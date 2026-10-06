Alerta: satélites detectam movimento de magma em vulcão de 11 km perto de 2 milhões de pessoas

Satélites identificaram dois reservatórios de magma ativos sob o vulcão Masaya, na Nicarágua. Dados coletados entre 2018 e 2024 mostram que o mais profundo está se reenchendo. O vulcão fica a cerca de 20 quilômetros a sudeste de Manágua, capital do país, onde vivem aproximadamente 2 milhões de pessoas. A região inclui a cratera, que é um parque nacional.
As medições por satélite revelam dois depósitos distintos de magma em movimento. Um deles situa-se a aproximadamente 3,2 quilômetros de profundidade e aparenta estar se recarregando, enquanto o outro fica cerca de 200 metros abaixo da cratera ativa e vem drenando lentamente.
A descoberta ajuda cientistas a entender melhor como o magma se movimenta sob Masaya e pode aprimorar a previsão de futuras erupções.