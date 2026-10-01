Após 4.300 anos, montanha de 157 metros na Turquia pode revelar onde está a Arca de Noé - Foto: Ivanna Di Lorenzo/Pexels

Uma formação geológica com formato de barco no leste da Turquia voltou a despertar a atenção de pesquisadores em 2026. A formação, chamada Formação Durupınar, fica a poucos quilômetros do Monte Ararat, próxima ao distrito de Doğubayazıt, e mede 157 metros de comprimento. O capitão İlhan Durupınar a identificou em 1959, a partir de fotografias aéreas.

Uma pesquisa arqueológica autorizada pelo governo turco busca mapear seu subsolo sem danificar possíveis achados enterrados.

O projeto Noah's Ark Scans, conduzido pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, investiga há anos se a estrutura guarda evidências da Arca de Noé — o navio descrito na Bíblia como tendo repousado no topo do Ararat após o dilúvio. A pesquisa combina tecnologias para explorar o subsolo sem escavações imediatas, que poderiam comprometer possíveis descobertas.

Tecnologias que revelam o subsolo

Georradar, tomografia de resistividade elétrica, mapeamento LiDAR e análises químicas são usados em conjunto para criar um mapa detalhado das estruturas enterradas. Levantamentos geofísicos identificaram características incomuns: ângulos retos e compartimentos que lembram salas, localizados a até 9 metros de profundidade. Esses padrões destoam do que se espera de uma formação puramente geológica.

Amostras de solo coletadas em 2024 reforçaram o interesse dos pesquisadores. A concentração de matéria orgânica no interior da formação é aproximadamente três vezes maior do que na área externa circundante — uma diferença que sugere uma composição distinta naquele ponto.

A equipe também examina grandes blocos de pedra com furos encontrados no povoado vizinho de Arzap. Os pesquisadores interpretam os blocos como possíveis âncoras de arrasto, dispositivos usados por embarcações antigas para estabilização em águas turbulentas.

Próximas etapas e implicações

Testes de perfuração estão em andamento para coletar amostras mais profundas sem danificar irreversivelmente a estrutura. O Noah's Ark Scans planeja usar um robô subterrâneo para explorar as cavidades mapeadas pelo georradar e captar imagens do interior da formação. Escavações arqueológicas de maior escala só ocorrerão após a conclusão desses testes e do mapeamento geofísico completo.

Se os próximos testes confirmarem a presença de estruturas artificiais significativas ou artefatos relevantes, o conhecimento sobre esse episódio central das tradições religiosas cristã e islâmica poderá mudar. A pesquisa marca uma etapa da busca contemporânea por evidências que sustentem narrativas bíblicas ao combinar tecnologias de exploração do subsolo com metodologia arqueológica sistemática.