Noruega busca voluntários para morar de graça e trabalhar até 5 horas por dia em fazendas - Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Uma fazenda próxima a Oslo, na Noruega, oferece hospedagem gratuita a voluntários dispostos a trabalhar no campo. O anfitrião de Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos da capital norueguesa, procura colaboradores para tarefas agrícolas e florestais, conforme anúncio publicado em plataforma de intercâmbio cultural.

A proposta é voltada a pessoas interessadas em jardinagem, manutenção de instalações e trabalhos em bosques. Em troca do trabalho, o anfitrião oferece hospedagem e todas as refeições durante a estadia, opção para quem busca experiências internacionais de baixo custo.

Quais são as tarefas dos voluntários

O responsável pela propriedade voltou à granja familiar em 2017, depois de deixar a indústria de restauração. Desde então, preserva a floresta, cuida de caminhos florestais e cultiva vegetais para consumo próprio. As atividades dos voluntários variam conforme a época do ano e as demandas da granja.

As principais tarefas incluem trabalhos florestais, como corte de lenha, desbaste e manutenção da floresta durante semanas da primavera. Também incluem o cultivo da horta e a colheita de verduras, pintura e pequenas reformas nas construções, além da participação em um projeto de restauração de uma cabana localizada na mata.

A propriedade também possui cultivos comerciais de cereais, mas voluntários não atuam nessa área.

O que está incluído no intercâmbio

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da casa principal, cada um com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições são oferecidas diariamente, e o responsável costuma jantar com seus pais, que vivem em uma propriedade vizinha.

Além da hospedagem e da alimentação, o intercâmbio inclui a convivência com o anfitrião, que é chef profissional e prepara pratos tradicionais noruegueses. Ele também se dispõe a compartilhar seus conhecimentos e sua experiência como barman com interessados em aprender sobre coquetelaria.

O anfitrião convive com dois cães, Trym e Heimdal, e aceita voluntários que tragam seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar à experiência

Interessados devem acessar o site oficial do Workaway e procurar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições e os requisitos da estadia. O perfil apresenta 36 comentários e avaliação positiva de participantes anteriores. Algumas resenhas de 2026 destacam a cordialidade do anfitrião e a oportunidade de compartilhar atividades com sua família.

Quando essa oportunidade não é adequada para você

Essa experiência não é um emprego remunerado: o participante não recebe salário, apenas hospedagem e alimentação. Além disso, os cultivos comerciais de cereais da propriedade não contam com a participação de voluntários. Se você busca aprender especificamente sobre agricultura em larga escala, essa não é a melhor opção.

Confirme antes de viajar os horários de trabalho, a duração mínima e máxima da estadia e se há custos adicionais que precisará cobrir, já que a descrição não detalha esses pontos.