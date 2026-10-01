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História

Após 4.300 anos, montanha de 157 metros na Turquia pode revelar onde está a Arca de Noé

A formação fica a poucos quilômetros do Monte Ararat.

João V. Valença

01/10/2026 - 12h55
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Uma formação geológica com formato de barco no leste da Turquia voltou a despertar a atenção de pesquisadores em 2026. A formação, chamada Formação Durupınar, fica a poucos quilômetros do Monte Ararat, próxima ao distrito de Doğubayazıt, e mede 157 metros de comprimento. O capitão İlhan Durupınar a identificou em 1959, a partir de fotografias aéreas.

Uma pesquisa arqueológica autorizada pelo governo turco busca mapear seu subsolo sem danificar possíveis achados enterrados.

O projeto Noah's Ark Scans, conduzido pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, investiga há anos se a estrutura guarda evidências da Arca de Noé — o navio descrito na Bíblia como tendo repousado no topo do Ararat após o dilúvio. A pesquisa combina tecnologias para explorar o subsolo sem escavações imediatas, que poderiam comprometer possíveis descobertas.

Tecnologias que revelam o subsolo

Georradar, tomografia de resistividade elétrica, mapeamento LiDAR e análises químicas são usados em conjunto para criar um mapa detalhado das estruturas enterradas. Levantamentos geofísicos identificaram características incomuns: ângulos retos e compartimentos que lembram salas, localizados a até 9 metros de profundidade. Esses padrões destoam do que se espera de uma formação puramente geológica.

Amostras de solo coletadas em 2024 reforçaram o interesse dos pesquisadores. A concentração de matéria orgânica no interior da formação é aproximadamente três vezes maior do que na área externa circundante — uma diferença que sugere uma composição distinta naquele ponto.

A equipe também examina grandes blocos de pedra com furos encontrados no povoado vizinho de Arzap. Os pesquisadores interpretam os blocos como possíveis âncoras de arrasto, dispositivos usados por embarcações antigas para estabilização em águas turbulentas.

Próximas etapas e implicações

Testes de perfuração estão em andamento para coletar amostras mais profundas sem danificar irreversivelmente a estrutura. O Noah's Ark Scans planeja usar um robô subterrâneo para explorar as cavidades mapeadas pelo georradar e captar imagens do interior da formação. Escavações arqueológicas de maior escala só ocorrerão após a conclusão desses testes e do mapeamento geofísico completo.

Se os próximos testes confirmarem a presença de estruturas artificiais significativas ou artefatos relevantes, o conhecimento sobre esse episódio central das tradições religiosas cristã e islâmica poderá mudar. A pesquisa marca uma etapa da busca contemporânea por evidências que sustentem narrativas bíblicas ao combinar tecnologias de exploração do subsolo com metodologia arqueológica sistemática.

Ciência

Terremoto avassalador com tsunami pode matar até 75% de toda a população no litoral dos EUA

Costa americana abriga a falha de Cascadia.

01/10/2026 12h27

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Foto: Michael Goyberg/Pexels

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A costa americana abriga a falha de Cascadia, entre 48 e 96 quilômetros do litoral, e um eventual terremoto nessa região tem potencial para provocar um tsunami que mataria até três em cada quatro moradores das áreas atingidas pela inundação. 

Essa é a conclusão de um estudo sobre riscos sísmicos assinado em conjunto pelo Departamento de Gerenciamento de Emergências e pelo Departamento de Geologia e Indústrias Minerais, ambos do estado do Oregon.

Os pesquisadores basearam essa estimativa no curto espaço de tempo entre o tremor e o impacto das ondas na costa, de 10 a 20 minutos, período curto demais para que moradores consigam chegar a pé a um ponto mais alto e fora de perigo.

Em Seaside, no Oregon, cidade com população estimada em cerca de 7.000 habitantes, apenas 25% dos moradores conseguiriam sobreviver sem estruturas de proteção.

Magnitude dos danos projetados

Os cálculos indicam que o tsunami mataria entre 4.550 e 14.000 moradores do litoral oregoniano. Se os turistas que passam o verão na costa forem incluídos, o número subiria para entre 11.000 e 31.700 mortos. A onda destruiria de 70% a 90% das construções na zona de inundação.

Ao avançar sobre a costa, a água arrastaria consigo cerca de 4,4 milhões de toneladas em escombros, entre madeira e fragmentos de prédios, que se somariam à força da correnteza e derrubariam a probabilidade de sobrevivência para menos de 1%, segundo o documento. A velocidade e a força do fenômeno quase não deixariam margem de escape para quem estivesse na zona de inundação no momento do impacto.

Solução por meio de estruturas de Evacuação

Para reduzir a mortalidade, o estudo recomenda implantar Estruturas de Evacuação Vertical (VES) nas comunidades litorâneas. Essas edificações oferecem abrigo em cotas acima do nível máximo do tsunami, funcionando como refúgio quando o deslocamento horizontal até terrenos elevados exigiria mais tempo que a chegada das ondas.

As VES podem ser torres de aço, plataformas em coberturas de prédios ou montes de terra com acessos por rampas e escadas. A modelagem em Seaside demonstra que quatro estruturas desse tipo elevariam a taxa de sobreviventes de 25% para 85% da população de risco.

As estruturas devem resistir ao impacto do tremor, à força das correntes, à flutuação e ao choque de detritos. Cientistas sugerem que um novo abalo sísmico como este ocorre a cada 300 a 500 anos na falha de Cascadia.

Cascadia em foco: risco real para o próximo meio século

Cientistas americanos estimam entre 10 e 15% de probabilidade de um terremoto superior a 9 graus na escala Richter atingir a costa nos próximos 50 anos. O último grande evento sísmico naquela falha ocorreu em 1700, com magnitude entre 8,7 e 9,2, e devastou tribos indígenas do noroeste americano, gerando um tsunami que alcançou inclusive o litoral japonês.

Quando um novo abalo dessa magnitude ocorrer, os EUA projetam milhares de mortes, além de 1 milhão de desabrigados e da destruição de pontes, estradas, viadutos e túneis. Algumas áreas ficarão sem fornecimento de água e luz por meses.

Amizade verdadeira

A ciência calculou quanto tempo é preciso para realmente se tornar amigo de alguém

Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade

01/10/2026 12h04

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Foto: Leah Newhouse/Pexels

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Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade — o que conta é o tempo que as duas pessoas efetivamente dedicam uma à outra. Um estudo do pesquisador Jeffrey Hall, da Universidade de Kansas, publicado em 2018 no Journal of Social and Personal Relationships, buscou quantificar esse processo.

O levantamento comparou dois grupos para identificar quando uma relação deixa de ser superficial e se transforma em amizade sólida.

Os resultados indicam faixas bem delimitadas: entre 40 e 60 horas de convivência, a relação tende a se tornar uma amizade casual. Com 80 a 100 horas, a probabilidade de virar amizade de verdade supera 50%. Acima de 200 horas, a pessoa costuma se tornar um melhor amigo.

Como o levantamento mediu a proximidade

Na primeira fase, 355 adultos dos Estados Unidos que haviam se mudado nos seis meses anteriores participaram da pesquisa. Cada um indicou alguém que conheceu depois da mudança — nunca um parceiro, familiar ou amigo antigo — e relatou quanto tempo havia passado com essa pessoa na semana anterior.

Os voluntários também classificaram o vínculo em categorias, de conhecido a melhor amigo. Entre esses participantes, a passagem de conhecido para amigo casual superou 50% de probabilidade perto de 94 horas. A transição de amigo casual para amigo ocorreu próximo a 164 horas. Já a passagem de amigo para bom amigo ou melhor amigo ocorreu em torno de 219 horas.

O que mudou entre universitários

A segunda etapa reuniu 112 calouros no início do primeiro semestre da faculdade. Cada participante indicou duas pessoas recém-conhecidas e respondeu sobre essas relações na terceira, na sexta e na nona semana de curso.

Entre os estudantes, a progressão foi mais rápida: bastaram 43 horas para que um conhecido virasse amigo casual com mais de 50% de probabilidade. O salto para amigo ocorreu perto de 57 horas, e o avanço até melhor amigo, por volta de 119 horas.

Convívio pesa mais que o calendário

Um dos achados centrais da pesquisa é que a data em que duas pessoas se conheceram importa menos do que parece. Quem permaneceu apenas como conhecido raramente ultrapassou 30 horas acumuladas ao longo das nove semanas analisadas, o que reforça que a intensidade do convívio pesa mais do que o tempo de calendário.

Quando a relação avançava de nível, o tempo dedicado também crescia na mesma proporção. Entre os universitários que passaram de amigos a melhores amigos, o total acumulado praticamente dobrou.

Nem todas as horas têm o mesmo peso

A pesquisa também investigou se todas as horas compartilhadas contribuem da mesma forma para o desenvolvimento de uma amizade. Os resultados mostraram que proximidade física por si só não basta.

Entre os adultos, passar grande parte do tempo trabalhando ou em aulas juntos esteve relacionado a menor cercanía nas relações. Em contraste, passar o tempo de forma descontraída — assistindo televisão, jogando videogames ou simplesmente conversando — esteve associado a amizades mais próximas e sólidas.

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