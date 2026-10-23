Este é o verdadeiro motivo pelo qual o polvo tem 3 corações e sangue azul - Foto: Jeffry Surianto/Pexels

O polvo tem três corações e sangue azul. Nas águas geladas e profundas dos oceanos, essa anatomia não é acaso evolutivo, mas uma solução biológica para sobreviver à pressão extrema e à escassez de oxigênio.

O corpo do polvo funciona como uma máquina hidráulica de precisão, e cada coração cumpre uma tarefa específica. Os dois corações branquiais ficam junto às brânquias e bombeiam sangue desoxigenado para o sistema respiratório. O terceiro, no centro do corpo, recebe o sangue já oxigenado e o distribui para o resto do organismo.

Essa redundância cardíaca mantém o fluxo sanguíneo do polvo mesmo sob a pressão extrema das profundezas oceânicas.

Por que o sangue é azul

A cor do sangue do polvo resulta do uso de cobre, não de ferro. Enquanto mamíferos e muitos outros animais usam hemoglobina, uma proteína com ferro que transporta oxigênio, os polvos usam hemocianina, uma molécula baseada em cobre que cumpre a mesma função.

Quando a hemocianina carrega oxigênio, fica avermelhada, e quando está vazia, adquire a tonalidade azul característica. Essa diferença química é relevante: em água fria e profunda, com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina se mostra mais eficiente que a hemoglobina. O cobre da molécula se liga ao oxigênio de forma mais flexível e o libera conforme as células precisam.

Mesmo em ambientes hostis, onde a molécula de ferro perderia parte de sua capacidade.

A estratégia dos Três Corações

Os dois corações branquiais, dispostos em paralelo, permitem que o polvo mantenha o fluxo respiratório mesmo se um deles falhar temporariamente. O coração sistêmico funciona como distribuidor central e empurra sangue viscoso — muito mais denso que o dos humanos — por todo o corpo, repleto de nervos e músculos exigentes.

Essa redundância cardíaca é crucial para um animal que vive sob pressão constante e corre risco de ferimentos em um habitat repleto de predadores. Quando realiza esforços intensos, como fugir ou caçar, o polvo usa os três corações em conjunto para acelerar a entrega de nutrientes às células.

Sem essa arquitetura tríplice, seria impossível manter a atividade neurológica intensa que torna esses cefalópodes tão inteligentes. Dois terços das células nervosas do polvo estão distribuídas ao longo dos oito braços, não no cérebro central.

Cada extremidade age quase de forma independente, processa estímulos sensoriais e manipula objetos sem receber ordens diretas do sistema nervoso principal — um feito que exige suprimento constante de energia.

Inteligência e adaptação extrema

A combinação do sangue azul, baseado em cobre, com três bombas cardíacas permitiu ao polvo colonizar zonas abissais onde poucos animais conseguem viver. Essa capacidade, porém, tem limites: quando realiza esforços físicos intensos, como fuga ou caça rápida, o coração sistêmico se interrompe momentaneamente, o que reduz o oxigênio disponível nos músculos.

Por isso, os polvos preferem rastejar lentamente sobre o leito marinho e reservam os nados rápidos para escapar de perigos iminentes. Apesar dessa limitação, a capacidade de sobreviver em profundidades de até 500 metros, em águas próximas de zero grau, tornou o polvo um predador versátil, adaptado aos recifes e fundos oceânicos.

Essas adaptações cardíacas e hematológicas sustentam a neuroplasticidade por trás da capacidade dos polvos de se camuflar, fugir e resolver problemas.

Sem a engenharia biológica única de seus corações e de seu sangue especial, os polvos seriam organismos bem menos sofisticados. Isso é um lembrete de como a evolução de cada espécie reflete não apenas sua forma, mas também sua inteligência e seu nicho ecológico no planeta.