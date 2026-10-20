Saramago: "O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever"

Dica caseira

Tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração.

Durante anos, o branco e o prateado estiveram entre as escolhas tradicionais para decorar a casa na chegada do Ano Novo. Para a virada de 2026 para 2027, porém, outra tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração: o dourado, uma opção que combina elegância, luminosidade e sensação de aconchego.

A proposta não é transformar os ambientes em espaços carregados de brilho, mas apostar em detalhes metálicos capazes de refletir a luz e valorizar os demais elementos da decoração. A escolha acompanha o interesse crescente por metais de tons quentes, como ouro, bronze e latão, em acabamentos mais discretos.

Segundo uma análise da revista especializada Archie Interiors, o dourado voltou a ganhar protagonismo nos interiores contemporâneos, impulsionado pela influência do estilo art déco e pela procura por ambientes com mais personalidade e acolhimento.

Por que o dourado é uma boa escolha para a decoração de Ano Novo?

Uma das principais vantagens do dourado é a capacidade de refletir a luz e criar pontos de destaque nos ambientes. Quando utilizado com equilíbrio, o acabamento pode valorizar tanto salas amplas quanto apartamentos pequenos, sem exigir grandes mudanças na decoração.

A empresa de design de interiores Accent Decor também destaca a versatilidade dos detalhes dourados, que podem acrescentar sofisticação e aconchego a diferentes estilos decorativos e celebrações.

Já o estúdio Bionki Interiors incluiu o dourado champanhe entre as propostas para a temporada de festas de 2026. A recomendação é combinar essa tonalidade com materiais e acabamentos que já fazem parte da casa, criando uma composição harmoniosa.

Como usar o dourado sem exagerar no brilho

O segredo está na distribuição dos elementos. Em vez de concentrar muitos objetos metálicos em um único espaço, vale espalhar pequenos detalhes pela casa e deixar que eles complementem a decoração existente.

Essa estratégia permite criar uma atmosfera festiva sem comprometer a leveza dos ambientes. O dourado também pode aparecer em diferentes intensidades, desde acabamentos foscos até superfícies mais brilhantes, de acordo com o efeito desejado.

Como incorporar o dourado à decoração de Ano Novo de 2027

Não é necessário renovar todos os objetos da casa para aderir à tendência. Alguns acessórios já são suficientes para criar uma composição elegante para a noite da virada.

1. Guirlandas e enfeites decorativos

Detalhes dourados em guirlandas e outros enfeites podem valorizar portas, paredes, janelas e cantos preparados para a celebração. Para um resultado equilibrado, combine-os com elementos neutros ou materiais naturais.

2. Balões metálicos para a noite da virada

Balões dourados ajudam a criar um cenário festivo e podem ser combinados com branco, preto ou champanhe. A mistura também funciona como fundo para fotografias e registros da celebração.

3. Velas e castiçais

Castiçais dourados e suportes metálicos para velas acrescentam pontos de luz à mesa e à sala de estar. Com uma iluminação suave, os reflexos ajudam a criar uma atmosfera acolhedora para receber familiares e amigos.

4. Bandejas e pequenos objetos decorativos

Bandejas, vasos e outros acessórios dourados podem ser colocados em mesas de centro, aparadores e halls de entrada. Além de destacar esses espaços, os objetos ajudam a repetir a tonalidade em diferentes partes da casa.

5. Iluminação em tons quentes

Luzes quentes realçam os reflexos do dourado e contribuem para uma sensação de conforto. A combinação é especialmente interessante em ambientes preparados para jantares e comemorações noturnas.

Quais cores combinam com o dourado na decoração?

A versatilidade do dourado permite criar diferentes estilos, dos mais discretos aos mais sofisticados. A escolha das cores complementares determina o resultado final.

Branco, bege e areia: formam uma base neutra e delicada, ideal para quem prefere uma decoração minimalista.

Preto e dourado: criam um contraste marcante, associado a uma estética mais sofisticada.

Verde e dourado: combinam a aparência natural do verde com o destaque dos detalhes metálicos.

Champanhe e dourado: produzem uma composição suave, com diferentes nuances de tons quentes.

Para a virada de 2026 para 2027, a proposta é usar o dourado como complemento, e não necessariamente como cor dominante. Assim, pequenos detalhes podem transformar a decoração sem exigir grandes gastos ou mudanças estruturais.

Mais do que substituir o branco ou a prata, a tendência oferece uma nova maneira de preparar a casa para a chegada do ano: com luminosidade, equilíbrio e elementos que expressem o estilo de quem recebe.