Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Filosofia

Victor Hugo, escritor e filósofo francês: "Quarenta anos é a maturidade da juventude"

Autor nasceu em 1802, em Besançon, na França.

João V. Valença

01/10/2026 - 14h44
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma máxima atribuída a Victor Hugo propõe enxergar cada década como um novo capítulo para aproveitar a vida intensamente. A ideia reposiciona as reflexões que o aniversário costuma despertar sobre o tempo e, para muitos, sobre o envelhecimento.

A frase sintetiza essa ideia: aos quarenta anos, a pessoa vive a maturidade da juventude e, aos cinquenta, a juventude da idade madura. 

Essa reflexão sugere que atingir uma nova década não significa abandonar a juventude, mas atravessar fases distintas com experiência, conhecimento e clareza sobre si mesma.

O pensamento convida a repensar o tempo: não como perda, mas como acúmulo de perspectiva.

O que significa envelhecer com juventude

Aos quarenta, segundo essa visão, a juventude permanece no corpo e na mente, porém enriquecida por vivências acumuladas. A pessoa ainda sente a energia e o impulso característicos dessa fase, mas agora informados pela experiência.

Aos cinquenta, essa dinâmica se inverte. Quem chega a essa idade passa a desfrutar de uma "juventude dentro da maturidade", etapa em que o conhecimento de si é maior e as decisões ganham segurança porque se apoiam em uma base mais sólida.

Essa transformação também alcança as prioridades, e com os anos, muitos reconhecem quais situações realmente importam e quais podem ser deixadas de lado sem peso. A urgência de agradar desaparece, enquanto cresce a atenção ao próprio bem-estar e ao daqueles que realmente importam.

A maturidade como clareza nas relações e escolhas

O modo como a pessoa se relaciona com os outros e consigo mesma muda ao longo das décadas. O que não contribui para o bem-estar perde força, enquanto a valorização de si ganha espaço. Amizades e relacionamentos tendem a se aprofundar porque o tempo passa a ser visto como um recurso raro, que merece ser dedicado a quem realmente importa.

O psicanalista Carl Jung reforçava que a vida verdadeiramente começa aos quarenta anos. Até então, há busca e exploração; depois, a maturidade permite fazer escolhas com mais discernimento, com base no que foi aprendido.

A idade traz maior perspectiva sobre o passado, mais segurança nas decisões, menor preocupação com críticas alheias, valorização de vínculos profundos e maior prazer nas coisas simples.

Victor Hugo: criatividade que não conheceu limite de idade

Victor Hugo nasceu em 1802, em Besançon, na França, e desde jovem se destacou como poeta. Depois, tornou-se também novelista e dramaturgo reconhecido, e foi uma das principais figuras do romantismo francês, e suas obras atravessaram séculos. Em 1831 publicou Nossa Senhora de Paris, obra que repercutiu amplamente na Europa e consolidou seu nome.

Sua trajetória também foi marcada pela política, e por se opor a Napoleão III, passou quase duas décadas exilado, longe da França. Durante o exílio, continuou sua produção literária e criou algumas de suas obras mais reconhecidas. Entre elas está Os Miseráveis, publicado em 1862, quando Hugo tinha 60 anos, e a obra demonstrou que sua criatividade permanecia intacta.

Morreu em 1885, aos 83 anos, e teve um funeral multitudinário. Seus restos descansam no Panteão de Paris, reforçando a ideia de que a criação não tem limite de idade.

História

Ele tinha 17 anos quando apertou a mão de Robert Kennedy: minutos depois, aconteceu uma tragédia

Trabalhava como garçom no Hotel Ambassador.

01/10/2026 15h12

Compartilhar

Continue Lendo...

Juan Romero morreu em 1º de outubro de 2018, aos sessenta e oito anos, carregando uma culpa que nunca deveria ter sido dele. Só depois de sua morte a história completa daquela noite voltou a ser contada com mais detalhes.

Na madrugada de 4 para 5 de junho de 1968, Romero tinha apenas 17 anos e trabalhava como garçom no Hotel Ambassador, em Los Ángeles. Foi ali que o senador Robert Kennedy, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, levou um tiro na cabeça dentro da cozinha do hotel.

Romero foi a última pessoa cuja mão o senador apertou antes de cair no chão molhado de cimento. A cena, registrada em fotografia, tornou Romero parte da memória de um dos episódios mais marcantes da política americana.

Um garçom admirador do candidato

Romero estava naquele corredor do Ambassador a trabalho e admirava Bobby Kennedy pela defesa que o político fazia dos imigrantes hispânicos nos Estados Unidos. Via nele a continuidade do irmão morto cinco anos antes, em 22 de novembro de 1963, em Dallas.

O pai de Juan havia conseguido a vaga para o filho no hotel de luxo, onde ele passou de ajudante de cozinha a garçom.

Depois das aulas na Roosevelt High School, o adolescente se juntava aos demais funcionários do hotel, que já havia recebido seis cerimônias do Oscar. E visto artistas como Frank Sinatra, Judy Garland, Marilyn Monroe, Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Bing Crosby e Barbra Streisand.

O peso de um gesto simples

Esse aperto de mão rotineiro virou o centro de um sofrimento que o acompanhou pelo resto da vida. Romero se convenceu de que, se não tivesse estendido a mão para Kennedy, o senador talvez não tivesse morrido naquela noite.

A associação não tinha fundamento: um gesto comum não muda o rumo da história. Ainda assim, o remorso não cedeu, e sirhan Sirhan, identificado como responsável pelos disparos, alegou ter agido pelo apoio de Kennedy a Israel durante a Guerra dos Seis Dias.

Uma infância marcada pela cautela

Romero nasceu em Mazatán, no estado mexicano de Sonora, em uma região que faz fronteira com os Estados Unidos. Aos dez anos, mudou-se com a família para a região leste de Los Ángeles.

Enquanto estudava na Roosevelt High School, viu nascer os primeiros protestos contra a discriminação de estudantes de origem mexicana. Mas seu pai o mantinha afastado desses movimentos, temendo que o filho se envolvesse em confrontos numa região marcada pela violência urbana.

O Hotel Ambassador deixou de existir em 2005, quando foi demolido. Hoje, o complexo escolar Robert F, e kennedy Community Schools funciona no local. O espaço preserva a memória do senador e, sem intenção, também mantém viva a história do garçom adolescente que segurou sua mão nos últimos instantes antes do atentado.

Doação

Enquanto Mega-Sena sorteia R$ 75 milhões, dono da Nike doa R$ 5 bilhões para nobre causa

Dinheiro vai bancar a criação de uma nova escola.

01/10/2026 14h26

Compartilhar

Continue Lendo...

Um aporte de US$ 1 bilhão feito por Phil Knight, cofundador da Nike, e por sua mulher, Penny, vai bancar a criação de uma nova escola de engenharia na Universidade de Oregon.

No mesmo período, a Caixa realiza mais um sorteio da Mega-Sena, com prêmio de R$ 75 milhões, movimentando apostadores que arriscam poucos reais atrás de uma guinada repentina de vida.

Trata-se do maior valor já repassado a uma universidade pública abrangente do país, segundo a própria instituição. Com o dinheiro, a cidade de Eugene, no Oregon, ganhará uma nova unidade voltada ao ensino de engenharia, priorizando bioengenharia e a formação de profissionais em ciências aplicadas.

A universidade planeja usá-los para atrair pesquisadores de ponta e transformar descobertas científicas em produtos, terapias, tecnologias e empresas.

Uma trajetória de investimento em educação

Aos 88 anos, Knight estudou na própria Universidade de Oregon antes de fundar a Nike. A doação marca o terceiro grande compromisso financeiro do casal com a instituição em uma década. Em 2021, outros US$ 500 milhões foram destinados à expansão do projeto.

Com todas as contribuições conhecidas, a família Knight já doou mais de US$ 2 bilhões à universidade. As doações refletem uma visão de longo prazo: investir em instituições de ensino e pesquisa antes mesmo de ver os resultados concretos dos projetos. No início de setembro, o casal já havia anunciado outro aporte, de US$ 1,1 bilhão, direcionado ao Providence St.

Vincent Medical Center e o Providence Heart Institute, verba que vai erguer o primeiro hospital do Oregon voltado só à saúde da mulher. Um ano antes, os Knights já haviam comprometido US$ 2 bilhões com o instituto de câncer da Oregon Health & Science University.

A aposta na loteria versus a riqueza acumulada

Enquanto Knight consolida seu legado com investimentos bilionários em educação, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 3.065 da Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até as 20h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no aplicativo da instituição. O sorteio será às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O palpite mínimo custa apenas R$ 6,00, com seis números selecionados. Quem quiser compartilhar o risco pode participar do Bolão Caixa a partir de R$ 18,00, dividindo a aposta em cotas de no mínimo R$ 6,00. O prêmio principal vai para quem acertar os seis números, mas também há prêmios menores para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

O valor em disputa nesta quinta-feira é menor que os maiores prêmios da história da loteria. O maior já pago foi de R$ 317.853.788,54, sorteado em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525.

O contraste é direto: enquanto um bilionário doa bilhões para instituições de pesquisa, milhões de brasileiros apostam alguns reais na chance de uma transformação súbita em suas vidas.

Duas realidades econômicas em contraste

A doação de Knight mostra como a riqueza acumulada ao longo de décadas nos negócios pode ser destinada à educação e à pesquisa científica. Já a Mega-Sena oferece a possibilidade, ainda que remota, de um prêmio instantâneo. A primeira expressa planejamento de longo prazo e visão de legado; a segunda se baseia na esperança de uma mudança súbita de vida.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)

4

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE
GIGANTE DO REBANHO

/ 1 dia

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1311, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1311, quarta-feira (30/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 6 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 22/09/2026

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa