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Ajuda ou atrapalha?

Com fortuna de R$ 9,1 bilhões, um dos mais ricos do Brasil diz: "o dinheiro começa a atrapalhar"

Ele afirmou que existe um limite a partir do qual acumular patrimônio deixa de fazer diferença na vida

Henrique Cesaretti

04/10/2026 - 13h21
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No B55 Conference, realizado em São Paulo nos dias 29 e 30 de setembro e com mais de 3 mil empreendedores, Guilherme Benchimol afirmou ao Forbes Brasil que existe um limite a partir do qual acumular patrimônio deixa de fazer diferença na vida.

Para o empresário, a busca por mais dinheiro pode perder sentido depois que as principais necessidades já foram atendidas. A partir desse ponto, aumentar continuamente o patrimônio deixa de representar uma mudança significativa na rotina e pode até passar a ocupar espaço demais na vida.

Da quadra de tênis ao mercado financeiro

O pai impôs uma condição: ele teria de continuar na escola ou largar o tênis.

A decisão acabou mudando o caminho que seguiria nos anos seguintes. O esporte, que fazia parte de sua rotina, ficou em segundo plano enquanto os estudos e, posteriormente, o trabalho passaram a ocupar cada vez mais espaço.

A mudança não significou apenas deixar as quadras, mas também abrir mão de uma atividade que fazia parte de sua vida naquele momento. Com o tempo, a trajetória profissional tomou uma dimensão muito maior do que poderia imaginar no início.

Uma trajetória construída a partir de Porto Alegre

A história profissional ganhou novos capítulos até chegar à construção de uma das maiores operações do mercado financeiro brasileiro. O crescimento da companhia acompanhou também a expansão de sua base de clientes e da estrutura formada ao redor do negócio.

Hoje, a companhia XP reúne 4,8 milhões de clientes ativos, mais de 18,3 mil assessores de investimentos e mais de 600 escritórios parceiros. O volume de ativos sob custódia chega a R$ 1,5 trilhão. A soma se aproxima de R$ 2,2 trilhões quando inclui os recursos administrados e os valores apenas depositados na plataforma.

Esses números ajudam a dimensionar o tamanho alcançado pela empresa ao longo dessa trajetória. O negócio passou a envolver uma estrutura ampla, com milhões de clientes e milhares de profissionais ligados à operação.

 

O ponto em que a riqueza deixa de ajudar

Até certo ponto, cada conquista financeira melhora a rotina de quem acumula recursos. Depois desse limite, porém, o excesso deixa de somar e passa a pesar mais do que ajuda, disse o empresário. Para ele, depois que as necessidades são atendidas, a felicidade não está ligada ao acúmulo de mais dinheiro.

A reflexão está ligada justamente à diferença entre conquistar segurança financeira e continuar acumulando patrimônio sem que isso represente uma mudança proporcional na qualidade de vida. Em determinado momento, segundo a visão apresentada por ele, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta para resolver necessidades e passa a ter uma importância menor diante de outras questões.

Por isso, a frase sobre o dinheiro começar a “atrapalhar” está relacionada a esse ponto de saturação. A partir de determinado nível de riqueza, ter mais recursos não necessariamente significa ter mais satisfação ou aproveitar melhor o tempo.

O preço de nunca desacelerar

Benchimol ceitava esse ritmo como o preço a pagar, e o esporte ficou de lado, o peso aumentou e a vida pessoal se ajustou ao ritmo imposto pela companhia em crescimento constante. Cada meta alcançada abria espaço para a seguinte, num ciclo em que comemorar uma conquista servia apenas de ponte para a próxima.

A lógica fazia com que o momento de comemorar uma vitória durasse pouco. Assim que uma etapa era concluída, outra meta surgia no horizonte, mantendo a rotina em movimento e dificultando uma pausa mais prolongada.

O crescimento profissional, portanto, vinha acompanhado de um custo pessoal. Quanto maior ficava o negócio, maior também era a necessidade de acompanhar seu ritmo, deixando menos espaço para atividades e momentos que haviam ficado para trás.

O aprendizado sobre tempo e velocidade

O que parecia ser apenas o início de um projeto se transformou, sem que percebesse, em um quarto de século de trabalho.

Ao olhar para esse período, a percepção passa também pela velocidade com que os anos foram passando enquanto o foco permanecia voltado para o crescimento. O trabalho continuou avançando, novas metas foram estabelecidas e a trajetória acabou ocupando uma parcela enorme de sua vida.

É nesse contexto que a relação com o dinheiro ganha outro significado. Depois de décadas dedicadas à construção do patrimônio e da empresa, a questão deixa de ser apenas quanto ainda é possível acumular e passa a envolver o que fazer com o tempo conquistado ao longo desse caminho.

Ciência!

Cientistas encontram um dos sobreviventes dos primórdios do Sistema Solar

Asteroide guarda uma história notável sobre os primeiros momentos do Sistema Solar

04/10/2026 14h00

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Foto: Zelch Csaba/Pexels

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Um asteroide visitado pela sonda Hayabusa2 há alguns anos guarda uma história notável sobre os primeiros momentos do Sistema Solar. O asteroide Ryugu formou-se menos de 2 milhões de anos depois que surgiram os sólidos mais antigos do Sistema Solar, muito antes do surgimento de estruturas similares em outras rochas cósmicas.

A descoberta vem da análise minuciosa de minerais coletados pela sonda Hayabusa2, que trouxe à Terra amostras de dois locais diferentes do asteroide. Cientistas da Hokkaido University e da University of Hawaii lideraram a investigação dos grãos extraterrestres. A análise revelou uma cronologia que recua a origem do corpo celeste a um período extremamente primitivo.

Um asteroide sem as estruturas típicas de outras rochas

Meteoritos carbonáceos que caem na Terra costumam conter pequenas esferas de rocha, cada uma com cerca de 1 milímetro de diâmetro, do tamanho de um grão de areia grossa. Essas contas, chamadas de côndrulos, formaram-se quando o disco de gás e poeira ao redor do jovem Sol as derreteu e depois as resfriou rapidamente. Ryugu, porém, carece completamente dessas estruturas.

Mesmo meteoritos carbonáceos que sofreram alteração aquosa durante bilhões de anos ainda preservam côndrulos ou seus contornos. A ausência dessas estruturas em Ryugu e no meteorito Ivuna sugere que o material nunca passou por esse estágio primordial de fusão.

Alguns grãos de olivina de alta temperatura encontrados nos dois corpos indicam que a água não apagou toda a estrutura original. Os côndrulos, porém, nunca chegaram a se formar ali.

 

Um relógio mineral que precisava de novo calibre

A água percorreu a rocha da qual ele se desprendeu e deixou minerais para trás. Um deles é a dolomita, um carbonato que cresce diretamente de fluidos em movimento. Conforme cresce, a dolomita absorve manganês. Uma forma específica desse elemento decai em crômio, com meia-vida de cerca de 3,7 milhões de anos.

Ao medir quanto manganês e crômio restam, os cientistas conseguem datar o mineral com precisão. O método, porém, enfrentava um problema: diferentes laboratórios que analisavam o mesmo material publicavam datas com diferença de cerca de 5 milhões de anos.

A causa estava na calibração: algumas equipes usavam calcita como referência; outras, dolomita com uma proporção desequilibrada dos dois elementos. A equipe liderada por Noriyuki Kawasaki resolveu o impasse usando dolomita sintética com proporção uniforme. Depois, mediu os grãos das amostras A0058 e C0002 e a amostra de Ivuna com um feixe de íons.

Água fluindo durante milhões de anos

Os dois grãos de Ryugu produziram datas diferentes. A dolomita em C0002 formou-se cerca de 2,1 milhões de anos antes do carbonato em A0058, com margem de incerteza de aproximadamente 1 milhão de anos. Essa discrepância mostra que a água continuou alterando o corpo-mãe de Ryugu ao longo de um período prolongado.

Isótopos de oxigênio nos mesmos grãos forneceram a temperatura do fluido. O carbonato de C0002 cresceu em torno de 92°C. A amostra de Ivuna formou-se perto de 76°C, enquanto A0058 registrou cerca de 37°C, um valor consistente com estudos anteriores do mesmo grão.

Os dados abrangem um espectro que vai de uma temperatura próxima à corporal até quase o ponto de ebulição, tudo dentro de uma rocha flutuando no espaço. A progressão das temperaturas sustenta o cenário de água ativa em diferentes profundidades e tempos distintos, moldando lentamente o asteroide ancestral do qual Ryugu fez parte.

Oportunidade

Espanha procura voluntários para cuidar de animais com acomodação e alimentação gratuitas

A rotina é dividida em turnos de 4 horas ao longo de seis dias.

04/10/2026 12h49

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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Um refúgio para animais resgatados na Serra de Gredos, na Espanha, próximo ao limite entre Toledo e Cáceres e às margens do rio Tiétar, abriu inscrições para voluntários dispostos a morar e trabalhar no local com hospedagem e alimentação gratuitas. O Santuario Dharma recebe candidatos dispostos a trabalhar 24 horas por semana no cuidado dos animais.

A rotina é dividida em turnos de 4 horas ao longo de seis dias, com folga de um dia inteiro para descanso. O local abriga mais de 100 animais de 12 espécies, entre cavalos, cães, gatos, porcos vietnamitas, cabras, aves e tartarugas.

O que o voluntário faz por lá

Pela manhã, quem participa do programa abre as instalações, confere a presença de cada animal e faz uma checagem rápida de saúde antes de servir a primeira refeição do dia. A limpeza dos recintos também entra nessa primeira rodada de atividades.

À tarde, os voluntários cuidam dos animais que precisam de atenção redobrada, reforçam a alimentação e verificam a água dos bebedouros. Já à noite, as tarefas incluem alimentar os animais carnívoros e conduzir cada espécie ao abrigo onde passa a noite.

Benefícios e regras para participar

Em troca do trabalho, o santuário oferece quarto compartilhado, pensão completa, internet, serviço de lavanderia e transporte a partir do ponto de chegada do voluntário. O projeto funciona sob uma proposta ética vegana, e essa exigência vale para todos que passam pelo local.

Por isso, quem se candidata precisa manter o estilo de vida vegano durante toda a estadia e está proibido de consumir qualquer produto de origem animal dentro da propriedade. Casais e animais de estimação próprios também não podem entrar no local.

A seleção prioriza pessoas dispostas a um compromisso de longo prazo. A organização não permite álcool, tabaco, vaporizadores nem outras substâncias. As inscrições devem ser feitas apenas pelo site oficial do Santuario Dharma.

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