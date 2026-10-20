Adeus ao panetone tradicional no Natal: tendência em 2026 promete ser o carro-chefe da ceia - Imagem: Magnific

O panetone de Natal ganha novas versões em 2026, com recheios cremosos, frutas brasileiras e combinações inspiradas em sobremesas famosas. Ao mesmo tempo, confeiteiros apostam na fermentação natural e na recuperação de sabores tradicionais.

Entre as novidades estão ingredientes como cupuaçu, pistache e gergelim preto, além de chocolates artesanais e frutas cítricas. A temporada também deve valorizar receitas feitas com ingredientes de qualidade e menos açúcar.

Recheios e novos sabores ganham destaque

Uma das apostas para o Natal são os panetones recheados, que chamam a atenção pela cremosidade e pelas diferentes texturas. Outra tendência é transformar sobremesas conhecidas em versões do doce natalino, como banoffee e combinações com morango.

As frutas também aparecem em novas receitas. Há opções com framboesa e pistache, cupuaçu com frutas cítricas e cereja, além de versões com chocolate ao leite, meio amargo e branco.

Tradição continua presente

Apesar das novidades, o panetone tradicional também deve ganhar espaço. Chefs apontam uma valorização de sabores clássicos, como passas, laranja, cereja e baunilha, além de receitas que preservam as características da versão italiana.

A fermentação natural aparece entre as principais apostas, ao lado de preparações artesanais e recheios produzidos pelos próprios confeiteiros. A proposta é valorizar o sabor e a qualidade, sem depender de combinações excessivamente elaboradas.

As tendências para 2026 mostram que o panetone deve reunir tradição e criatividade na ceia de Natal. Entre receitas clássicas, ingredientes brasileiros e recheios inspirados em sobremesas, o doce ganha novas possibilidades sem perder seu lugar nas comemorações de fim de ano.