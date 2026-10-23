Antonio Machado, escritor: "Só há uma coisa que se perde se não for dada: o amor" - Imagem: Autor desconhecido / Wikimedia Commons

Antonio Machado, um dos escritores mais destacados da geração do 98 espanhol, deixou um legado literário profundo marcado por reflexões sobre a vida, o tempo e os sentimentos humanos.

Uma frase atribuída ao poeta sevilhano ressoa com força até hoje. Conforme informou o El Confidencial, o poeta refletiu que, ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos, só há uma que se perde se não for entregue: o amor. Essa máxima convida a questionar como compartilhamos nossos afetos e por que relegamos ao segundo plano aquilo que realmente importa.

Diferentemente dos bens materiais, o amor não diminui quando se oferece a outra pessoa; ao contrário, ganha sentido pleno no ato de compartilhar-se com quem nos cerca.

A poesia do sentimento e da passagem do tempo

Nascido em Sevilha em 1875, Machado construiu uma trajetória que o alçou à posição de voz fundamental da poesia espanhola. Em suas composições, abordou questões centrais sobre nosso estar no mundo: a passagem do tempo, a memória, a saudade e a maneira como os vínculos afetivos moldam quem somos.

Suas obras mais conhecidas — Soledades, Soledades, galerías y otros poemas e Campos de Castilla — trazem esse mergulho constante na experiência humana. O amor e as relações humanas ocupam lugar de destaque no universo literário machadiano, sempre perpassados pela nostalgia, esperança e perda que marcam a condição de quem vive e sente plenamente.

A urgência de expressar o que sentimos

A reflexão do poeta aponta um paradoxo contemporâneo: enquanto priorizamos bens materiais e obrigações cotidianas, deixamos para depois aquilo que realmente nutre a existência. Demonstrar carinho, dedicar tempo aos que nos cercam e cultivar os laços afetivos são práticas que mantêm vivos esses sentimentos tão frágeis quanto preciosos.

Cuidar das relações não é luxo nem adiamento — é necessidade vital. Quando deixamos para depois a palavra gentil, o abraço sincero ou a presença junto a quem amamos, corremos o risco de perder a oportunidade de expressar o que, uma vez guardado, murcha.

Machado nos recorda que o amor só existe plenamente quando é doado, quando circula entre pessoas e se torna parte viva de nossas histórias compartilhadas, recordando-nos da importância de não deixar para amanhã o que podemos expressar hoje.

Por que o amor não se desgasta ao ser compartilhado

A reflexão de Machado aponta um funcionamento único do amor em relação aos bens materiais. Enquanto possuir uma casa, dinheiro ou um objeto significa que apenas você o tem, expressar amor a alguém não reduz a quantidade de afeto que você possui. Ao contrário: quando você dedica carinho, tempo ou palavras gentis a uma pessoa, você não perde essas coisas — elas ganham vida no encontro entre vocês.

Isso ocorre porque o amor existe no espaço compartilhado entre pessoas, não como propriedade individual. Uma palavra de apoio dada a um amigo não desaparece de você; ela se multiplica na memória e no coração de quem a recebe. Por isso Machado insistia que o amor "adquire sentido quando se expresa e se comparte" — sua natureza é relacional, não possessiva.