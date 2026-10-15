Ela recolhia garrafas no lixo e, 25 anos depois, construiu uma cidade com 15 edifícios reciclados - Foto: Spaces Archives / Roger Brown)

Em 1956, aos 60 anos, Tressa Prisbrey decidiu construir um pequeno galpão em Simi Valley, na Califórnia, para guardar sua coleção de lápis. Sem dinheiro para comprar blocos de concreto, ela começou a vasculhar um lixão próximo em busca de materiais descartados: garrafas de vidro, azulejos quebrados, recipientes de remédio e bebida.

O que começou como uma solução econômica se transformou em um projeto de construção que durou 25 anos. Prisbrey criou Bottle Village, um conjunto de 15 edificações independentes, cada uma com um cômodo único, além de jardins, santuários e caminhos decorados. Tudo foi feito com materiais que outras pessoas haviam jogado fora.

A técnica das garrafas na construção

Prisbrey empilhava as garrafas na horizontal, com o fundo para fora, e as prendia com argamassa que ela mesma preparava, sem ajuda de profissionais. A luz do sol atravessava o vidro e criava reflexos coloridos dentro de cada construção, um efeito que se tornou marca do projeto.

Entre 1956 e o início dos anos 1960, ela ergueu estruturas com nomes e funções específicas. As Pencil Houses abrigavam seus milhares de lápis coletados, enquanto a Casa de Muñecas reunia mais de 600 bonecas descartadas que ela havia recuperado do lixo.

Quando o espaço para novas edificações acabou, a mulher decorou o terreno ao redor com louça quebrada, faróis de automóveis antigos e santuários montados com conchas e ferraduras.

Memória pessoal transformada em arte

A história pessoal de Prisbrey passou a fazer parte do projeto. Ela havia perdido seis dos sete filhos ao longo da vida e dedicou diferentes espaços do lugar para homenageá-los.

O Santuário em Forma de Coração homenageia sua filha Velma, enquanto a Casa da Concha foi construída rapidamente ao saber que outro filho estava gravemente enfermo.

Embora ligado às perdas da família, Bottle Village também expressava humor e criatividade. Prisbrey incorporava elementos inesperados e decorativos que surpreendiam quem visitava o terreno. O local se tornou uma atração local, e a criadora organizava passeios guiados e cobrava de 25 centavos a um dólar dos visitantes.

Criatividade acima do capital

Em registros sobre o projeto, Prisbrey defendeu a criatividade acima do dinheiro. Para ela, qualquer pessoa consegue fazer algo com um milhão de dólares, como a Disney, mas criar do zero exige mais que capital. Ela também mencionou a diversão que tinha ao construir.

Tressa nasceu em 1896, em Easton, Minnesota, e dedicou décadas ao trabalho manual, transformando objetos descartados em uma obra. Bottle Village fechou em 1984 e sofreu danos graves no terremoto de Northridge, em 1994, encerrando a era das visitações pessoais.