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Estrutura histórica

Após décadas de abandono, mansão de 55 quartos ligada ao Titanic é adquirida por zero dólar

Imóvel guarda um dos capítulos mais trágicos ligados ao naufrágio do transatlântico

Henrique Cesaretti

05/10/2026 - 07h44
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A mansão Lynnewood Hall, de impressionantes 55 quartos, nos arredores da Filadélfia, nos Estados Unidos, foi adquirida pelo valor de zero dólar depois de décadas de deterioração estrutural. O imóvel pertenceu a Peter Widener, magnata do transporte público que ajudou a financiar a construção do Titanic, e guarda um dos capítulos mais trágicos ligados ao naufrágio do transatlântico.

O valor da propriedade chegou a ultrapassar US$ 250 milhões, quantia equivalente a R$ 1,4 bilhão no auge de sua prosperidade. Obras de mestres europeus como El Greco ocupavam a galeria de arte do imóvel, que também tinha um salão de baile para mil convidados.

A Primeira Igreja Coreana de Nova York recebeu a propriedade em 1996, sem pagar por ela. A negociação marcou o fim de uma trajetória de luxo iniciada na virada do século 20.

Luxo que remonta à Era Dourada americana

Erguida em 1900, cerca de 15 anos antes do naufrágio do Titanic, Lynnewood Hall foi construída em um terreno de 14 hectares, segundo projeto do arquiteto Horace Trumbauer. A construção viria a simbolizar o padrão de ostentação da Era Dourada dos Estados Unidos.

Vinte banheiros, uma piscina coberta e o apelido de "último Versalhes americano" tornaram a propriedade referência de luxo entre os milionários do início do século passado.

Peter Widener escolheu o local para viver seus últimos anos. A tragédia marítima que ele próprio ajudara a bancar atingiria sua família diretamente: o empresário havia financiado 20% da construção do Titanic. A idade avançada, porém, o impediu de embarcar na viagem inaugural.

A tragédia que mudou a família

George, filho de Widener, viajou à Europa com a esposa, Eleanor, e o filho, Harry, para contratar um chef particular. Os três decidiram voltar aos Estados Unidos a bordo do Titanic. George e Harry morreram quando o navio atingiu o iceberg, e Eleanor foi uma das sobreviventes do desastre.

A perda abalou a saúde de Peter Widener, que entrou em colapso nos anos seguintes ao naufrágio e morreu em 1915, três anos depois da tragédia. A mansão passou então às mãos de seu filho mais novo, Joseph, até a morte dele, em 1943, quando teve início um processo lento de deterioração que se estenderia por décadas.

 

Do templo religioso ao abandono

Anos depois, o radialista e líder religioso Carl McIntire assumiu o controle do imóvel e converteu os salões em uma escola de formação religiosa. Durante sua gestão, parte do mobiliário histórico foi vendida, enquanto os problemas estruturais mais graves recebiam apenas reparos superficiais.

A instituição fechou as portas em 1992 após declarar falência. A propriedade ficou à deriva até ser adquirida pela congregação Coreana, em 1996, por um valor que, diante dos custos necessários para recuperar a estrutura, equivaleu a zero dólar.

Ruínas de um símbolo da elite americana

Depois da mudança de proprietário, a antiga sala de bailes para mil convidados foi transformada em capela improvisada e passou a mostrar sinais cada vez mais visíveis de degradação. Parte da estrutura original e dos ornamentos de Trumbauer ainda resiste, apesar do abandono prolongado.

Em entrevista ao Daily Star, o agente imobiliário Harry Cherry, da Main Line Luxury, considerou lamentável o estado de uma mansão antes cobiçada e emblemática. Segundo ele, parte das obras de Trumbauer ainda está preservada, mas a localização de Lynnewood Hall já não corresponde ao que famílias ricas buscam hoje nos Estados Unidos.

Descoberta espacial

NASA flagrou espaçonave passando em alta velocidade pela Lua e formato chamou atenção

Câmera registrou sonda atravessando o espaço lunar em alta velocidade

05/10/2026 07h02

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Foto: Jay Brand/Pexels

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O Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) foi lançado pela NASA em 2009 para investigar a superfície lunar em detalhes. Em 2024, a câmera do equipamento registrou a sonda Danuri, da Coreia do Sul, atravessando o espaço lunar em alta velocidade. O formato da sonda lembrava uma prancha de surf.

A sonda sul-coreana entrou em órbita lunar em agosto de 2022 e se tornou o primeiro orbitador do país a atingir a Lua. A missão testa tecnologias de internet espacial, mapeia com precisão o relevo do satélite natural e identifica recursos estratégicos como urânio, hélio-3, silício, alumínio e reservas de gelo de água.

O encontro raro entre equipamentos

Em março de 2024, os dois orbitadores passaram um pelo outro a uma velocidade combinada de 11.500 km/h. O orbitador da NASA registrou a sonda coreana em movimento em três aproximações, cada uma com uma distância vertical diferente.

Na primeira passagem, o orbitador americano estava cinco quilômetros acima do Danuri, e suas câmeras precisaram apontar 43 graus abaixo do ângulo habitual. A distância caiu para quatro quilômetros na segunda aproximação, enquanto a terceira chegou a oito quilômetros, com inclinação de 60 graus.

 

Tecnologia compartilhada e registros cruzados

O Danuri conta com instrumentos avançados fornecidos por diferentes agências espaciais. Entre eles está a câmera Shadowcam, desenvolvida pela NASA, que consegue fotografar as regiões polares permanentemente escuras — áreas que ficam fora do alcance do orbitador americano. A sonda também carrega um espectrômetro e um magnetômetro para analisar a Lua.

O encontro de 2024 não foi o primeiro entre os dois equipamentos. Em abril de 2023, a câmera Shadowcam do Danuri registrou o orbitador da NASA, que estava a 18 quilômetros de distância, enquanto os dois sobrevoavam a mesma região lunar.

Os registros de 2023 e 2024 mostram como duas missões de países diferentes compartilham o mesmo espaço orbital e produziram imagens raras de equipamentos em movimento — um retrato pouco comum do tráfego que já existe ao redor da Lua.

O Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI), responsável pela missão Danuri, informou que o trabalho do satélite ajudará a selecionar futuros locais de pouso e a identificar esses recursos.

Ensinamento valioso

Marco Aurélio: "Quando for difícil se levantar, lembre-se: eu me levanto para ser humano"

Filósofo romano Marco Aurélio registrou uma reflexão sobre como começar o dia com propósito

05/10/2026 06h55

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Foto: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

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O filósofo romano Marco Aurélio registrou uma reflexão sobre como começar o dia com propósito: ao amanhecer, quando o corpo reluta em sair da cama, é preciso lembrar que se levanta para cumprir a obra de um ser humano.

A afirmação, extraída de suas meditações, contrapõe a preguiça cotidiana à responsabilidade de agir em favor da comunidade. O estoicismo tardio — corrente filosófica que Marco Aurélio praticava — ressurge como resposta prática ao estresse contemporâneo.

Em vez de resignação, essa filosofia convida o indivíduo a enxergar a existência não como sorte ou azar, mas como uma tarefa natural que exige ação responsável e colaboração com os outros.

O propósito do despertar segundo o estoicismo

Marco Aurélio refletia sobre o momento em que a dificuldade de acordar tenta vencer o propósito vital. Ele observava a natureza ao redor — plantas, insetos, animais — cumprindo suas funções sem reclamação. O ser humano, dotado de razão, não deveria ser exceção a essa lei natural nem se esquivar de suas responsabilidades.

Para o imperador filósofo, a obra diária consistia em servir aos outros. Marco Aurélio compara essa tarefa à colaboração entre partes do próprio corpo: mãos, pés e dentes trabalham juntos em harmonia. Da mesma forma, cada pessoa deve trabalhar pelo bem comum, atuando com justiça e cooperando como sua natureza racional exige.

A dicotomia do controle e o despertar moral

O estoicismo se alicerça em um princípio essencial: embora os acontecimentos externos escapem ao controle humano, as próprias reações e decisões permanecem sempre sob nosso domínio. Para o estoicismo, governar a própria mente ao começar o dia é a primeira vitória.

A consciência de que a vida é efêmera não busca assustar, mas lembrar a urgência moral de aproveitar o presente. Quando essa compreensão afasta o superficial, ganha espaço o que importa: a busca pela honestidade, pela virtude e pelo bem coletivo.

Enxergar o despertar matutino como um chamado para cumprir esse papel — não como fuga dos problemas do mundo, mas como compromisso genuíno de trabalhar em benefício alheio — transforma a resistência da preguiça em oportunidade de ação significativa.

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