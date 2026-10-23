A frase de José Saramago: "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo" - Imagem: Mario Antonio Pena (oneras) / Wikimedia Commons

Quando José Saramago escreveu "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", tocou numa ferida contemporânea que não cicatriza. Vivemos pressionados por dois lados opostos: a aceleração constante e o medo de deixar a vida passar, e essa tensão define boa parte do sofrimento moderno.

O escritor português não oferece uma fórmula mágica, mas algo mais raro — um espelho que nos faz enxergar onde erramos.

O paradoxo entre calma e movimento

Corre quem sente que cada segundo perdido é uma oportunidade que não volta. Adia-se quem acredita que o timing perfeito vai chegar sozinho, e ambas as posições são armadilhas.

A vida não funciona nos extremos, e quem vive acelerado coleciona decisões precipitadas, sente-se esgotado e raramente aprecia o que conquistou. Quem adia indefinidamente acumula arrependimentos e vê o tempo escorrer sem deixar marcas reais.

Paciência não é sinônimo de inércia

Há uma confusão comum entre esperar com propósito e simplesmente não fazer nada. Grandes objetivos exigem dedicação, aprendizado e tempo para tomar forma — isso não é fraqueza, é realidade. Mas existe diferença entre respeitar o processo e usar a passividade como desculpa.

A frase de Saramago funciona como divisor de águas: separa quem caminha com intencionalidade de quem fica parado no mesmo lugar, e um pensa em etapas; o outro espera milagres.

O presente como o único tempo real

Quantas pessoas adiam projetos até encontrar a ocasião ideal, e quantas deixam sonhos guardados, esperando o dia em que tudo estará alinhado, e aquele dia raramente chega.

O primeiro passo importa mais do que o plano perfeito. Ações pequenas, repetidas e consistentes, geram transformações que grandes promessas feitas no ar nunca conseguem. Aceitar isso muda tudo — não porque elimina a paciência, mas porque a coloca no lugar certo: como ferramenta, não como refúgio.

Estratégias para viver nesse equilíbrio

Estabelecer metas alcançáveis reduz a ilusão de ter que resolver tudo em um dia. Celebrar avanços pequenos evita o desânimo que vem de esperar somente pelas vitórias grandiosas. Parar de comparar seu ritmo com o alheio liberta — cada um tem seu próprio calendário.

Reconhecer que conquistas reais demoram é diferente de resignação; é realismo. Aproveitar oportunidades quando surgem, em vez de tratá-las como ensaios para a vida verdadeira, é o que o presente permite. Não deixar para amanhã o que importa — sem, para isso, ficar louco.

A mensagem de Saramago persiste relevante porque nomeia um dilema que não desapareceu: como prosseguir quando tudo pressiona para correr ou parar. A resposta, ele já deixou clara, está no caminhar consciente — nem desesperado, nem inerte.