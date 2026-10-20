Anaxágoras e a frase atribuída ao filósofo: "Se me engana duas vezes, a culpa é minha"

A confiança é um dos pilares das relações humanas, mas nem sempre é fácil reconhecer quando alguém não merece recebê-la. O provérbio “Se você me engana uma vez, a culpa é sua; se me engana duas, a culpa é minha” resume uma lição sobre prudência, responsabilidade e aprendizado com as próprias experiências. Embora seja frequentemente associado ao filósofo grego Anaxágoras, não existem registros históricos confiáveis que confirmem essa autoria.
Quem foi Anaxágoras, o filósofo que buscava explicar o mundo racionalmente?
Nascido em Clazômenas, na região da Jônia, durante o século V a.C., Anaxágoras foi um pensador que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia natural na Grécia Antiga. Ao se estabelecer em Atenas, dedicou-se a explicar os fenômenos do universo por meio da razão, em vez de recorrer exclusivamente às narrativas mitológicas.
Entre suas ideias mais conhecidas estava a interpretação de que o Sol não era uma divindade, mas uma massa incandescente. Essa explicação contrariava crenças religiosas da época e contribuiu para que o filósofo fosse acusado de impiedade. Posteriormente, ele deixou Atenas e passou seus últimos anos em Lâmpsaco.
Seu pensamento também explorava a maneira como os seres humanos compreendem a realidade. Para Anaxágoras, aquilo que percebemos nem sempre revela toda a verdade, uma questão que permanece relevante quando refletimos sobre julgamentos, aparências e confiança.
Por que a frase sobre ser enganado duas vezes provoca tanta reflexão?
O provérbio popular apresenta uma distinção entre a responsabilidade de quem engana e a atitude de quem enfrenta uma decepção. Na primeira situação, a culpa pertence a quem decidiu mentir ou manipular. Afinal, confiar em alguém não significa necessariamente agir com ingenuidade.
Quando o mesmo comportamento se repete, porém, a experiência anterior passa a ter importância. A segunda parte da frase sugere que reconhecer os sinais de uma situação prejudicial e aprender com os próprios erros também são formas de responsabilidade pessoal.
Isso não significa que alguém seja culpado por sofrer uma mentira repetida. Pessoas podem ser manipuladas mesmo depois de experiências anteriores, e identificar uma relação abusiva ou uma fraude nem sempre é simples. A reflexão proposta pelo ditado diz respeito à importância de observar comportamentos, estabelecer limites e reconsiderar a confiança quando existem motivos concretos para isso.