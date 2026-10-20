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Reflexão e Filosofia

A reflexão de Leonardo Da Vinci: "Aprender nunca cansa a mente"

A busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo.

João V. Valença

20/10/2026 - 16h22
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Leonardo da Vinci entrou para a história como um dos maiores símbolos da curiosidade humana. Pintor, inventor, engenheiro e estudioso da natureza, ele explorou diferentes campos do conhecimento e deixou obras que continuam despertando interesse séculos depois de sua morte.

A frase "Aprender nunca cansa a mente" resume uma ideia associada à sua trajetória: a busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo, descoberta e realização. Em vez de enxergar o aprendizado apenas como uma obrigação, essa reflexão convida a tratá-lo como uma oportunidade de compreender melhor o mundo.

Em uma época marcada por mudanças tecnológicas e pela circulação constante de informações, a mensagem continua relevante. Aprender não significa apenas acumular dados, mas desenvolver a capacidade de fazer perguntas, rever certezas e encontrar novas maneiras de interpretar a realidade.

Reflexão e Filosofia

"Existem amigos para certas fases": a reflexão de Laura Ferrero sobre amizade

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão.

20/10/2026 17h01

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A amizade muda ao longo da vida. Algumas pessoas chegam em momentos específicos, compartilham experiências importantes e depois seguem caminhos diferentes. Outras desaparecem por anos, mas conseguem retomar o vínculo como se o tempo não tivesse passado. Há ainda aquelas que permanecem ao nosso lado, independentemente das mudanças que a vida traz.

Essa é a reflexão da escritora espanhola Laura Ferrero sobre os diferentes tipos de amizade. Em um artigo publicado na revista ELLE, a autora recupera uma analogia que ouviu durante uma conferência e que ajuda a compreender como os relacionamentos acompanham nossas transformações: "Existem amigos para certas fases, amigos intermitentes e amigos que ficam para sempre".

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão. Nem toda amizade precisa durar a vida inteira para ter sido importante, assim como a distância nem sempre significa que uma relação perdeu seu valor.

Os três tipos de amizade que encontramos ao longo da vida

A reflexão de Ferrero divide as amizades em três categorias, cada uma com uma maneira particular de existir e acompanhar nossa trajetória.

1. Amigos de uma fase da vida

São as pessoas que conhecemos em circunstâncias específicas, como na escola, na universidade, no trabalho ou durante uma temporada em outra cidade. A convivência frequente e as experiências compartilhadas podem criar laços intensos, que fazem parte de uma etapa importante da nossa história.

Com o tempo, porém, mudanças de rotina, distância e novos compromissos podem reduzir o contato. A amizade talvez não continue com a mesma intensidade, mas isso não apaga o que foi vivido.

Esses vínculos mostram que algumas pessoas cumprem um papel significativo em determinado momento, mesmo que não permaneçam presentes em todas as fases seguintes.

2. Amigos intermitentes

Os amigos intermitentes são aqueles com quem o contato pode desaparecer por meses ou anos, sem que o afeto necessariamente se perca. A vida segue, os compromissos mudam e cada pessoa constrói sua própria trajetória, mas um reencontro pode recuperar a proximidade quase imediatamente.

Nesses casos, a amizade não depende de conversas diárias ou de uma presença constante. Existe uma história compartilhada que permite retomar o vínculo sem a necessidade de reconstruir tudo desde o início.

É uma relação que demonstra como a frequência do contato nem sempre determina a profundidade de um afeto. Algumas conexões conseguem resistir ao silêncio e à passagem do tempo.

3. Amigos que permanecem para sempre

Há também as amizades que atravessam diferentes versões de nós mesmos. São pessoas que conhecem nosso passado, acompanham nossas mudanças e permanecem presentes tanto nas conquistas quanto nos períodos difíceis.

Esses amigos oferecem um tipo particular de intimidade: podemos estar diante deles sem precisar sustentar uma imagem perfeita ou esconder todas as nossas fragilidades. A relação se transforma com o tempo, mas preserva uma base de confiança e reconhecimento mútuo.

Isso não significa que uma amizade duradoura nunca enfrente conflitos ou afastamentos. Significa que existe uma disposição para cuidar do vínculo e encontrar maneiras de mantê-lo vivo.

Montaigne e a amizade que vai além dos interesses

Para aprofundar a reflexão, Laura Ferrero retoma o ensaio Sobre a Amizade, do filósofo francês Michel de Montaigne. Na obra, ele escreve sobre sua relação com Étienne de La Boétie, uma amizade que se tornou uma das mais conhecidas da história da filosofia.

Ao tentar explicar a natureza desse vínculo, Montaigne formulou uma frase célebre: "Se me perguntarem por que eu o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo: porque era ele; porque era eu".

A reflexão aponta para uma amizade que não se explica apenas pela conveniência, pelos interesses em comum ou pelas vantagens que uma pessoa pode oferecer à outra. Trata-se de um reconhecimento singular, construído entre duas pessoas cuja ligação não cabe facilmente em uma lista de motivos.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que alguns amigos ocupam um lugar tão particular em nossa história. Mais do que compartilhar atividades ou circunstâncias, eles passam a fazer parte da maneira como entendemos a nós mesmos e o mundo.

Por que algumas amizades terminam enquanto outras resistem?

A passagem do tempo modifica prioridades, rotinas e formas de convivência. Uma mudança de cidade, um novo emprego ou a formação de uma família pode alterar a frequência dos encontros e transformar a dinâmica de uma relação.

Por isso, o fim de uma amizade ou o distanciamento não precisa ser interpretado automaticamente como fracasso. Algumas conexões estão profundamente ligadas às experiências que as fizeram nascer; outras encontram maneiras de se adaptar às mudanças.

A reflexão de Ferrero oferece, assim, uma forma mais generosa de compreender os vínculos afetivos. Em vez de medir todas as amizades pela duração ou pela frequência do contato, podemos reconhecer o significado que cada uma teve em nossa trajetória.

Algumas pessoas nos acompanham durante uma fase. Outras voltam quando menos esperamos. E há aquelas que permanecem ao nosso lado enquanto a vida muda. Cada uma, à sua maneira, pode deixar marcas que continuam conosco mesmo quando os caminhos se separam.

Ciência

Descoberta de escorpião gigante, maior que um cachorro, impressiona cientistas

uma das criaturas mais impressionantes já identificadas.

20/10/2026 15h56

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Imagem gerada por IA

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Imagine um escorpião com cerca de um metro de comprimento, escalando rochas cobertas de musgo e se movimentando entre estruturas semelhantes a árvores antes de entrar em um riacho. Essa é a imagem reconstruída por cientistas do Praearcturus gigas, um artrópode que viveu há aproximadamente 415 milhões de anos no território que hoje corresponde à Grã-Bretanha.

A descoberta ganhou novos contornos depois que pesquisadores revisitaram fósseis preservados no Museu de História Natural de Londres há mais de um século. Ao combinar esse material com exemplares encontrados posteriormente, a equipe conseguiu compreender melhor um animal que, durante décadas, foi confundido com um crustáceo.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Palaeontology, em junho de 2026, e ajudam a esclarecer a identidade de uma das criaturas mais impressionantes já identificadas entre os antigos escorpiões.

Fósseis antigos revelaram um animal de aproximadamente um metro

Os pesquisadores estimam que o Praearcturus gigas alcançava cerca de um metro de comprimento, tamanho comparável ao de um cachorro. Sua aparência robusta chamou a atenção de especialistas que comentaram a pesquisa.

“Você não gostaria de encontrar essa coisa em um beco escuro”, afirmou Russell Bicknell, paleobiólogo da Universidade Flinders, na Austrália, que não participou do estudo. Para ele, o animal teria uma aparência imponente.

O material fóssil começou a ser estudado ainda na década de 1870. Na época, as características preservadas levaram pesquisadores a considerar que a criatura poderia pertencer a um grupo de crustáceos, possivelmente relacionado aos isópodes, que inclui animais como tatuzinhos-de-jardim e organismos marinhos.

Com o avanço do conhecimento sobre os artrópodes, porém, essa interpretação começou a ser questionada. A partir da década de 1980, cientistas passaram a considerar mais seriamente a possibilidade de que o P. gigas fosse um escorpião.

Como os cientistas chegaram à nova interpretação

A reavaliação dos fósseis permitiu comparar características anatômicas que antes não eram compreendidas com a mesma precisão. A análise conjunta de exemplares antigos e de novas descobertas ajudou a construir uma interpretação mais completa do animal.

O caso evidencia a importância de revisitar coleções científicas. Fósseis guardados por décadas ou até séculos podem revelar informações inéditas quando examinados com novas técnicas, métodos de comparação e conhecimentos sobre espécies relacionadas.

A reconstrução também levantou hipóteses sobre o ambiente em que o escorpião vivia. Os pesquisadores consideram a possibilidade de que ele tivesse hábitos semiaquáticos, circulando por áreas próximas à água. Ainda assim, detalhes de seu comportamento e de sua ecologia permanecem sujeitos à interpretação das evidências disponíveis.

Descoberta mostra como a ciência avança com revisões

Para Elizabeth Dowding, especialista em análise paleoambiental da Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha, o estudo demonstra como a ciência se desenvolve por meio da revisão constante de ideias anteriores.

Segundo a pesquisadora, que não participou do trabalho, a compreensão da extinção e da evolução depende de cientistas que retomam questões antigas, repetem análises e confrontam interpretações estabelecidas com novas evidências.

A trajetória do Praearcturus gigas ilustra esse processo: um animal inicialmente classificado de outra maneira passou por décadas de reavaliação até ser reconhecido como um escorpião gigante.

Mais do que revelar uma criatura de dimensões incomuns, a pesquisa mostra que fósseis conhecidos há muito tempo ainda podem guardar respostas importantes sobre a vida na Terra há centenas de milhões de anos.

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