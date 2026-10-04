Aos 85 anos, ele saiu de casa de bicicleta e percorreu 4.839 km em apenas 44 dias

Ciência!

Asteroide guarda uma história notável sobre os primeiros momentos do Sistema Solar

Um asteroide visitado pela sonda Hayabusa2 há alguns anos guarda uma história notável sobre os primeiros momentos do Sistema Solar. O asteroide Ryugu formou-se menos de 2 milhões de anos depois que surgiram os sólidos mais antigos do Sistema Solar, muito antes do surgimento de estruturas similares em outras rochas cósmicas.

A descoberta vem da análise minuciosa de minerais coletados pela sonda Hayabusa2, que trouxe à Terra amostras de dois locais diferentes do asteroide. Cientistas da Hokkaido University e da University of Hawaii lideraram a investigação dos grãos extraterrestres. A análise revelou uma cronologia que recua a origem do corpo celeste a um período extremamente primitivo.

Um asteroide sem as estruturas típicas de outras rochas

Meteoritos carbonáceos que caem na Terra costumam conter pequenas esferas de rocha, cada uma com cerca de 1 milímetro de diâmetro, do tamanho de um grão de areia grossa. Essas contas, chamadas de côndrulos, formaram-se quando o disco de gás e poeira ao redor do jovem Sol as derreteu e depois as resfriou rapidamente. Ryugu, porém, carece completamente dessas estruturas.

Mesmo meteoritos carbonáceos que sofreram alteração aquosa durante bilhões de anos ainda preservam côndrulos ou seus contornos. A ausência dessas estruturas em Ryugu e no meteorito Ivuna sugere que o material nunca passou por esse estágio primordial de fusão.

Alguns grãos de olivina de alta temperatura encontrados nos dois corpos indicam que a água não apagou toda a estrutura original. Os côndrulos, porém, nunca chegaram a se formar ali.

Um relógio mineral que precisava de novo calibre

A água percorreu a rocha da qual ele se desprendeu e deixou minerais para trás. Um deles é a dolomita, um carbonato que cresce diretamente de fluidos em movimento. Conforme cresce, a dolomita absorve manganês. Uma forma específica desse elemento decai em crômio, com meia-vida de cerca de 3,7 milhões de anos.

Ao medir quanto manganês e crômio restam, os cientistas conseguem datar o mineral com precisão. O método, porém, enfrentava um problema: diferentes laboratórios que analisavam o mesmo material publicavam datas com diferença de cerca de 5 milhões de anos.

A causa estava na calibração: algumas equipes usavam calcita como referência; outras, dolomita com uma proporção desequilibrada dos dois elementos. A equipe liderada por Noriyuki Kawasaki resolveu o impasse usando dolomita sintética com proporção uniforme. Depois, mediu os grãos das amostras A0058 e C0002 e a amostra de Ivuna com um feixe de íons.

Água fluindo durante milhões de anos

Os dois grãos de Ryugu produziram datas diferentes. A dolomita em C0002 formou-se cerca de 2,1 milhões de anos antes do carbonato em A0058, com margem de incerteza de aproximadamente 1 milhão de anos. Essa discrepância mostra que a água continuou alterando o corpo-mãe de Ryugu ao longo de um período prolongado.

Isótopos de oxigênio nos mesmos grãos forneceram a temperatura do fluido. O carbonato de C0002 cresceu em torno de 92°C. A amostra de Ivuna formou-se perto de 76°C, enquanto A0058 registrou cerca de 37°C, um valor consistente com estudos anteriores do mesmo grão.

Os dados abrangem um espectro que vai de uma temperatura próxima à corporal até quase o ponto de ebulição, tudo dentro de uma rocha flutuando no espaço. A progressão das temperaturas sustenta o cenário de água ativa em diferentes profundidades e tempos distintos, moldando lentamente o asteroide ancestral do qual Ryugu fez parte.