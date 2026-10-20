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Idade e sabedoria

Escritor suíço explica por que saber envelhecer é uma das artes mais difíceis da vida

Reflexão atribuída a Henri-Frédéric Amiel aborda o desafio de aceitar a passagem do tempo

Henrique Cesaretti

20/10/2026 - 12h07
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Envelhecer significa enfrentar mudanças que transformam a maneira como vivemos e enxergamos o mundo. Para o escritor suíço Henri-Frédéric Amiel, aprender a lidar com essa etapa exige sabedoria, especialmente diante das transformações que acompanham a passagem do tempo.

Uma frase atribuída ao autor resume essa reflexão: “Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e uma das partes mais difíceis da grande arte de viver”. A mensagem convida a pensar sobre como atravessar as diferentes fases da vida sem perder a capacidade de encontrar sentido na própria existência.

Quem foi Henri-Frédéric Amiel

Nascido em Genebra, na Suíça, em 1821, Amiel foi filósofo, professor e escritor. Sua trajetória intelectual esteve ligada ao ensino e à reflexão sobre a experiência humana, temas que também aparecem em seus escritos pessoais.

O autor morreu em 1881, mas ganhou reconhecimento principalmente por seu diário, conhecido como Journal intime. A obra reúne reflexões registradas ao longo de décadas e se tornou uma referência de sua produção literária.

Por que envelhecer exige sabedoria

A passagem do tempo traz transformações que podem exigir uma nova maneira de encarar a rotina, os relacionamentos e os próprios objetivos. Nesse processo, aceitar que determinadas coisas mudam faz parte do desafio de amadurecer.

A reflexão atribuída a Amiel sugere que envelhecer não consiste apenas em acumular experiências, mas também em aprender a lidar com elas. A sabedoria estaria na capacidade de reconhecer as mudanças sem permitir que elas impeçam a continuidade da vida.

Isso não significa abandonar planos ou deixar de buscar novas experiências. Pelo contrário, compreender as diferentes etapas da existência pode ajudar a estabelecer novas prioridades e encontrar outras formas de satisfação.

A frase de Amiel permanece relevante por abordar uma dificuldade compartilhada por muitas pessoas: aceitar o tempo e suas transformações. Saber envelhecer, nessa perspectiva, é aprender a atravessar as mudanças da vida com consciência e preservar o interesse pelo que ainda está por vir.

Literatura

Paulo Coelho, em O Alquimista: "Todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

Segundo ele, jornada apresenta reflexões sobre propósito, persistência e a busca por sonhos

20/10/2026 12h24

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Imagem: Ricardo Stuckert / PR

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A frase de Paulo Coelho atravessou as páginas de um livro e ganhou vida própria, sendo repetida em publicações nas redes sociais, tatuagens e conversas sobre motivação. A mensagem está ligada à jornada de um jovem pastor em busca de um tesouro.

A jornada de Santiago que inspirou leitores

Em O Alquimista, Santiago é um pastor andaluz que tem um sonho recorrente sobre um tesouro escondido perto das pirâmides do Egito. Movido pela curiosidade, ele vende suas ovelhas e parte em busca do que acredita ser seu destino.

No início da viagem, o jovem encontra Melquisedeque, um velho rei que lhe apresenta a ideia de que o universo conspira para ajudar quem deseja realizar algo. A frase se tornou uma das passagens mais lembradas da obra.

A mensagem pode ser interpretada como um convite a prestar atenção nas oportunidades que surgem durante a busca por um objetivo. Ao se concentrar em uma meta, uma pessoa pode começar a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

 

Os ensinamentos por trás da frase

Além dessa passagem, o livro apresenta reflexões sobre propósito, persistência e medo do fracasso. Uma das principais é o conceito de Lenda Pessoal, associado ao sonho que cada pessoa deseja realizar ao longo da vida.

A narrativa também sugere que os sinais encontrados pelo caminho merecem atenção e que o objetivo de uma busca nem sempre está onde se imagina. Essas ideias ajudam a explicar por que a história continua despertando o interesse dos leitores.

O que Santiago tem a ver com a vida cotidiana

A trajetória do pastor pode servir de inspiração para quem adia um projeto por insegurança ou receio de fracassar. Na história, a decisão de partir em busca do tesouro representa o primeiro passo para transformar um desejo em uma experiência concreta.

Isso não significa que os resultados apareçam sem esforço. A frase costuma ser interpretada como um incentivo a combinar determinação e atenção às oportunidades, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Publicado em 1988, O Alquimista consolidou-se como uma das obras mais conhecidas de Paulo Coelho. A permanência de suas ideias no imaginário dos leitores mantém viva a reflexão central da narrativa: perseguir um objetivo também pode transformar a maneira como uma pessoa enxerga o próprio caminho.

Natal se aproximando

Adeus ao panetone tradicional no Natal: tendência em 2026 promete ser o carro-chefe da ceia

Panetones com recheios criativos e fermentação natural dividem espaço com sabores tradicionais

20/10/2026 11h55

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Imagem: Magnific

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O panetone de Natal ganha novas versões em 2026, com recheios cremosos, frutas brasileiras e combinações inspiradas em sobremesas famosas. Ao mesmo tempo, confeiteiros apostam na fermentação natural e na recuperação de sabores tradicionais.

Entre as novidades estão ingredientes como cupuaçu, pistache e gergelim preto, além de chocolates artesanais e frutas cítricas. A temporada também deve valorizar receitas feitas com ingredientes de qualidade e menos açúcar.

Recheios e novos sabores ganham destaque

Uma das apostas para o Natal são os panetones recheados, que chamam a atenção pela cremosidade e pelas diferentes texturas. Outra tendência é transformar sobremesas conhecidas em versões do doce natalino, como banoffee e combinações com morango.

As frutas também aparecem em novas receitas. Há opções com framboesa e pistache, cupuaçu com frutas cítricas e cereja, além de versões com chocolate ao leite, meio amargo e branco.

 

Tradição continua presente

Apesar das novidades, o panetone tradicional também deve ganhar espaço. Chefs apontam uma valorização de sabores clássicos, como passas, laranja, cereja e baunilha, além de receitas que preservam as características da versão italiana.

A fermentação natural aparece entre as principais apostas, ao lado de preparações artesanais e recheios produzidos pelos próprios confeiteiros. A proposta é valorizar o sabor e a qualidade, sem depender de combinações excessivamente elaboradas.

As tendências para 2026 mostram que o panetone deve reunir tradição e criatividade na ceia de Natal. Entre receitas clássicas, ingredientes brasileiros e recheios inspirados em sobremesas, o doce ganha novas possibilidades sem perder seu lugar nas comemorações de fim de ano.

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