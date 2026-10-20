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Mistérios subterrâneos

A NASA quer enviar drones guiados a laser para túneis escondidos na Lua

Projeto financiado pela NASA prevê robôs abastecidos por laser para explorar cavernas lunares

Henrique Cesaretti

20/10/2026 - 10h21
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A NASA financiou o estudo de um veículo robótico capaz de explorar enormes túneis subterrâneos na Lua, onde a comunicação convencional com a superfície seria interrompida. O projeto prevê o uso de um laser transmitido por fibra óptica para fornecer energia ao equipamento durante a exploração.

Batizada de Lunar Underground eXplorer (LUX), a proposta foi desenvolvida pela empresa Stone Aerospace e recebeu US$ 175 mil da agência espacial americana para uma pesquisa preliminar. A tecnologia ainda precisa passar por avaliações para demonstrar sua viabilidade.

Como funcionaria o explorador lunar

O plano prevê que o robô desça por uma abertura localizada na região de Mare Tranquillitatis, com aproximadamente 100 metros de comprimento, 88 metros de largura e 133 metros de profundidade. Segundo dados do orbitador lunar Lunar Reconnaissance Orbiter, essa cavidade pode dar acesso a um extenso tubo de lava subterrâneo que se prolongaria por quilômetros.

Dentro dessas estruturas, não há iluminação natural nem sinal de GPS. As paredes rochosas também impediriam uma conexão sem fio direta com um módulo instalado na superfície, dificultando o controle e o fornecimento de energia ao equipamento.

Para contornar o problema, o LUX desenrolaria uma fibra óptica fina, leve e resistente enquanto avançasse pelos túneis. Um módulo de pouso ou veículo na superfície transmitiria energia por meio de um laser conectado à fibra, mantendo o robô ligado mesmo quando não houvesse contato visual com a superfície.

Laser poderá fornecer energia e comunicação

O sistema, chamado Power-over-Fiber (PoF), foi projetado para desempenhar três funções. Além de transmitir energia elétrica, a fibra permitiria a comunicação de dados em alta velocidade e poderia contribuir para melhorar o desempenho do sistema de propulsão do robô.

Esse último recurso é importante porque o projeto prevê o uso de propulsão a gás frio, que não utiliza combustão. A intenção é evitar resíduos que possam contaminar o ambiente e prejudicar as medições científicas realizadas em uma região lunar praticamente intacta.

A primeira fase da pesquisa avaliará o projeto do veículo, considerando tamanho, massa e consumo de energia. Estudos anteriores da Stone Aerospace indicam que um laser com potência entre 1 e 2 quilowatts poderia ampliar consideravelmente a duração da missão, mas o ganho real de desempenho ainda precisa ser determinado.

Uma possível etapa posterior incluiria testes em escala reduzida, com um laser de fibra de 1.070 nanômetros transmitindo energia por um cabo de fibra óptica de um quilômetro.

Túneis podem abrigar futuras bases lunares

Além de investigar a geologia da Lua, a missão pretende avaliar ambientes que poderiam ser úteis para futuras operações humanas. Os tubos de lava subterrâneos podem oferecer proteção natural contra a radiação cósmica, tornando-se candidatos a locais para instalações habitadas no futuro.

Essas estruturas também podem preservar informações importantes sobre a formação e a evolução geológica do satélite. Explorar seu interior permitiria estudar regiões que ainda não foram examinadas diretamente por robôs.

Por enquanto, o LUX permanece na fase inicial de pesquisa, e a missão ainda não está confirmada. Caso a tecnologia demonstre ser viável, poderá abrir caminho para a exploração de cavernas fora da Terra e, futuramente, de estruturas subterrâneas em Marte.

Dica caseira

Nem branco e menos ainda prata: a tendência para o Ano Novo 2027 é outra

Tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração.

20/10/2026 13h00

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Foto: Gemini

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Durante anos, o branco e o prateado estiveram entre as escolhas tradicionais para decorar a casa na chegada do Ano Novo. Para a virada de 2026 para 2027, porém, outra tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração: o dourado, uma opção que combina elegância, luminosidade e sensação de aconchego.

A proposta não é transformar os ambientes em espaços carregados de brilho, mas apostar em detalhes metálicos capazes de refletir a luz e valorizar os demais elementos da decoração. A escolha acompanha o interesse crescente por metais de tons quentes, como ouro, bronze e latão, em acabamentos mais discretos.

Segundo uma análise da revista especializada Archie Interiors, o dourado voltou a ganhar protagonismo nos interiores contemporâneos, impulsionado pela influência do estilo art déco e pela procura por ambientes com mais personalidade e acolhimento.

Por que o dourado é uma boa escolha para a decoração de Ano Novo?

Uma das principais vantagens do dourado é a capacidade de refletir a luz e criar pontos de destaque nos ambientes. Quando utilizado com equilíbrio, o acabamento pode valorizar tanto salas amplas quanto apartamentos pequenos, sem exigir grandes mudanças na decoração.

A empresa de design de interiores Accent Decor também destaca a versatilidade dos detalhes dourados, que podem acrescentar sofisticação e aconchego a diferentes estilos decorativos e celebrações.

Já o estúdio Bionki Interiors incluiu o dourado champanhe entre as propostas para a temporada de festas de 2026. A recomendação é combinar essa tonalidade com materiais e acabamentos que já fazem parte da casa, criando uma composição harmoniosa.

Como usar o dourado sem exagerar no brilho

O segredo está na distribuição dos elementos. Em vez de concentrar muitos objetos metálicos em um único espaço, vale espalhar pequenos detalhes pela casa e deixar que eles complementem a decoração existente.

Essa estratégia permite criar uma atmosfera festiva sem comprometer a leveza dos ambientes. O dourado também pode aparecer em diferentes intensidades, desde acabamentos foscos até superfícies mais brilhantes, de acordo com o efeito desejado.

Como incorporar o dourado à decoração de Ano Novo de 2027

Não é necessário renovar todos os objetos da casa para aderir à tendência. Alguns acessórios já são suficientes para criar uma composição elegante para a noite da virada.

1. Guirlandas e enfeites decorativos

Detalhes dourados em guirlandas e outros enfeites podem valorizar portas, paredes, janelas e cantos preparados para a celebração. Para um resultado equilibrado, combine-os com elementos neutros ou materiais naturais.

2. Balões metálicos para a noite da virada

Balões dourados ajudam a criar um cenário festivo e podem ser combinados com branco, preto ou champanhe. A mistura também funciona como fundo para fotografias e registros da celebração.

3. Velas e castiçais

Castiçais dourados e suportes metálicos para velas acrescentam pontos de luz à mesa e à sala de estar. Com uma iluminação suave, os reflexos ajudam a criar uma atmosfera acolhedora para receber familiares e amigos.

4. Bandejas e pequenos objetos decorativos

Bandejas, vasos e outros acessórios dourados podem ser colocados em mesas de centro, aparadores e halls de entrada. Além de destacar esses espaços, os objetos ajudam a repetir a tonalidade em diferentes partes da casa.

5. Iluminação em tons quentes

Luzes quentes realçam os reflexos do dourado e contribuem para uma sensação de conforto. A combinação é especialmente interessante em ambientes preparados para jantares e comemorações noturnas.

Quais cores combinam com o dourado na decoração?

A versatilidade do dourado permite criar diferentes estilos, dos mais discretos aos mais sofisticados. A escolha das cores complementares determina o resultado final.

  • Branco, bege e areia: formam uma base neutra e delicada, ideal para quem prefere uma decoração minimalista.

  • Preto e dourado: criam um contraste marcante, associado a uma estética mais sofisticada.

  • Verde e dourado: combinam a aparência natural do verde com o destaque dos detalhes metálicos.

  • Champanhe e dourado: produzem uma composição suave, com diferentes nuances de tons quentes.

Para a virada de 2026 para 2027, a proposta é usar o dourado como complemento, e não necessariamente como cor dominante. Assim, pequenos detalhes podem transformar a decoração sem exigir grandes gastos ou mudanças estruturais.

Mais do que substituir o branco ou a prata, a tendência oferece uma nova maneira de preparar a casa para a chegada do ano: com luminosidade, equilíbrio e elementos que expressem o estilo de quem recebe.

Literatura

Paulo Coelho, em O Alquimista: "Todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

Segundo ele, jornada apresenta reflexões sobre propósito, persistência e a busca por sonhos

20/10/2026 12h24

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Imagem: Ricardo Stuckert / PR

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A frase de Paulo Coelho atravessou as páginas de um livro e ganhou vida própria, sendo repetida em publicações nas redes sociais, tatuagens e conversas sobre motivação. A mensagem está ligada à jornada de um jovem pastor em busca de um tesouro.

A jornada de Santiago que inspirou leitores

Em O Alquimista, Santiago é um pastor andaluz que tem um sonho recorrente sobre um tesouro escondido perto das pirâmides do Egito. Movido pela curiosidade, ele vende suas ovelhas e parte em busca do que acredita ser seu destino.

No início da viagem, o jovem encontra Melquisedeque, um velho rei que lhe apresenta a ideia de que o universo conspira para ajudar quem deseja realizar algo. A frase se tornou uma das passagens mais lembradas da obra.

A mensagem pode ser interpretada como um convite a prestar atenção nas oportunidades que surgem durante a busca por um objetivo. Ao se concentrar em uma meta, uma pessoa pode começar a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

 

Os ensinamentos por trás da frase

Além dessa passagem, o livro apresenta reflexões sobre propósito, persistência e medo do fracasso. Uma das principais é o conceito de Lenda Pessoal, associado ao sonho que cada pessoa deseja realizar ao longo da vida.

A narrativa também sugere que os sinais encontrados pelo caminho merecem atenção e que o objetivo de uma busca nem sempre está onde se imagina. Essas ideias ajudam a explicar por que a história continua despertando o interesse dos leitores.

O que Santiago tem a ver com a vida cotidiana

A trajetória do pastor pode servir de inspiração para quem adia um projeto por insegurança ou receio de fracassar. Na história, a decisão de partir em busca do tesouro representa o primeiro passo para transformar um desejo em uma experiência concreta.

Isso não significa que os resultados apareçam sem esforço. A frase costuma ser interpretada como um incentivo a combinar determinação e atenção às oportunidades, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Publicado em 1988, O Alquimista consolidou-se como uma das obras mais conhecidas de Paulo Coelho. A permanência de suas ideias no imaginário dos leitores mantém viva a reflexão central da narrativa: perseguir um objetivo também pode transformar a maneira como uma pessoa enxerga o próprio caminho.

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