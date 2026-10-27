Após décadas estudando a felicidade, especialistas contam o que mudaram em suas vidas

Pesquisadores que dedicaram décadas a investigar o que torna a vida feliz passaram a viver de forma diferente depois de chegar a essas conclusões. Eles dedicaram mais tempo à família, procuraram amigos com regularidade e passaram a valorizar pequenos prazeres que antes deixavam passar despercebidos.
Em janeiro de 2026, 13 estudiosos se reuniram em uma videochamada de três horas para debater essas transformações pessoais e o campo que ajudaram a construir. Juntos, trouxeram mais de 600 anos de pesquisa e trabalho profissional.
Como a felicidade ganhou legitimidade científica
Muitos pesquisadores descartavam a felicidade como algo vago demais para ser estudado com rigor. Um colega disse a Ed Diener que nenhum cientista investigaria o tema, levando-o a trabalhar em outras áreas antes de retomar o assunto.
Diener cunhou o termo "subjective well-being" (bem-estar subjetivo), que se tornou padrão no campo, para dar ao trabalho uma base mais rigorosa. Diener e Easterlin morreram desde então, e o filho de Diener, Robert Biswas-Diener, representou o pai na videochamada de 2026, enquanto a economista Kelsey O'Connor representou Easterlin, seu antigo professor.
Easterlin também havia enfrentado dificuldades para publicar pesquisas sobre a relação entre crescimento econômico e felicidade, porque a comunidade científica duvidava do valor dos dados sobre felicidade. As pesquisas desses pioneiros receberam mais de 1,6 milhão de citações, contra 4 mil de um professor típico ao longo de toda a carreira.
Relacionamentos emergiram como prioridade
O tema mais consistente entre os pesquisadores foi dedicar tempo a outras pessoas. Muitos disseram ter investido mais em casamentos, amizades, encontros cotidianos e convivência com filhos e netos. Alguns até reservavam dias específicos da semana exclusivamente para a família.
Lara Aknin, professora de psicologia social da Simon Fraser University, explica que relacionamentos duradouros geram bem-estar porque não são comparados nem provocam adaptação como os bens materiais. Contar com uma única pessoa já produz efeitos importantes, e quanto mais relacionamentos uma pessoa tem e mais comunidades integra, mais forte é seu senso de bem-estar.
Generosidade e mudanças de rotina
Vários pioneiros observaram que ajudar outras pessoas a serem mais felizes melhorou a própria felicidade. Eles relacionaram essa descoberta a pesquisas sobre generosidade e sobre como as emoções se propagam pelas redes sociais. As pessoas retribuem com frequência atos de bondade e os repassam adiante.
A generosidade não é um jogo de soma zero: quando uma pessoa doa ou ajuda, não esgota sua capacidade de ser generosa, e pelo contrário, a amplia.