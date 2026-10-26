Manolo Escobar deixou uma reflexão sobre confiança: "Se você não enganar o público, ele não o trairá - Imagem: Transustancia / Wikimedia Commons

A música é uma das formas pelas quais as pessoas compartilham ideias e emoções. A relação entre artistas e espectadores, porém, depende também da maneira como essa conexão é construída. O cantor espanhol Manolo Escobar refletiu sobre o papel da sinceridade nessa relação e sobre a importância da confiança conquistada ao longo de uma carreira.

Em uma entrevista, o artista resumiu sua visão ao afirmar que o público não é necessariamente fácil ou difícil, mas que, quando não é enganado, também não trai o cantor. A declaração foi acompanhada de uma reflexão sobre sua própria experiência nos palcos e o reconhecimento que recebeu durante décadas.

A relação entre o artista e o público

Escobar contestou a ideia de que, na Espanha, as pessoas costumam criar ídolos apenas para depois derrubá-los. Para o cantor, essa interpretação não correspondia à sua experiência profissional, já que desfrutava do reconhecimento do público havia quase 40 anos.

Ao comentar sua trajetória, ele destacou que os espectadores continuavam comparecendo aos seus concertos. A permanência desse interesse foi mencionada pelo próprio artista como parte de sua reflexão sobre a relação entre quem se apresenta e quem acompanha seu trabalho.

A declaração também relacionava o reconhecimento dos admiradores aos anos de dedicação à música. Segundo a reportagem, Escobar tinha como objetivo satisfazer o público com sinceridade e ambição, características que acompanhavam sua trajetória musical.

A sinceridade como parte da carreira

A reflexão do cantor colocava a honestidade no centro da relação com os espectadores. Em vez de considerar o público simplesmente fácil ou difícil de agradar, Escobar destacava que não enganá-lo era fundamental para que essa relação não se transformasse em uma experiência de deslealdade.

Sua afirmação estava ligada à própria experiência diante da plateia, que continuava frequentando seus concertos mesmo depois de décadas de carreira. Ao abordar o assunto, o cantor usou sua trajetória como exemplo para contestar a ideia de que o público necessariamente abandona os artistas que transforma em ídolos.

Quando chega a hora de deixar os palcos

Escobar também reconhecia que poderia chegar o momento de encerrar sua carreira. Segundo a reportagem, ele admitia que se retiraria quando não conseguisse mais oferecer o espetáculo que seus admiradores mereciam.

Essa possibilidade fazia parte de sua reflexão sobre o compromisso com o público. O cantor considerava a hipótese de deixar os palcos caso não pudesse continuar oferecendo as apresentações esperadas por seus espectadores.

A declaração reúne, assim, dois aspectos de seu pensamento: a importância de preservar a sinceridade na relação com a plateia e a disposição de reconhecer o momento de se retirar. Sua fala sobre confiança estava ligada à experiência de quase quatro décadas de carreira e ao reconhecimento que continuava recebendo do público.