazer nas coisas simples.

Victor Hugo: criatividade que não conheceu limite de idade

Victor Hugo nasceu em 1802, em Besançon, na França, e desde jovem se destacou como poeta. Depois, tornou-se também novelista e dramaturgo reconhecido, e foi uma das principais figuras do romantismo francês, e suas obras atravessaram séculos. Em 1831 publicou Nossa Senhora de Paris, obra que repercutiu amplamente na Europa e consolidou seu nome.

Sua trajetória também foi marcada pela política, e por se opor a Napoleão III, passou quase duas décadas exilado, longe da França. Durante o exílio, continuou sua produção literária e criou algumas de suas obras mais reconhecidas. Entre elas está Os Miseráveis, publicado em 1862, quando Hugo tinha 60 anos, e a obra demonstrou que sua criatividade permanecia intacta.

Morreu em 1885, aos 83 anos, e teve um funeral multitudinário. Seus restos descansam no Panteão de Paris, reforçando a ideia de que a criação não tem limite de idade.