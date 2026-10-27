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Ciência

Após décadas estudando a felicidade, especialistas contam o que mudaram em suas vidas

Juntos, trouxeram mais de 600 anos de pesquisa e trabalho profissional.

João V. Valença

27/10/2026 - 12h27
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Pesquisadores que dedicaram décadas a investigar o que torna a vida feliz passaram a viver de forma diferente depois de chegar a essas conclusões. Eles dedicaram mais tempo à família, procuraram amigos com regularidade e passaram a valorizar pequenos prazeres que antes deixavam passar despercebidos.

Em janeiro de 2026, 13 estudiosos se reuniram em uma videochamada de três horas para debater essas transformações pessoais e o campo que ajudaram a construir. Juntos, trouxeram mais de 600 anos de pesquisa e trabalho profissional.

Como a felicidade ganhou legitimidade científica

Muitos pesquisadores descartavam a felicidade como algo vago demais para ser estudado com rigor. Um colega disse a Ed Diener que nenhum cientista investigaria o tema, levando-o a trabalhar em outras áreas antes de retomar o assunto.

Diener cunhou o termo "subjective well-being" (bem-estar subjetivo), que se tornou padrão no campo, para dar ao trabalho uma base mais rigorosa. Diener e Easterlin morreram desde então, e o filho de Diener, Robert Biswas-Diener, representou o pai na videochamada de 2026, enquanto a economista Kelsey O'Connor representou Easterlin, seu antigo professor.

Easterlin também havia enfrentado dificuldades para publicar pesquisas sobre a relação entre crescimento econômico e felicidade, porque a comunidade científica duvidava do valor dos dados sobre felicidade. As pesquisas desses pioneiros receberam mais de 1,6 milhão de citações, contra 4 mil de um professor típico ao longo de toda a carreira.

Relacionamentos emergiram como prioridade

O tema mais consistente entre os pesquisadores foi dedicar tempo a outras pessoas. Muitos disseram ter investido mais em casamentos, amizades, encontros cotidianos e convivência com filhos e netos. Alguns até reservavam dias específicos da semana exclusivamente para a família.

Lara Aknin, professora de psicologia social da Simon Fraser University, explica que relacionamentos duradouros geram bem-estar porque não são comparados nem provocam adaptação como os bens materiais. Contar com uma única pessoa já produz efeitos importantes, e quanto mais relacionamentos uma pessoa tem e mais comunidades integra, mais forte é seu senso de bem-estar.

Generosidade e mudanças de rotina

Vários pioneiros observaram que ajudar outras pessoas a serem mais felizes melhorou a própria felicidade. Eles relacionaram essa descoberta a pesquisas sobre generosidade e sobre como as emoções se propagam pelas redes sociais. As pessoas retribuem com frequência atos de bondade e os repassam adiante.

A generosidade não é um jogo de soma zero: quando uma pessoa doa ou ajuda, não esgota sua capacidade de ser generosa, e pelo contrário, a amplia.

Voltando à ativa

7.300 anos depois de uma grande erupção, supervulcão japonês volta a acumular magma

Magma novo continua chegando das profundezas da Terra

27/10/2026 10h39

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Imagem: Yasuo Miyabuchi / Smithsonian Global Volcanism Program

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Pesquisadores encontraram uma extensa reserva de magma embaixo da Caldeira Kikai, supervulcão que fica submerso ao sul do Japão, reacendendo o interesse científico pela estrutura.

Os autores do estudo, divulgado na revista Communications Earth & Environment, localizaram esse material parcialmente derretido numa faixa de profundidade que vai de 2,5 a 6 quilômetros, bem mais perto da superfície do que se imaginava. Segundo a equipe, magma novo continua chegando das profundezas da Terra, décadas e milênios depois do evento que esvaziou boa parte do sistema.

O evento que deixou uma marca gigante no leito oceânico

A Caldeira Kikai está submersa nas águas próximas à ilha japonesa de Kyushu, e foi ali que aconteceu, há cerca de 7.300 anos, a erupção Kikai-Akahoya, um dos eventos vulcânicos mais intensos já registrados em tempos geológicos recentes.

Estima-se que entre 133 e 183 quilômetros cúbicos de rocha tenham sido expelidos, cobrindo o céu de cinzas e alterando o clima regional por um período extenso.

Uma explosão dessa escala costuma drenar boa parte do reservatório de magma que sustenta o vulcão por baixo. Quando isso ocorre, o solo acima tende a ceder, dando origem à depressão característica que batiza esse tipo de formação.

No caso de Kikai, porém, a história não parou ali: há aproximadamente 3.900 anos, uma cúpula de lava se formou perto do centro da caldeira. Sinal de que o sistema nunca ficou totalmente inerte.

 

Como o fundo do oceano revelou o magma

Enxergar o que existe sob quilômetros de água e rocha exigiu uma pesquisa sísmica de grande porte. Em uma parceria entre a Universidade de Kobe e a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha-Terrestre. Pesquisadores instalaram 39 sismômetros no leito oceânico para captar ondas geradas por canhões de ar comprimido.

Essas ondas atravessam camadas de rocha e retornam alteradas conforme o tipo de substância que encontram pelo caminho — e rocha parcialmente derretida costuma reduzir a velocidade do sinal de forma perceptível. Foi justamente essa desaceleração que apontou uma zona anômala logo abaixo da caldeira, compatível com um reservatório volumoso de magma entre 2,5 e 6 quilômetros de profundidade.

Nem tudo ali é lava líquida

Segundo as contas da equipe, apenas uma fração entre 3% e 6% dessa região seria formada por material realmente fundido — um teto de 10% é possível, dadas as limitações do modelo usado. Na prática, isso descarta a ideia de uma câmara inteiramente tomada por lava líquida.

Ele pode conter uma mistura de rocha sólida, cristais e material derretido.

Erupção iminente ou vulcão em recuperação?

Mesmo com esse achado, a equipe evita cravar que uma erupção de grande escala esteja prestes a acontecer. O foco da pesquisa está em compreender de que forma o magma se acumula novamente após uma explosão de grandes proporções e o que leva um sistema vulcânico a se recompor ao longo do tempo.

Como o magma novo chega até o reservatório vazio

Depois que uma erupção gigante drena o reservatório de magma, você pode pensar que aquele espaço fica vazio para sempre. Na verdade, as fontes de calor profundas da Terra continuam produzindo material fundido, que segue seu caminho ascendente.

Esse magma novo consegue encontrar o caminho de volta para o reservatório antigo — é o que os pesquisadores chamam de "reinjeção de material fundido".

Em Kikai, as análises químicas mostraram que a lava que se formou há 3.900 anos tem composição diferente da que foi expelida 7.300 anos atrás, provando que esse material novo realmente chegou lá vindo de camadas mais profundas.

Como os cientistas mapearam o magma sob quilômetros de água e rocha

  • Instalaram 39 sismômetros no fundo do oceano para registrar vibrações
  • Usaram canhões de ar comprimido para gerar ondas sonoras que penetram as camadas terrestres
  • Deixaram essas ondas atravessarem a rocha e retornarem alteradas
  • Mediram quanto as ondas desaceleraram no caminho — magma parcialmente derretido as deixa mais lentas
  • Comparararam dados de velocidade para identificar zonas anômalas onde há material fundido
  • Confirmaram a descoberta com análises químicas de estruturas vulcânicas já visíveis, como a cúpula de lava de 3.900 anos

Se há magma acumulando, quando será a próxima grande erupção?

Os pesquisadores não conseguem responder isso com as informações atuais. O processo de acúmulo de magma que eles observaram em Kikai ocorreu ao longo de milhares de anos e é lento. O estudo não estabelece em quanto tempo o sistema acumularia magma suficiente para uma nova erupção gigantesca, nem quando isso poderia ocorrer.

O objetivo dos cientistas agora é entender melhor como esse reabastecimento funciona, para melhorar no futuro a capacidade de reconhecer sinais de atividade vulcânica iminente.

Valorize a si próprio

Virginia Woolf: "Não há necessidade de correr, brilhar ou ser ninguém além de você mesmo"

Texto nasceu da preparação de duas conferências que Woolf proferiu

27/10/2026 10h03

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Imagem: George Charles Beresford / Wikimedia Commons

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Virginia Woolf identificou há quase um século um paradoxo que marca a vida contemporânea: a obsessão por alcançar tudo, impressionar os outros e validar a própria importância pelo olhar alheio. Em seu ensaio clássico Uma Habitação Própria, publicado em 1929, a escritora britânica traçou um caminho que desafia a pressa e o teatro social.

O texto nasceu da preparação de duas conferências que Woolf proferiu em residências femininas da Universidade de Cambridge meses antes, em um contexto em que a emancipação acadêmica e profissional das mulheres ainda enfrentava obstáculos institucionais severos. As mulheres só conquistaram graus completos na universidade em 1948.

A pressão de uma época em transformação

Naquele período, não havia espaço para pausa: a Europa se recuperava das consequências da Primeira Guerra Mundial enquanto enfrentava tensões políticas e acompanhava avanços científicos vertiginosos. Woolf conhecia de perto a falta de liberdade e as restrições impostas às autoras de seu tempo, mulheres que precisavam lutar por autonomia econômica e um refúgio pessoal.

Para a autora, dispor de tempo, independência financeira e um espaço próprio não constituía luxo superficial, mas alicerce indispensável para pensar e criar. Manter uma voz autêntica sem se ver forçada a imitar normas ou padrões masculinos estabelecidos era condição para a genuína expressão.

 

A imagem que revela tudo sobre liberdade

Woolf observa que, em um almoço de college masculino, cercado de vinho e conversação, há a tranquilidade de quem não sente necessidade de comprovar nada. Essa observação leva a uma convicção profunda sobre a liberdade pessoal e o risco de transformar a aprovação externa em uma prisão.

A escritora já havia resumido essa preocupação ao afirmar que os olhos dos outros são nossas prisões. Com a mesma clareza, advertiu que a autenticidade exige abandonar a pressa e renunciar à urgência de se destacar.

Recusar a aprovação como ato de criatividade

A máxima de Woolf — "Não há necessidade de correr. Não há necessidade de brilhar. Não há necessidade de ser ninguém além de você mesmo" — resume sua defesa de uma identidade própria, sem submissão a expectativas externas. Suas palavras não pregam abandono das ambições pessoais nem negligência do talento individual.

O que Woolf propõe é não medir o próprio valor pela quantidade de reconhecimento recebido nem pela comparação constante com os outros. Em um período em que a criatividade e o trabalho corriam o risco de se conformar a moldes aceitos, a escritora britânica insistiu que o verdadeiro espaço para criar surge quando cessa a busca pela aprovação social.

Um território mental onde respirar sem máscaras

Essa perspectiva se relaciona diretamente com a necessidade de construir um espaço mental e físico em que seja possível trabalhar, expressar-se e respirar sem interrupções nem disfarces. A liberdade que Woolf defendia não era capricho individual, mas condição concreta para que a criação autêntica florescesse.

Suas reflexões continuam desafiando a cultura de performance, convidando cada leitor a pausar, esquecer critérios externos e reivindicar o direito de ser simplesmente a si mesmo. Quase um século depois, essa lição permanece tão urgente quanto na época em que foi escrita.

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