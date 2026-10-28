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Citação histórica

Machado de Assis: "A melhor definição de amor não vale um beijo"

O escritor carioca mostra como a elite do século dezenove se perdia em discursos elaborados.

João V. Valença

28/10/2026 - 14h26
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Na obra de Machado de Assis, palavras bonitas não substituem gestos concretos. Essa ideia percorre seus textos, sobretudo sua crítica ao vazio das abstrações quando confrontadas com a verdade dos sentimentos. O escritor carioca mostra como a elite do século dezenove se perdia em discursos elaborados para validar afetos inexistentes.

Em um trecho retirado do livro "Papéis Avulsos. Obras Completas de Machado de Assis", o autor, com uma elegância que se tornou habitual, traz a seguinte colocação:  "A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada".

No conto "O Espelho", da coletânea "Papéis Avulsos", o narrador Jacobina argumenta que cada pessoa carrega duas almas: uma interna, ligada à consciência e à essência individual, e outra externa, dependente do olhar e do reconhecimento social. A autenticidade aparece quando ações concretas revelam o que a pessoa sente, não apenas o que diz.

Por que as atitudes falam mais alto que teorias

Quando tentamos explicar sentimentos complexos por meio de conceitos abstratos, afastamos a experiência daquilo que vivemos. No dia a dia, o afeto verdadeiro aparece na presença constante, na escuta atenta e na ajuda oferecida sem esperar retorno. Não está no discurso bem costurado, que soa bonito, mas não sustenta nada quando a dificuldade chega.

O cérebro humano consegue perceber a distância entre o que alguém diz e o que faz. Essa desconexão gera ansiedade e desgaste emocional, que corroem qualquer vínculo. Pessoas que baseiam suas expectativas apenas em declarações grandiosas sofrem frustrações contínuas. A confiança nasce da consistência diária, do cumprimento de pequenos acordos e da atenção dedicada a quem amamos, não de palavras.

Três pilares para demonstrar afeto na prática

Atenção plena significa oferecer tempo para escutar sem interrupções, e esse gesto simples comunica respeito e apreço mais do que elogios vazios. A consistência diária funciona como alicerce: quando alguém cumpre seus compromissos, cria previsibilidade e confiança mútua, algo que nenhuma promessa elegante consegue construir.

Oferecer ajuda prática em momentos de dificuldade, o chamado suporte ativo, supera qualquer discurso confortante. Essas três atitudes transformam a relação porque demonstram, por meio de fatos, que o outro importa. O pragmatismo não nega os sentimentos: coloca-os em ação e dá a eles peso e substância.

O custo de confiar apenas em palavras

Quando alguém mantém vínculos baseados apenas em promessas vazias, cria uma relação frágil. A retórica sedutora mascara a ausência de compromisso genuíno, e essa ilusão desaba na primeira crise. Machado de Assis já havia captado essa fraude em sua época; ela continua presente nos relacionamentos modernos.

A inteligência emocional se fortalece quando filtramos o excesso de promessas e nos concentramos no que tem substância. Observar hábitos diários — como alguém se comporta quando ninguém está olhando e como age diante dos compromissos rotineiros — oferece uma base sólida para a segurança afetiva.

Essa visão pragmática reduz as dúvidas e permite construir vínculos baseados na verdade, não na ilusão.

O que muda quando você para de cobrar validação das palavras alheias

Deixar de buscar aprovação por meio de discursos eloquentes livra a pessoa de uma armadilha psicológica. Quando alguém deixa de esperar que o outro comprove seus sentimentos por meio de conceitos ou promessas grandiosas, passa a se concentrar no que pode ser observado e verificado.

Na prática, isso significa menos ansiedade no dia a dia. Em vez de entrar em crise quando alguém não diz exatamente o que se esperava ouvir. A pessoa passa a observar se o outro está presente quando prometeu, cumpre os pequenos acordos e oferece ajuda real nos momentos difíceis.

Essa mudança de foco estabiliza a percepção e fortalece a confiança mútua nos relacionamentos, porque se apoia em evidências concretas, não em ilusões.

Como faço para não cair na armadilha de acreditar apenas em promessas?

A resposta está em observar os hábitos diários. Não é preciso esperar por grandes gestos: basta observar como a pessoa age quando ninguém está olhando, como se comporta nos compromissos rotineiros e se cumpre os acordos simples que fez. Essas evidências constroem uma base sólida para a segurança afetiva e reduzem as dúvidas.

Ao identificar consistência em atos pequenos e verdadeiros, a pessoa deixa de depender de palavras elaboradas para se sentir segura no relacionamento.

Reflexão

Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Autor misturava contos satíricos e versos.

28/10/2026 12h59

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Foto: Priscilla Cezar/Pexels

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Rudyard Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, aos 41 anos, tornando-se o vencedor mais jovem do prêmio. Com a conquista, tornou-se o primeiro autor de língua inglesa a receber a premiação e consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes do final do século XIX e início do XX.

Nascido em Bombaim, na então Índia britânica, em 30 de dezembro de 1865, Kipling iniciou sua carreira literária aos 16 anos, como jornalista em Lahore e Allahabad. Suas primeiras publicações, como Departmental Ditties (1886) e Plain Tales from the Hills (1888).

Misturava contos satíricos e versos publicados em colunas de jornal e retratavam a vida cotidiana de soldados e civis britânicos na Índia.

A ascensão e as obras-primas

Ao retornar à Inglaterra em 1889, Kipling já era uma celebridade literária, aclamado por críticos que o viam como herdeiro de Charles Dickens. Mudou-se para Vermont, nos Estados Unidos, casou-se com a americana Carrie Balestier e permaneceu no país por quatro anos, período em que escreveu suas obras infantis mais conhecidas.

Publicou O Livro da Selva (1894) e Capitães Corajosos (1897), consolidando sua reputação como mestre da narrativa. Em 1901, lançou Kim, considerado por muitos seu melhor romance pela forma como retratava a complexidade da Índia com nostalgia e sensibilidade.

A maturidade literária e o impacto da Guerra

A morte de seu filho John durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou profundamente sua obra. Depois disso, sua escrita se tornou mais sombria e passou a abordar trauma, perda e luto, refletindo as consequências pessoais do conflito que devastou sua geração.

O apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930. Novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada, e seu legado permanece complexo, marcado pelas contribuições à literatura e pelas posições políticas que geraram controvérsia.

Suas obras continuam sendo lidas e estudadas em todo o mundo, apesar dos debates sobre as ideias que defendeu. Sobre a amizade, Kipling deixou uma frase que resume sua visão sobre os laços pessoais: "Não há maior prazer do que reencontrar um velho amigo, exceto talvez fazer um novo", disse o autor, conforme informou o site de origem.

Quando a reputação de Kipling não resistiu: o declínio por posições políticas

Apesar das honrarias literárias, o apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930, quando novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada. A controvérsia sobre o preconceito e o militarismo em suas obras continuou ao longo do século XX.

O reconhecimento por seus talentos artísticos não o protegeu das críticas a suas posições políticas e ideológicas.

Oportunidade!

Quer morar na Grécia? Ilha oferece acomodação gratuita para quem trabalhar 20 horas por semana

A iniciativa também oferece acesso a festas e excursões.

28/10/2026 12h28

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Foto: Dawid Tkocz/Pexels

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Ios, uma ilha grega no mar Egeu, recruta voluntários para trabalhar 20 horas por semana em atividades turísticas em troca de acomodação gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a iniciativa também oferece dois dias livres e acesso a festas e excursões a quem participar das atividades turísticas.

Os selecionados terão um quarto compartilhado e cumprirão 20 horas por semana ajudando na rotina da ilha, desde receber viajantes até guiá-los por bares e locais de interesse. Além da hospedagem, ganharão descontos em restaurantes, atividades recreativas e eventos organizados pelos anfitriões.

Como funciona o trabalho na prática

As responsabilidades variam ao longo da semana e envolvem atendimento ao turista desde a chegada. Voluntários acompanham hóspedes em passeios, informam sobre atrações disponíveis e participam da programação noturna, levando grupos de visitantes por bares e zonas turísticas da ilha.

A criação de conteúdo para redes sociais é uma tarefa central: vídeos para TikTok e Instagram divulgam as atrações locais. Embora a carga oficial seja de 20 horas semanais, há tarefas diárias de criação de conteúdo. Por isso, é importante negociar os horários com o anfitrião antes de começar.

Requisitos e o que não está incluído

Os organizadores exigem que os candidatos tenham entre 18 e 35 anos, sejam fluentes em inglês, se comprometam a permanecer por no mínimo 2 semanas e façam a inscrição sozinhos. Casais não são aceitos. Quem for selecionado terá acesso a festas, eventos e excursões sem custo adicional, além de descontos em estabelecimentos locais.

Passagens aéreas, seguro de viagem, deslocamentos internos e possíveis custos de visto não estão incluídos no programa. Cada voluntário paga essas despesas. Ainda assim, a oportunidade permite conhecer a ilha grega sem gastar com hospedagem durante a estadia.

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