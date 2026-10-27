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Reflexão e Filosofia

Sócrates: "Só existe um bem, e chama-se conhecimento; e só existe um mal, chamado ignorância"

Essa máxima não trata o saber como acúmulo de dados.

João V. Valença

27/10/2026 - 14h12
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A reflexão de Sócrates sobre o conhecimento continua a orientar quem busca clareza em meio à avalanche de informações, apesar dos séculos que se passaram desde sua época.

A frase resume essa visão: só existe um bem, o conhecimento, e só existe um mal, a ignorância — formulação preservada por Diógenes Laercio em Vidas e Opiniões de Filósofos Ilustres. Essa máxima não trata o saber como acúmulo de dados nem como pretensão de erudição diante dos outros.

Ela relaciona a capacidade de analisar fatos à qualidade das decisões tomadas no cotidiano, em uma época em que a velocidade do consumo de notícias costuma deixar o rigor em segundo plano.

A humildade como fundamento da sabedoria

Na Apologia, texto escrito por Platão, Sócrates defende que reconhecer os próprios limites é uma das expressões mais altas de inteligência. Evitar afirmar como verdade algo que não se domina de fato funciona como exercício de honestidade intelectual e freio contra julgamentos apressados.

Essa postura, conhecida como humildade epistemológica, funciona como uma ferramenta contra o dogmatismo, que custa caro tanto na esfera pública quanto na vida privada. Para Sócrates, a ignorância não se resume à falta de informação. O problema surge quando alguém desconhece um assunto e, mesmo assim, insiste em manter uma posição fechada diante dele.

Ignorância ativa versus simples ausência de saber

A ignorância, para Sócrates, não é apenas falta de informação. O verdadeiro problema aparece quando alguém desconhece um assunto e, mesmo assim, insiste em manter uma posição fechada diante dele. Essa distinção ajuda a entender a convivência em um momento de notícias constantes, onde o rigor na checagem de fontes tende a ficar em segundo plano.

Há uma anedota que ilustra essa ideia, e o Oráculo de Delfos teria afirmado que Sócrates era o mais sábio entre os gregos. Sócrates respondeu procurando pessoas que presumiam saber mais do que realmente sabiam e descobriu que sua vantagem estava justamente em reconhecer a própria ignorância.

Duvidar com critério e comparar diferentes versões de um mesmo fato é, nessa lógica, o caminho para decisões mais conscientes.

Um legado para tempos de desinformação

O pensamento socrático não exige que alguém tenha resposta pronta para tudo. A lição central é que aceitar os limites do próprio saber é o que movimenta o aprendizado contínuo e o amadurecimento pessoal.

Por essa ótica, a ignorância se torna o maior obstáculo justamente por travar a reflexão e induzir a erros que uma dose de dúvida construtiva ajudaria a evitar.

Diante da velocidade com que informações circulam hoje, essa forma de pensar funciona como defesa contra afirmações levianas e desinformação. Priorizar o diálogo e o confronto de ideias, em vez de aceitar dogmas prontos, segue sendo o caminho que Sócrates apontou para decidir com mais lucidez num mundo saturado de certezas que precisam sempre de revisão.

Como o diálogo desfaz falsas certezas

O método socrático funciona em duas etapas que trabalham juntas. Na primeira, chamada ironia, Sócrates faz perguntas que expõem o que o outro acredita saber — mas que na verdade é apenas opinião ou visão parcial da realidade.

Essas perguntas deixam claro que a segurança sobre um tema é ilusória, criando o desconforto necessário para o interlocutor reconhecer sua própria ignorância.

Na segunda etapa, a maiêutica, Sócrates continua perguntando, mas agora com objetivo oposto: guiar a pessoa a chegar por si mesma a uma conclusão sólida sobre o assunto. O filósofo acreditava que o conhecimento verdadeiro já existe dentro de cada um — a pergunta correta apenas o traz à consciência.

Dessa forma, em vez de receber uma resposta pronta, o interlocutor "dá à luz" a ideia através da reflexão pessoal.

O que muda quando alguém reconhece os próprios limites

Reconhecer que não se sabe algo quebra um ciclo perigoso. Enquanto alguém está convencido de que possui uma resposta, nunca buscará a verdadeira solução. Mas, quando aceita seus limites, abre espaço para aprender e corrigir erros. Essa postura muda a forma de lidar com informações novas: em vez de rejeitá-las automaticamente, é possível examiná-las com cuidado.

Na prática do dia a dia, isso significa pausar antes de reafirmar uma opinião e perguntar: "Realmente entendo esse assunto ou estou apenas repetindo algo que ouvi?" Essa honestidade intelectual protege contra decisões precipitadas e, em escala coletiva, constrói uma convivência menos dogmática, em que o diálogo real substitui o choque de certezas absolutas.

Se Sócrates diz "só sei que nada sei", como ele consegue ensinar algo?

Essa é a lógica do método, e sócrates não ensina no sentido tradicional: não transmite conhecimento de uma pessoa a outra como quem despeja água de um copo em outro. Para ele, ninguém é capaz de ensinar de fato; cada pessoa só pode despertar o próprio conhecimento por meio da reflexão.

O papel de Sócrates é fazer perguntas que despertem esse conhecimento já presente na alma. Quando ele diz "só sei que nada sei", quer dizer que não possui verdades prontas para entregar, mas tem um método para ajudar cada pessoa a descobrir a verdade por conta própria.

A sabedoria dele estava justamente em saber usar as perguntas certas, não em possuir respostas certas.

O julgamento que moldou a interpretação de Sócrates

A Apologia de Sócrates, escrita por Platão, retrata o momento em que o filósofo é julgado em Atenas por não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novos cultos e corromper a juventude.

Nesse discurso, Sócrates contrasta sua própria busca pela verdade com o método retórico de seus acusadores — homens que sabiam como persuadir juízes com palavras bonitas, mas sem compromisso com a verdade. O filósofo admite não dominar essa retórica sofística e afirma que pronunciará apenas a verdade, sua preocupação como filósofo.

Essa defesa revelou algo fundamental: Sócrates preferiu morrer pela verdade a renunciar a ela. Essa coerência entre o que pregava (honestidade intelectual e humildade sobre o próprio saber) e o que praticava (recusar-se a usar argumentos belos mas falsos) consolidou sua figura como símbolo da busca genuína pelo conhecimento, mesmo quando ela custa caro.

É essa trajetória que Platão mais tarde retrataria na Alegoria da Caverna.

Oportunidade!

Quer trabalhar na Europa? Babás que cuidam de bebês à noite podem ganhar até 5 mil euros

A procura cresce em todo o continente.

27/10/2026 13h35

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Foto: Atlantic Ambience/Pexels

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Famílias europeias estão recorrendo cada vez mais a profissionais especializadas para cuidar de recém-nascidos durante a noite e ajudá-las a descansar nas primeiras semanas de vida dos filhos. Na Itália, algumas puericultoras cobram a partir de 260 euros por noite e podem ganhar até 5 mil euros ao mês.

A procura cresce entre pais que trabalham longas jornadas e não contam com familiares próximos para ajudar. Enquanto eles dormem e se recuperam do parto, essas profissionais assumem todas as responsabilidades pelo bebê durante a noite.

Como funciona o serviço noturno

As puericultoras chegam à residência ao anoitecer e permanecem responsáveis pelo recém-nascido enquanto os genitores descansam. O trabalho inclui trocar fraldas, dar banho, preparar mamadeira e, se a mãe amamenta, acordá-la nos horários de amamentação.

Beatrice, advogada de 38 anos grávida de nove meses, contratou duas profissionais para se alternarem durante sete noites consecutivas após o nascimento do filho. A decisão veio da distância de sua família e da importância que ela atribui ao repouso para sua saúde mental. Depois da primeira semana, o uso do serviço diminui progressivamente.

Quanto ganham as profissionais

Os valores variam conforme a experiência da profissional e o tipo de atendimento oferecido. Blanca Yamira Ortiz García, puericultora de 56 anos que trabalha em Lugano, cobra 260 euros por noite e afirma que sua renda mensal pode chegar a 5 mil euros. Renata Wetter, outra profissional do setor, cobra 180 euros por noite.

Por que mais famílias recorrem a esse serviço

Cristiana Balsamo, fundadora de Levante Milano, observa que a demanda por essas profissionais está crescendo. Segundo ela, a contratação deixou de ser um luxo restrito aos ricos e virou necessidade. Longas jornadas de trabalho, ausência de apoio familiar e a tendência de ter filhos mais tarde na vida motivam os pais a buscar esse tipo de suporte.

Algumas famílias contratam o serviço apenas nas primeiras semanas, enquanto outras o contratam durante os primeiros seis meses. As profissionais também oferecem orientação a mães que chegam do hospital com ansiedade ou dúvidas sobre os cuidados com o recém-nascido.

As tarifas e a formação exigida variam conforme o país, e nem todas as pessoas que oferecem serviços noturnos têm a mesma preparação.

O que muda na dinâmica familiar quando se contrata o serviço

Contratar uma puericultora noturna muda a experiência dos primeiros meses de maternidade e paternidade. Em vez de se alternarem para acordar de madrugada, pais exaustos podem descansar e dedicar mais atenção aos filhos durante o dia. Para mães como Beatrice, que valoriza sua saúde mental, isso significa poder lidar melhor com as demandas emocionais da nova fase.

Além do cuidado, essas profissionais frequentemente oferecem orientação e acompanhamento emocional. Para mães que saem do hospital com ansiedade ou insegurança sobre como cuidar do bebê. A presença de uma especialista pode validar suas preocupações e ensinar práticas seguras, criando um ambiente menos angustiante no início da maternidade.

Se a mãe amamenta, como funciona acordar de madrugada para alimentar o bebê?

A puericultora não tira da mãe a responsabilidade de amamentar, mas cuida de todo o resto. Nos horários das mamadas, acorda apenas a mãe, que já está descansada após dormir sem interrupções nas horas anteriores, e a bebê está pronta e limpa para mamar.

A profissional troca a fralda antes e depois da mamada, coloca o bebê de volta no berço e deixa a mãe voltar a dormir. Assim, a mãe descansa mais do que se precisasse acordar sozinha, lidar com o bebê inquieto, trocar a fralda e voltar a dormir, e esse ciclo costuma comprometer o descanso profundo.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"

Para Jung, adaptar-se a cada período é essencial

27/10/2026 13h04

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Foto: Reprodução

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O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung explorou, em seu ensaio sobre as etapas da vida, como envelhecer transforma não apenas o corpo, mas também a forma como as pessoas pensam, se relacionam e definem suas prioridades. Para Jung, adaptar-se a cada período é essencial, e tentar viver indefinidamente segundo os parâmetros da juventude leva ao sofrimento.

Segundo Jung, chega um momento em que os objetivos dos primeiros anos da vida adulta — reconhecimento profissional, avanço na carreira, construção de posição social — perdem parte de seu significado. Nessa fase, a introspecção e o autoconhecimento ganham centralidade, abrindo espaço para uma reorganização fundamental das prioridades pessoais.

O desenvolvimento humano como uma jornada solar

Jung comparava o desenvolvimento humano ao percurso do Sol: o amanhecer e a manhã representam o crescimento e a expansão, enquanto o entardecer simboliza o descenso e a introspecção. Cada etapa da vida exige necessidades específicas e estratégias diferentes, não uma continuação dos mesmos padrões.

O processo de "contração" descrito por Jung vai além da redução de atividades ou capacidades físicas. Envolve uma transformação profunda na energia e na atenção que a pessoa dedica aos distintos aspectos de sua existência.

Com o passar dos anos, algumas metas perdem relevância, enquanto outras adquirem novo valor: o desejo de tranquilidade, o fortalecimento de vínculos significativos e a dedicação a interesses pessoais passam a ocupar o lugar antes reservado à necessidade de demonstrar capacidades aos outros.

A maturidade como fase distinta, não como extensão da juventude

Um ponto central no pensamento de Jung é que prolongar indefinidamente uma forma de vida que não mais responde às necessidades reais gera dificuldades. Durante a juventude, é natural focar em construir identidade, desenvolver carreira, formar família ou conquistar estabilidade econômica. Quando esses objetivos se transformam em obrigações permanentes, porém, podem perder sentido conforme as circunstâncias mudam.

A maturidade, na perspectiva jungiana, exige revisar expectativas e aceitar que os interesses se transformam. Não significa abrir mão de projetos nem parar de aprender, mas reconhecer que o sucesso adquire significado distinto. Uma pessoa pode deixar de priorizar o reconhecimento profissional para dedicar mais tempo aos afetos, retomar atividades adiadas ou construir uma vida menos condicionada por exigências externas.

Introspecção e sentido na segunda metade da vida

Jung considerava a segunda metade da vida uma oportunidade de maior introspecção. Em vez de concentrar todos os esforços em se adaptar ao mundo exterior, as pessoas podem voltar a atenção para suas emoções. Contradições e necessidades profundas, em um processo ligado ao conceito de individuação, pilar do pensamento jungiano.

A individuação é um caminho de desenvolvimento psicológico em que a pessoa busca integrar distintas facetas de sua personalidade e alcançar compreensão mais ampla de si mesma. Na prática, envolve fazer perguntas que talvez tenham ficado adiadas: quais atividades geram satisfação genuína, quais relacionamentos realmente importam, qual vida faz sentido quando a pressão externa diminui.

O que significa na prática deixar de viver segundo os padrões da juventude

Aceitar essa transformação muda decisões concretas do dia a dia. Uma pessoa que antes recusava férias para avançar na carreira pode começar a priorizar viagens com pessoas queridas. Alguém que adiava hobbies pode finalmente dedicar tempo real a eles.

Profissionalmente, pode significar recusar promoções que exigem mais horas, ou mudar de carreira para algo mais alinhado com valores pessoais — não por fracasso, mas por clareza renovada sobre o que importa.

Na prática, também afeta relacionamentos: podem surgir conversas honestas sobre necessidades que foram silenciadas, renegociações de compromissos, ou o reconhecimento de que certos vínculos precisam transformar-se. Menos performatividade social também libera energia mental que antes era gasta em manutenção de imagem, deixando espaço para autenticidade.

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