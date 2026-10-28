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Reflexão e Filosofia

Marco Aurélio: "Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um"

A frase está registrada em sua obra Meditações.

João V. Valença

28/10/2026 - 13h49
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A diferença entre falar bem e agir bem está no centro de uma máxima do imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio: "Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." Registrada em sua obra Meditações — Livro X, parágrafo 16 —, a frase atravessou séculos porque resume, em poucas palavras, o núcleo do pensamento estoico e sua aplicação prática na vida cotidiana.

Escrita originalmente em grego, a obra reúne anotações pessoais do imperador e não foi planejada para publicação. Era um exercício de disciplina interior, um diálogo constante entre Marco Aurélio e suas próprias convicções.

Mesmo assim, o texto atravessou o tempo e diferentes culturas, tornando-se uma das expressões mais diretas sobre a virtude e o que ela realmente significa quando sai do papel e entra em ação.

Ação pesa mais que teoria

Para o estoicismo, a virtude não é um conceito a debater infinitamente. É comportamento repetido, sustentado e visível no dia a dia.

Discutir o que seria "certo" custa pouco e muda pouco — essa é a armadilha que Marco Aurélio identificava e que continua válida hoje, numa sociedade dominada por discussões intermináveis, drama digital e comentários que ninguém lê.

O convite de Marco Aurélio é simples e radical: abandonar o papel de juiz da conduta alheia e assumir responsabilidade total pela própria conduta. Em vez de argumentar sobre o que faz alguém bom, ser essa pessoa. O filósofo estoico não oferecia fórmulas ou teorias — oferecia um espelho e um desafio diário.

A máxima vira gravura

O Daily Stoic transformou essa máxima em um objeto físico: uma gravura de edição limitada no formato 11 por 17 polegadas. A parceria foi com o artista Nick van Hofwegen, conhecido profissionalmente como PKA Young & Sick, que já criou capas de álbum para várias bandas vencedoras de Grammy. Entre elas Foster the People, Maroon 5 e Robin Thicke.

Cada peça é produzida em São Francisco pela técnica de tipografia letterpress, que existe há séculos e marca cada letra diretamente no papel, deixando uma textura visível. O propósito é funcionar como lembrete diário na parede de casa ou no ambiente de trabalho.

Mais que um cartaz motivacional, a gravura funciona como um lembrete diário, alinhado ao que Marco Aurélio defendia: a virtude se forja pela repetição, não pela intenção. A frase mantém o propósito original: lembrar que o discurso sobre a virtude vale menos que sua prática.

Quando é legítimo conversar sobre ideias antes de agir

Marco Aurélio não descartava completamente a lógica e o diálogo. Para ele, a lógica era fundamental para compreender o que de fato ocorria e raciocinar bem sobre assuntos práticos. A questão não era nunca pensar, mas não ficar preso ao pensamento. O estoicismo enfatiza que não é possível compreender a ética sem lógica: é preciso pensar para agir bem.

O diálogo é legítimo quando serve como ferramenta de reflexão pessoal genuína, não como postura pública. Se a conversa ajuda a pessoa a se compreender melhor e ela age conforme o que aprendeu. Isso se alinha ao que Marco Aurélio praticava: ele anotava suas ideias para si mesmo e depois as aplicava.

O problema é o debate infindável que nunca leva a nenhuma ação.

Reflexão

Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Autor misturava contos satíricos e versos.

28/10/2026 12h59

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Foto: Priscilla Cezar/Pexels

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Rudyard Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, aos 41 anos, tornando-se o vencedor mais jovem do prêmio. Com a conquista, tornou-se o primeiro autor de língua inglesa a receber a premiação e consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes do final do século XIX e início do XX.

Nascido em Bombaim, na então Índia britânica, em 30 de dezembro de 1865, Kipling iniciou sua carreira literária aos 16 anos, como jornalista em Lahore e Allahabad. Suas primeiras publicações, como Departmental Ditties (1886) e Plain Tales from the Hills (1888).

Misturava contos satíricos e versos publicados em colunas de jornal e retratavam a vida cotidiana de soldados e civis britânicos na Índia.

A ascensão e as obras-primas

Ao retornar à Inglaterra em 1889, Kipling já era uma celebridade literária, aclamado por críticos que o viam como herdeiro de Charles Dickens. Mudou-se para Vermont, nos Estados Unidos, casou-se com a americana Carrie Balestier e permaneceu no país por quatro anos, período em que escreveu suas obras infantis mais conhecidas.

Publicou O Livro da Selva (1894) e Capitães Corajosos (1897), consolidando sua reputação como mestre da narrativa. Em 1901, lançou Kim, considerado por muitos seu melhor romance pela forma como retratava a complexidade da Índia com nostalgia e sensibilidade.

A maturidade literária e o impacto da Guerra

A morte de seu filho John durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou profundamente sua obra. Depois disso, sua escrita se tornou mais sombria e passou a abordar trauma, perda e luto, refletindo as consequências pessoais do conflito que devastou sua geração.

O apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930. Novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada, e seu legado permanece complexo, marcado pelas contribuições à literatura e pelas posições políticas que geraram controvérsia.

Suas obras continuam sendo lidas e estudadas em todo o mundo, apesar dos debates sobre as ideias que defendeu. Sobre a amizade, Kipling deixou uma frase que resume sua visão sobre os laços pessoais: "Não há maior prazer do que reencontrar um velho amigo, exceto talvez fazer um novo", disse o autor, conforme informou o site de origem.

Quando a reputação de Kipling não resistiu: o declínio por posições políticas

Apesar das honrarias literárias, o apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930, quando novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada. A controvérsia sobre o preconceito e o militarismo em suas obras continuou ao longo do século XX.

O reconhecimento por seus talentos artísticos não o protegeu das críticas a suas posições políticas e ideológicas.

Oportunidade!

Quer morar na Grécia? Ilha oferece acomodação gratuita para quem trabalhar 20 horas por semana

A iniciativa também oferece acesso a festas e excursões.

28/10/2026 12h28

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Foto: Dawid Tkocz/Pexels

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Ios, uma ilha grega no mar Egeu, recruta voluntários para trabalhar 20 horas por semana em atividades turísticas em troca de acomodação gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a iniciativa também oferece dois dias livres e acesso a festas e excursões a quem participar das atividades turísticas.

Os selecionados terão um quarto compartilhado e cumprirão 20 horas por semana ajudando na rotina da ilha, desde receber viajantes até guiá-los por bares e locais de interesse. Além da hospedagem, ganharão descontos em restaurantes, atividades recreativas e eventos organizados pelos anfitriões.

Como funciona o trabalho na prática

As responsabilidades variam ao longo da semana e envolvem atendimento ao turista desde a chegada. Voluntários acompanham hóspedes em passeios, informam sobre atrações disponíveis e participam da programação noturna, levando grupos de visitantes por bares e zonas turísticas da ilha.

A criação de conteúdo para redes sociais é uma tarefa central: vídeos para TikTok e Instagram divulgam as atrações locais. Embora a carga oficial seja de 20 horas semanais, há tarefas diárias de criação de conteúdo. Por isso, é importante negociar os horários com o anfitrião antes de começar.

Requisitos e o que não está incluído

Os organizadores exigem que os candidatos tenham entre 18 e 35 anos, sejam fluentes em inglês, se comprometam a permanecer por no mínimo 2 semanas e façam a inscrição sozinhos. Casais não são aceitos. Quem for selecionado terá acesso a festas, eventos e excursões sem custo adicional, além de descontos em estabelecimentos locais.

Passagens aéreas, seguro de viagem, deslocamentos internos e possíveis custos de visto não estão incluídos no programa. Cada voluntário paga essas despesas. Ainda assim, a oportunidade permite conhecer a ilha grega sem gastar com hospedagem durante a estadia.

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