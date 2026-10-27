Albert Einstein: "A imaginação é mais importante que o conhecimento" - Foto: Reprodução

Albert Einstein transformou a física moderna ao desenvolver a Teoria da Relatividade e criar a equação E = mc², que relaciona massa e energia. Suas contribuições científicas, porém, representam apenas parte de seu legado duradouro — suas reflexões sobre religião, política, educação e os conflitos humanos continuam inspirando gerações.

Apesar de ser uma figura central do século XX, Einstein raramente buscava os holofotes. Em 1953, ele confessou ao amigo e biógrafo Carl Seelig que nunca imaginara que cada comentário casual seu seria captado e registrado — se tivesse sabido, teria se isolado ainda mais.

Mesmo assim, suas ideias atravessaram décadas e se tornaram verdadeiras lições para momentos diferentes da vida das pessoas.

O poder da criatividade sobre o saber acumulado

Em entrevista concedida a George Sylvester Viereck e publicada na revista The Saturday Evening Post, conforme informou a GZH. Einstein afirmou que a imaginação transcende os limites que o conhecimento não consegue ultrapassar. O físico refletiu sobre como a imaginação coloca-se acima do conhecimento.

Enquanto o saber fica restrito ao que já foi descoberto e comprovado, a capacidade criativa abraça possibilidades infinitas e abre caminhos para descobertas ainda inimagináveis.

Essa perspectiva revela uma verdade fundamental: o avanço científico depende tanto da acumulação de fatos quanto da audácia para questionar e reimaginar o que se conhece. A criatividade não apenas complementa o conhecimento — ela o propulsiona para além das fronteiras estabelecidas.

Reflexões sobre a humanidade e seus desafios

Einstein também dedicou atenção aos dilemas maiores da humanidade. Em entrevista concedida a Michael Amrine e publicada na The New York Times Magazi com o título "The Real Problem Is in the Hearts of Men", ele alertou que a ciência trouxe consigo perigos inéditos, como as armas nucleares, mas o verdadeiro problema reside na mente e no coração humano.

Para Einstein, mudar corações exigia mais do que mecanismos ou argumentos — era necessária clareza de pensamento e a coragem de enfrentar o medo que assombra o mundo.

Essa visão humanista mostrava que Einstein compreendia os dilemas da época não apenas como questões técnicas, mas como desafios profundamente éticos. A tecnologia, por si só, não resolve conflitos — apenas pessoas dispostas a transformar seu próprio interior conseguem construir um mundo melhor.

Tempo, beleza e aquilo que realmente importa

Nas correspondências com amigos e em reflexões posteriores, Einstein questionava conceitos fundamentais. Ele via a distinção entre passado, presente e futuro como mera ilusão — uma perspectiva que radicalizava seu pensamento sobre a natureza do universo.

Em carta de condolências ao engenheiro suíço Michele Besso, seu amigo de faculdade, Einstein expressou essa visão do tempo como algo bem mais fluido do que a percepção cotidiana sugere.

Quanto ao que realmente possui valor, Einstein manifestou desprezo pela obediência cega e pela busca de riqueza e glória por si mesmos. O que dava sentido à sua vida era a perseguição constante de ideais na arte e na ciência — beleza, verdade e bem — que, embora eternamente inalcançáveis, ofereciam um propósito genuíno.

Desde a juventude, ele desprezava as ambições triviais que ocupam tantas vidas humanas.