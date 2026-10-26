Adam Smith deixou uma reflexão sobre o trabalho: "É improdutivo e não gera nenhum bem permanente - Imagem: Scottish National Gallery / Wikimedia Commons

Adam Smith, pensador que moldou os alicerces da economia moderna, também refletiu sobre as consequências da especialização extrema. Sua preocupação não era a riqueza que a divisão do trabalho poderia gerar, mas o preço que a mente humana pagaria por essa eficiência.

Smith advertia que, quando as pessoas executam repetidamente as mesmas operações simples, podem deixar de desenvolver capacidades que as definem como seres humanos. Esse dilema entre ganho econômico e empobrecimento pessoal atravessa séculos e permanece no centro do debate sobre como organizamos a produção.

A vida e o pensamento de Adam Smith

Smith nasceu em 1723, em Kirkcaldy, na Escócia, e seguiu uma trajetória acadêmica que o colocaria entre os principais pensadores do Iluminismo. Aos 14 anos, ingressou na Universidade de Glasgow, onde estudou com Francis Hutcheson, figura central do pensamento ilustrado escocês, e as ideias de Hutcheson influenciariam sua filosofia.

Após a graduação, Smith recebeu uma bolsa para continuar os estudos em Oxford, onde se dedicou à leitura de autores clássicos e contemporâneos. Em 1746, voltou à Escócia antes de concluir formalmente os estudos.

Sua produção intelectual, iniciada com a publicação de A Teoria dos Sentimentos Morais , em 1759, o estabeleceu como um dos pensadores centrais das transformações intelectuais de seu tempo.

A divisão do trabalho e seus paradoxos

A obra que consolidou sua fama foi A Natureza e as Causas da Riqueza das Nações , publicada em 1776. O livro levou quase uma década para ser concluído. Smith começou a estudá-lo em 1764 e buscava explicar, por meio de uma análise econômica sem argumentos religiosos, por que algumas nações prosperam enquanto outras permanecem na pobreza.

Um conceito central de seu trabalho foi a divisão do trabalho. Smith observou que, quando as tarefas se fragmentam em operações específicas, os trabalhadores desenvolvem maior destreza e a produção cresce. Seu exemplo célebre da manufatura de alfinetes mostrava que vários trabalhadores concentrados em etapas distintas produziam mais do que um único indivíduo conseguiria produzir.

O custo oculto da produtividade

Smith também diferenciava os trabalhos pelo tipo de resultado que produziam. Em sua análise, algumas atividades geravam bens duradouros, enquanto outras tinham resultados consumidos durante a própria execução, sem deixar um objeto permanente. É nesse contexto que classificava determinados serviços, inclusive os prestados por serviçais, como trabalho improdutivo.

A distinção estava relacionada à permanência do resultado produzido. Ao abordar o tema, Smith destacava que o trabalho de alguns cargos respeitáveis da sociedade não se materializava em um bem permanente, embora fosse realizado durante o exercício da atividade.

Uma pergunta que ressoa até hoje

Smith formulou uma questão que atravessa os séculos com pertinência crescente: quanto estamos dispostos a sacrificar do desenvolvimento humano para alcançar maior produtividade? A especialização que enriquecia as nações podia empobrecer, ao mesmo tempo, a mente dos trabalhadores, criando um dilema que nenhuma sociedade resolveu.

Muito antes das linhas de montagem, da mecanização industrial e da obsessão contemporânea por produtividade, Smith já havia identificado o paradoxo fundamental: o sistema que nos torna mais eficientes pode nos tornar mais vazios. Essa tensão permanece como herança de seu pensamento econômico e continua a desafiar nossa maneira de imaginar o futuro do trabalho.

Como a repetição constante reduz a capacidade mental

Quando alguém executa a mesma operação simples todos os dias, seu cérebro deixa de exercitar funções essenciais. No Livro V de A Riqueza das Nações, Smith explica que o trabalhador perde a oportunidade de exercitar seu conhecimento e sua inventividade. A mente, como qualquer capacidade humana, atrofia quando não é desafiada — é como um músculo que enfraquece sem uso.

Este efeito não é apenas intelectual, e smith diferenciava entre trabalhos que deixam um bem duradouro e aqueles cujo resultado se consome no momento da realização, sem se materializar em nada permanente.

Essa distinção importava porque o trabalhador que vê seu trabalho resultar em algo concreto experimenta uma forma diferente de engajamento mental do que aquele cuja ação se esvai imediatamente.

Por que A Riqueza das Nações contém críticas ao próprio sistema que descreve

Smith concebeu a obra entre 1764 e 1776, período em que a Revolução Industrial começava a transformar a economia europeia. O livro oferecia um dos primeiros relatos articulados sobre como se constrói a riqueza das nações. Era uma investigação sistemática que se afastava de explicações religiosas e recorria à análise econômica.

Smith escrevia no momento em que os efeitos da divisão do trabalho começavam a se materializar nas sociedades e observava as consequências que descrevia teoricamente.

Por isso, o Livro V, dedicado às receitas públicas e às responsabilidades do Estado, não é uma adição desconectada. Smith incluiu ali suas advertências sobre a especialização porque considerava que o Estado tinha responsabilidades em relação ao bem-estar intelectual e moral dos trabalhadores.

Sua obra não defendia um capitalismo desregulado, mas refletia sobre como organizar a produção sem sacrificar completamente a humanidade de quem trabalha.