Quer trabalhar na Europa? Babás que cuidam de bebês à noite podem ganhar até 5 mil euros

Famílias europeias estão recorrendo cada vez mais a profissionais especializadas para cuidar de recém-nascidos durante a noite e ajudá-las a descansar nas primeiras semanas de vida dos filhos. Na Itália, algumas puericultoras cobram a partir de 260 euros por noite e podem ganhar até 5 mil euros ao mês.
A procura cresce entre pais que trabalham longas jornadas e não contam com familiares próximos para ajudar. Enquanto eles dormem e se recuperam do parto, essas profissionais assumem todas as responsabilidades pelo bebê durante a noite.
Como funciona o serviço noturno
As puericultoras chegam à residência ao anoitecer e permanecem responsáveis pelo recém-nascido enquanto os genitores descansam. O trabalho inclui trocar fraldas, dar banho, preparar mamadeira e, se a mãe amamenta, acordá-la nos horários de amamentação.
Beatrice, advogada de 38 anos grávida de nove meses, contratou duas profissionais para se alternarem durante sete noites consecutivas após o nascimento do filho. A decisão veio da distância de sua família e da importância que ela atribui ao repouso para sua saúde mental. Depois da primeira semana, o uso do serviço diminui progressivamente.
Quanto ganham as profissionais
Os valores variam conforme a experiência da profissional e o tipo de atendimento oferecido. Blanca Yamira Ortiz García, puericultora de 56 anos que trabalha em Lugano, cobra 260 euros por noite e afirma que sua renda mensal pode chegar a 5 mil euros. Renata Wetter, outra profissional do setor, cobra 180 euros por noite.
Por que mais famílias recorrem a esse serviço
Cristiana Balsamo, fundadora de Levante Milano, observa que a demanda por essas profissionais está crescendo. Segundo ela, a contratação deixou de ser um luxo restrito aos ricos e virou necessidade. Longas jornadas de trabalho, ausência de apoio familiar e a tendência de ter filhos mais tarde na vida motivam os pais a buscar esse tipo de suporte.
Algumas famílias contratam o serviço apenas nas primeiras semanas, enquanto outras o contratam durante os primeiros seis meses. As profissionais também oferecem orientação a mães que chegam do hospital com ansiedade ou dúvidas sobre os cuidados com o recém-nascido.
As tarifas e a formação exigida variam conforme o país, e nem todas as pessoas que oferecem serviços noturnos têm a mesma preparação.
O que muda na dinâmica familiar quando se contrata o serviço
Contratar uma puericultora noturna muda a experiência dos primeiros meses de maternidade e paternidade. Em vez de se alternarem para acordar de madrugada, pais exaustos podem descansar e dedicar mais atenção aos filhos durante o dia. Para mães como Beatrice, que valoriza sua saúde mental, isso significa poder lidar melhor com as demandas emocionais da nova fase.
Além do cuidado, essas profissionais frequentemente oferecem orientação e acompanhamento emocional. Para mães que saem do hospital com ansiedade ou insegurança sobre como cuidar do bebê. A presença de uma especialista pode validar suas preocupações e ensinar práticas seguras, criando um ambiente menos angustiante no início da maternidade.
Se a mãe amamenta, como funciona acordar de madrugada para alimentar o bebê?
A puericultora não tira da mãe a responsabilidade de amamentar, mas cuida de todo o resto. Nos horários das mamadas, acorda apenas a mãe, que já está descansada após dormir sem interrupções nas horas anteriores, e a bebê está pronta e limpa para mamar.
A profissional troca a fralda antes e depois da mamada, coloca o bebê de volta no berço e deixa a mãe voltar a dormir. Assim, a mãe descansa mais do que se precisasse acordar sozinha, lidar com o bebê inquieto, trocar a fralda e voltar a dormir, e esse ciclo costuma comprometer o descanso profundo.