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Reflexão e Filosofia

Anaxágoras e a frase atribuída ao filósofo: "Se me engana duas vezes, a culpa é minha"

El foi um pensador que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia natural na Grécia Antiga.

João V. Valença

20/10/2026 - 18h29
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A confiança é um dos pilares das relações humanas, mas nem sempre é fácil reconhecer quando alguém não merece recebê-la. O provérbio “Se você me engana uma vez, a culpa é sua; se me engana duas, a culpa é minha” resume uma lição sobre prudência, responsabilidade e aprendizado com as próprias experiências. Embora seja frequentemente associado ao filósofo grego Anaxágoras, não existem registros históricos confiáveis que confirmem essa autoria.

Quem foi Anaxágoras, o filósofo que buscava explicar o mundo racionalmente?

Nascido em Clazômenas, na região da Jônia, durante o século V a.C., Anaxágoras foi um pensador que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia natural na Grécia Antiga. Ao se estabelecer em Atenas, dedicou-se a explicar os fenômenos do universo por meio da razão, em vez de recorrer exclusivamente às narrativas mitológicas.

Entre suas ideias mais conhecidas estava a interpretação de que o Sol não era uma divindade, mas uma massa incandescente. Essa explicação contrariava crenças religiosas da época e contribuiu para que o filósofo fosse acusado de impiedade. Posteriormente, ele deixou Atenas e passou seus últimos anos em Lâmpsaco.

Seu pensamento também explorava a maneira como os seres humanos compreendem a realidade. Para Anaxágoras, aquilo que percebemos nem sempre revela toda a verdade, uma questão que permanece relevante quando refletimos sobre julgamentos, aparências e confiança.

Por que a frase sobre ser enganado duas vezes provoca tanta reflexão?

O provérbio popular apresenta uma distinção entre a responsabilidade de quem engana e a atitude de quem enfrenta uma decepção. Na primeira situação, a culpa pertence a quem decidiu mentir ou manipular. Afinal, confiar em alguém não significa necessariamente agir com ingenuidade.

Quando o mesmo comportamento se repete, porém, a experiência anterior passa a ter importância. A segunda parte da frase sugere que reconhecer os sinais de uma situação prejudicial e aprender com os próprios erros também são formas de responsabilidade pessoal.

Isso não significa que alguém seja culpado por sofrer uma mentira repetida. Pessoas podem ser manipuladas mesmo depois de experiências anteriores, e identificar uma relação abusiva ou uma fraude nem sempre é simples. A reflexão proposta pelo ditado diz respeito à importância de observar comportamentos, estabelecer limites e reconsiderar a confiança quando existem motivos concretos para isso.

Reflexão e Filosofia

Kant deixou uma reflexão sobre duas coisas capazes de despertar admiração: o céu e a consciência

A frase conecta duas experiências aparentemente distintas.

20/10/2026 17h39

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Immanuel Kant encontrou no céu estrelado e na consciência moral duas razões para sentir profunda admiração. A reflexão aparece no encerramento de Crítica da Razão Prática, obra publicada em 1788, e sintetiza uma das ideias centrais de sua filosofia: diante da imensidão do universo, o ser humano parece pequeno; diante da capacidade de agir segundo princípios morais, revela uma dimensão que vai além de sua existência física.

A frase conecta duas experiências aparentemente distintas. De um lado, a contemplação do cosmos e de suas leis naturais. De outro, a descoberta de que somos capazes de refletir sobre nossas escolhas, reconhecer deveres e questionar se nossas ações são moralmente corretas.

O que Kant quis dizer com "o céu estrelado sobre mim"?

O céu representa a dimensão exterior da experiência humana. Quando observamos estrelas, planetas e a imensidão do espaço, percebemos que nossa existência ocupa uma parcela minúscula de um universo que ultrapassa nossa compreensão imediata.

Para Kant, essa percepção desperta admiração porque nos confronta com uma realidade muito maior do que nossas preocupações cotidianas. A ordem da natureza e a vastidão do cosmos convidam à reflexão sobre nosso lugar no mundo.

Essa constatação, porém, não serve apenas para lembrar a pequenez física do indivíduo. Ela prepara o contraste com a segunda parte da frase: embora sejamos parte do mundo natural, também somos capazes de refletir sobre nossas ações e avaliar os princípios que orientam nossa conduta.

  • O céu estrelado representa o mundo exterior e a ordem da natureza.

  • A imensidão do universo evidencia a dimensão limitada da existência física individual.

  • A contemplação do cosmos desperta admiração diante de uma realidade que vai além de nós.

  • O contraste com a consciência moral conduz à reflexão sobre liberdade, responsabilidade e dever.

O que significa "a lei moral dentro de mim"?

A lei moral representa a capacidade de reconhecer princípios que devem orientar nossas ações, independentemente de desejos pessoais, vantagens imediatas ou recompensas.

Na filosofia de Kant, agir moralmente não significa simplesmente fazer aquilo que nos traz satisfação ou evitar o que nos prejudica. Significa também agir por dever, reconhecendo que determinadas atitudes podem ser justificadas por princípios racionais.

Essa ideia está relacionada ao imperativo categórico, um dos conceitos fundamentais de sua filosofia moral. Em termos gerais, Kant propõe que avaliemos nossas ações perguntando se o princípio que as orienta poderia valer como uma regra universal, aplicável a todos em circunstâncias semelhantes.

A consciência moral, portanto, não é apenas um sentimento passageiro de culpa ou satisfação. Ela envolve a capacidade de refletir sobre o que fazemos, reconhecer nossa responsabilidade e considerar se nossas escolhas respeitam princípios que possam ser defendidos racionalmente.

Por que essa reflexão continua atual?

A frase de Kant permanece relevante porque aborda duas dimensões fundamentais da experiência humana: nossa relação com o universo e nossa responsabilidade pelas próprias escolhas.

A ciência amplia continuamente o conhecimento sobre o cosmos, revelando escalas e fenômenos que desafiam nossa intuição. Ao mesmo tempo, questões morais continuam presentes nas decisões cotidianas, desde a maneira como tratamos outras pessoas até a responsabilidade que assumimos pelas consequências de nossas ações.

A reflexão também sugere que reconhecer nossa pequenez física não significa abrir mão da responsabilidade moral. Não controlamos a imensidão do universo, mas podemos refletir sobre a maneira como agimos dentro dele.

É nesse contraste que a frase ganha força: o céu estrelado nos faz contemplar aquilo que está muito além de nós, enquanto a lei moral nos leva a olhar para dentro e questionar o que fazemos com a liberdade de que dispomos.

Para Kant, ambas as experiências são capazes de despertar admiração e reverência. Uma revela a grandeza do mundo exterior; a outra, a importância da consciência moral que orienta nossas escolhas.

Tecnologia

Sam Altman alerta para um possível final "terrível" na evolução da inteligência artificial

O debate evidencia um dilema da indústria.

20/10/2026 17h22

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A corrida para desenvolver uma inteligência artificial capaz de superar os seres humanos em praticamente todas as tarefas levanta uma questão decisiva: quem controlará uma tecnologia tão poderosa? Sam Altman, CEO da OpenAI, apresentou a seus funcionários três cenários possíveis para o futuro da superinteligência, incluindo um que classificou como "terrível".

As alternativas foram relatadas pelo veículo especializado The Information, em uma reportagem publicada em 19 de outubro de 2026, com base em relatos de pessoas familiarizadas com a conversa interna. As propostas vão da criação de um órgão internacional de fiscalização à concentração extrema de poder nas mãos de uma única empresa.

O debate evidencia um dilema da indústria: como reduzir os riscos de sistemas cada vez mais avançados sem que a competição entre empresas impeça a cooperação necessária para estabelecer limites de segurança. 

Os três cenários apresentados por Sam Altman

1. Um órgão internacional para fiscalizar a inteligência artificial

A primeira possibilidade seria criar uma organização internacional inspirada na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), responsável por atividades de monitoramento relacionadas ao uso da energia nuclear.

Adaptado à inteligência artificial, esse modelo poderia estabelecer padrões de segurança, realizar inspeções e acompanhar o desenvolvimento de sistemas avançados. A proposta exigiria cooperação entre governos e empresas de diferentes países, inclusive daqueles que disputam a liderança tecnológica.

Altman já havia defendido publicamente uma iniciativa semelhante em 2023, quando ele e outros líderes da OpenAI argumentaram que o desenvolvimento da superinteligência poderia exigir uma instituição internacional capaz de fiscalizar os sistemas mais avançados. Segundo a reportagem, essa foi a alternativa que ele pareceu apoiar durante a conversa com os funcionários.

2. Os principais laboratórios se uniriam em uma espécie de CERN da IA

A segunda alternativa seria reunir os principais laboratórios de inteligência artificial em uma organização conjunta, inspirada no CERN, centro europeu de pesquisa em física de partículas que reúne a colaboração de diversos países.

Nesse cenário, empresas que hoje competem entre si poderiam trabalhar por meio de uma estrutura compartilhada para desenvolver sistemas avançados sob regras comuns de segurança. A organização também poderia disponibilizar modelos aos países participantes.

A proposta foi descrita por Altman como o plano "Demis", em referência a Demis Hassabis, líder do Google DeepMind, que já havia sugerido uma iniciativa de colaboração internacional para pesquisas de ponta.

Uma estrutura desse tipo exigiria um nível elevado de coordenação entre empresas com interesses comerciais próprios. Para a OpenAI e seus concorrentes, isso representaria uma mudança profunda na maneira como a tecnologia é desenvolvida e controlada. 

3. Uma única empresa concentraria o poder e bloquearia os concorrentes

O terceiro cenário é o mais preocupante dos apresentados por Altman. Nele, uma empresa desenvolveria uma inteligência artificial capaz de se aprimorar recursivamente, ou seja, de contribuir para melhorar suas próprias capacidades, acelerando potencialmente o avanço tecnológico.

Com a vantagem obtida, essa companhia poderia acumular poder econômico e tecnológico suficiente para impedir que outras organizações alcançassem o mesmo nível. A expressão usada por Altman para descrever essa hipótese foi "derreter as GPUs de todos os outros".

GPUs são processadores fundamentais para treinar e executar muitos sistemas de inteligência artificial. Nesse contexto, a expressão não descreve necessariamente chips sendo derretidos fisicamente, mas a possibilidade de uma empresa dominar ou neutralizar o acesso dos concorrentes à capacidade computacional necessária para desenvolver modelos avançados.

Segundo a reportagem, Altman chamou esse cenário de "terrível" e afirmou que o mencionava para completar a discussão sobre os possíveis caminhos para a superinteligência. A ideia está relacionada a debates anteriores sobre como impedir que diferentes organizações desenvolvam sistemas potencialmente perigosos depois que uma delas alcançar uma vantagem decisiva. 

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