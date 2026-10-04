Aos 85 anos, ele saiu de casa de bicicleta e percorreu 4.839 km em apenas 44 dias

Um homem de 85 anos pedalou 4.839 quilômetros de costa a costa nos Estados Unidos em apenas 44 dias. Bob Sanders iniciou a jornada em 27 de março de 2025, ao sair de Dog Beach, em San Diego, na Califórnia, e chegou a St. Augustine Beach, na Flórida, na costa atlântica, em 11 de maio de 2025.
Para cumprir a distância em tão pouco tempo, Sanders percorreu em média 110 quilômetros por dia. Aos 85 anos e 49 dias de idade, ao chegar ao destino final, ele estabeleceu um novo recorde do Guinness como o homem mais velho a atravessar os Estados Unidos de bicicleta, de uma costa à outra.
Uma jornada pelo coração do país
Durante os 44 dias de viagem, o ciclista atravessou o Arizona, o Texas e vários pontos do sul do país até chegar à Flórida. Sua esposa, Kathryn, e seu amigo, Jack Hoker, o acompanharam em um veículo de apoio durante toda a travessia e deram suporte logístico.
Além de cumprir a meta de distância, Sanders aproveitou a jornada para conhecer comunidades locais, visitar marcos históricos e conversar com pessoas que encontrou pelo caminho. A jornada foi, além de um desafio físico, uma exploração cultural dos Estados Unidos.
O recorde e o significado do feito
Ao chegar a St. Augustine Beach, o ciclista superou o recorde anterior, de Bruce Cossler, que havia completado a travessia aos 78 anos. Sanders buscava mostrar que, com determinação, era possível realizar qualquer coisa, conforme explicou ao chegar ao destino final.
Após seis semanas de viagem, Sanders disse que não planejava repetir a experiência. Ao chegar à Flórida, afirmou que estava contente por ter realizado o feito, mas que não o repetiria. Para Sanders, a jornada mostrou que a determinação pode ajudar a superar limitações que parecem insuperáveis, mesmo em idade avançada.