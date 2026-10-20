Descoberta de escorpião gigante, maior que um cachorro, impressiona cientistas

Imagine um escorpião com cerca de um metro de comprimento, escalando rochas cobertas de musgo e se movimentando entre estruturas semelhantes a árvores antes de entrar em um riacho. Essa é a imagem reconstruída por cientistas do Praearcturus gigas, um artrópode que viveu há aproximadamente 415 milhões de anos no território que hoje corresponde à Grã-Bretanha.
A descoberta ganhou novos contornos depois que pesquisadores revisitaram fósseis preservados no Museu de História Natural de Londres há mais de um século. Ao combinar esse material com exemplares encontrados posteriormente, a equipe conseguiu compreender melhor um animal que, durante décadas, foi confundido com um crustáceo.
Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Palaeontology, em junho de 2026, e ajudam a esclarecer a identidade de uma das criaturas mais impressionantes já identificadas entre os antigos escorpiões.
Fósseis antigos revelaram um animal de aproximadamente um metro
Os pesquisadores estimam que o Praearcturus gigas alcançava cerca de um metro de comprimento, tamanho comparável ao de um cachorro. Sua aparência robusta chamou a atenção de especialistas que comentaram a pesquisa.
“Você não gostaria de encontrar essa coisa em um beco escuro”, afirmou Russell Bicknell, paleobiólogo da Universidade Flinders, na Austrália, que não participou do estudo. Para ele, o animal teria uma aparência imponente.
O material fóssil começou a ser estudado ainda na década de 1870. Na época, as características preservadas levaram pesquisadores a considerar que a criatura poderia pertencer a um grupo de crustáceos, possivelmente relacionado aos isópodes, que inclui animais como tatuzinhos-de-jardim e organismos marinhos.
Com o avanço do conhecimento sobre os artrópodes, porém, essa interpretação começou a ser questionada. A partir da década de 1980, cientistas passaram a considerar mais seriamente a possibilidade de que o P. gigas fosse um escorpião.
Como os cientistas chegaram à nova interpretação
A reavaliação dos fósseis permitiu comparar características anatômicas que antes não eram compreendidas com a mesma precisão. A análise conjunta de exemplares antigos e de novas descobertas ajudou a construir uma interpretação mais completa do animal.
O caso evidencia a importância de revisitar coleções científicas. Fósseis guardados por décadas ou até séculos podem revelar informações inéditas quando examinados com novas técnicas, métodos de comparação e conhecimentos sobre espécies relacionadas.
A reconstrução também levantou hipóteses sobre o ambiente em que o escorpião vivia. Os pesquisadores consideram a possibilidade de que ele tivesse hábitos semiaquáticos, circulando por áreas próximas à água. Ainda assim, detalhes de seu comportamento e de sua ecologia permanecem sujeitos à interpretação das evidências disponíveis.
Descoberta mostra como a ciência avança com revisões
Para Elizabeth Dowding, especialista em análise paleoambiental da Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha, o estudo demonstra como a ciência se desenvolve por meio da revisão constante de ideias anteriores.
Segundo a pesquisadora, que não participou do trabalho, a compreensão da extinção e da evolução depende de cientistas que retomam questões antigas, repetem análises e confrontam interpretações estabelecidas com novas evidências.
A trajetória do Praearcturus gigas ilustra esse processo: um animal inicialmente classificado de outra maneira passou por décadas de reavaliação até ser reconhecido como um escorpião gigante.
Mais do que revelar uma criatura de dimensões incomuns, a pesquisa mostra que fósseis conhecidos há muito tempo ainda podem guardar respostas importantes sobre a vida na Terra há centenas de milhões de anos.