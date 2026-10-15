Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Oportunidade

Noruega busca voluntários para morar de graça e trabalhar até 5 horas por dia em fazendas

A proposta é voltada a pessoas interessadas em jardinagem.

João V. Valença

15/10/2026 - 15h37
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma fazenda próxima a Oslo, na Noruega, oferece hospedagem gratuita a voluntários dispostos a trabalhar no campo. O anfitrião de Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos da capital norueguesa, procura colaboradores para tarefas agrícolas e florestais, conforme anúncio publicado em plataforma de intercâmbio cultural.

A proposta é voltada a pessoas interessadas em jardinagem, manutenção de instalações e trabalhos em bosques. Em troca do trabalho, o anfitrião oferece hospedagem e todas as refeições durante a estadia, opção para quem busca experiências internacionais de baixo custo.

Quais são as tarefas dos voluntários

O responsável pela propriedade voltou à granja familiar em 2017, depois de deixar a indústria de restauração. Desde então, preserva a floresta, cuida de caminhos florestais e cultiva vegetais para consumo próprio. As atividades dos voluntários variam conforme a época do ano e as demandas da granja.

As principais tarefas incluem trabalhos florestais, como corte de lenha, desbaste e manutenção da floresta durante semanas da primavera. Também incluem o cultivo da horta e a colheita de verduras, pintura e pequenas reformas nas construções, além da participação em um projeto de restauração de uma cabana localizada na mata.

A propriedade também possui cultivos comerciais de cereais, mas voluntários não atuam nessa área.

O que está incluído no intercâmbio

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da casa principal, cada um com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições são oferecidas diariamente, e o responsável costuma jantar com seus pais, que vivem em uma propriedade vizinha.

Além da hospedagem e da alimentação, o intercâmbio inclui a convivência com o anfitrião, que é chef profissional e prepara pratos tradicionais noruegueses. Ele também se dispõe a compartilhar seus conhecimentos e sua experiência como barman com interessados em aprender sobre coquetelaria.

O anfitrião convive com dois cães, Trym e Heimdal, e aceita voluntários que tragam seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar à experiência

Interessados devem acessar o site oficial do Workaway e procurar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições e os requisitos da estadia. O perfil apresenta 36 comentários e avaliação positiva de participantes anteriores. Algumas resenhas de 2026 destacam a cordialidade do anfitrião e a oportunidade de compartilhar atividades com sua família.

Quando essa oportunidade não é adequada para você

Essa experiência não é um emprego remunerado: o participante não recebe salário, apenas hospedagem e alimentação. Além disso, os cultivos comerciais de cereais da propriedade não contam com a participação de voluntários. Se você busca aprender especificamente sobre agricultura em larga escala, essa não é a melhor opção.

Confirme antes de viajar os horários de trabalho, a duração mínima e máxima da estadia e se há custos adicionais que precisará cobrir, já que a descrição não detalha esses pontos.

História

Ela recolhia garrafas no lixo e, 25 anos depois, construiu uma cidade com 15 edifícios reciclados

O que começou como uma solução econômica se transformou em um projeto de construção.

15/10/2026 14h45

Compartilhar

Foto: Spaces Archives / Roger Brown)

Continue Lendo...

Em 1956, aos 60 anos, Tressa Prisbrey decidiu construir um pequeno galpão em Simi Valley, na Califórnia, para guardar sua coleção de lápis. Sem dinheiro para comprar blocos de concreto, ela começou a vasculhar um lixão próximo em busca de materiais descartados: garrafas de vidro, azulejos quebrados, recipientes de remédio e bebida.

O que começou como uma solução econômica se transformou em um projeto de construção que durou 25 anos. Prisbrey criou Bottle Village, um conjunto de 15 edificações independentes, cada uma com um cômodo único, além de jardins, santuários e caminhos decorados. Tudo foi feito com materiais que outras pessoas haviam jogado fora.

A técnica das garrafas na construção

Prisbrey empilhava as garrafas na horizontal, com o fundo para fora, e as prendia com argamassa que ela mesma preparava, sem ajuda de profissionais. A luz do sol atravessava o vidro e criava reflexos coloridos dentro de cada construção, um efeito que se tornou marca do projeto.

Entre 1956 e o início dos anos 1960, ela ergueu estruturas com nomes e funções específicas. As Pencil Houses abrigavam seus milhares de lápis coletados, enquanto a Casa de Muñecas reunia mais de 600 bonecas descartadas que ela havia recuperado do lixo.

Quando o espaço para novas edificações acabou, a mulher decorou o terreno ao redor com louça quebrada, faróis de automóveis antigos e santuários montados com conchas e ferraduras.

Memória pessoal transformada em arte

A história pessoal de Prisbrey passou a fazer parte do projeto. Ela havia perdido seis dos sete filhos ao longo da vida e dedicou diferentes espaços do lugar para homenageá-los.

O Santuário em Forma de Coração homenageia sua filha Velma, enquanto a Casa da Concha foi construída rapidamente ao saber que outro filho estava gravemente enfermo.

Embora ligado às perdas da família, Bottle Village também expressava humor e criatividade. Prisbrey incorporava elementos inesperados e decorativos que surpreendiam quem visitava o terreno. O local se tornou uma atração local, e a criadora organizava passeios guiados e cobrava de 25 centavos a um dólar dos visitantes.

Criatividade acima do capital

Em registros sobre o projeto, Prisbrey defendeu a criatividade acima do dinheiro. Para ela, qualquer pessoa consegue fazer algo com um milhão de dólares, como a Disney, mas criar do zero exige mais que capital. Ela também mencionou a diversão que tinha ao construir.

Tressa nasceu em 1896, em Easton, Minnesota, e dedicou décadas ao trabalho manual, transformando objetos descartados em uma obra. Bottle Village fechou em 1984 e sofreu danos graves no terremoto de Northridge, em 1994, encerrando a era das visitações pessoais.

Oportunidade

Ilha particular de 110 hectares com dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo

No local há dois lagos de água doce.

15/10/2026 14h07

Compartilhar

Continue Lendo...

Uma propriedade isolada na costa oeste da Escócia entrou no mercado imobiliário com preço de 350 mil libras, cerca de R$ 2,32 milhões: trata-se da ilha de Hildasay. O território tem cerca de 110 hectares, equivalentes a 1,1 milhão de metros quadrados, fica próximo ao arquipélago de Shetland e não tem acesso por terra, apenas por embarcação.

No local há dois lagos de água doce, e o litoral irregular serve de habitat para aves que variam conforme a época do ano. Mesmo com essa área extensa, pouca coisa foi construída ali: existem somente um cais pequeno e uma casa de pedra em estilo tradicional.

Desafios para morar em local isolado

A construção, conhecida como bothy, funciona como abrigo e não tem conexão à rede elétrica. Segundo Kelvin Anderson, agente imobiliário responsável pela venda, os proprietários anteriores usavam uma pequena turbina eólica e um gerador a diesel para atender às necessidades de energia. Quem comprar a propriedade precisará adotar sua própria solução de fornecimento.

Por dentro, a casa reúne uma sala equipada com fogão a combustível sólido, um mezanino aberto que funciona como dormitório e um banheiro completo, equipado com chuveiro, pia e vaso sanitário. Qualquer reforma para melhorar as condições de moradia exigirá licença de construção e autorizações legais específicas do governo escocês.

História recente e repercussão internacional

A repercussão internacional da ilha cresceu depois que o livro "Finding Hildasay: How one man walked the UK's coastline and found hope and happiness" alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos do Sunday Times. A obra documenta os três meses que o aventureiro Chris Lewis passou na ilha em 2020, durante a pandemia, depois que sua jornada a pé pela costa britânica o levou até ali.

Durante a caminhada, Lewis conheceu Kate, sua parceira, em novembro de 2020. Depois, ela se juntou a ele na jornada. O interesse pelo livro levou à proposta de uma campanha de financiamento coletivo para permitir que Lewis adquirisse a propriedade. A campanha foi abandonada depois, segundo o Shetland Times, no início daquele mês.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico
Curiosidades

/ 1 dia

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)

5

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm
alívio

/ 2 dias

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 6 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 06/10/2026

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam