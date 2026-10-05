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Dica econômica

Ar-condicionado a 18 °C gasta mais energia; Singapura recomenda manter o aparelho em 25 °C

Deixar o ar-condicionado no ajuste mais frio na hora de dormir não torna o quarto gelado mais depressa

Henrique Cesaretti

05/10/2026 - 08h15
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Deixar o ar-condicionado no ajuste mais frio na hora de dormir não torna o quarto gelado mais depressa. O aparelho sopra o ar com a mesma intensidade; o que muda é o tempo que o motor permanece ligado até atingir a temperatura definida no termostato.

Em Singapura, país de clima tropical e forte dependência de climatização residencial, a orientação da National Environment Agency vai na direção oposta ao hábito comum. O órgão recomenda manter o aparelho por volta de 25 °C, faixa considerada o equilíbrio entre sensação de frescor e consumo racional de eletricidade.

O erro de achar que 18 °C esfria mais rápido

A lógica de girar o botão até o fim parece simples: quanto mais baixa a temperatura marcada, mais rápido o quarto esfriaria. Só que o equipamento não injeta um ar "mais gelado" nesse modo — ele apenas continua funcionando por mais tempo até bater a meta programada.

Esse funcionamento prolongado é o que pesa na conta de luz no fim do mês. Configurar o aparelho muito abaixo do necessário ainda sobrecarrega as peças mecânicas sem trazer ganho real de conforto, podendo deixar o ambiente frio demais de madrugada e atrapalhar o sono.

Por que 25 °C é o ponto de equilíbrio

A recomendação de Singapura aponta os 25 °C como o patamar que concilia conforto térmico com economia de energia. Subir poucos graus no termostato, em vez de deixá-lo no mínimo, já reduz o esforço do aparelho ao longo da noite.

A redução do consumo diminui a conta de luz, a pressão sobre a rede de distribuição e as emissões de poluentes ligadas à geração de energia. Um vídeo do canal CNA Insider, no YouTube, detalha como essa mudança de poucos graus impacta o consumo elétrico.

 

O papel do compressor no gasto de energia

O compressor é a peça central do sistema de refrigeração — é ele quem consome mais eletricidade ao empurrar o fluido refrigerante pelas serpentinas do aparelho, retirando o calor do quarto e jogando-o para fora. Quando o termostato é ajustado muito abaixo do ideal, esse componente precisa trabalhar na capacidade máxima por períodos mais longos.

Manter a temperatura num patamar moderado, como os 25 °C sugeridos, reduz essa carga sobre o compressor. Com menos esforço mecânico, o equipamento tende a preservar melhor sua vida útil, além de gastar menos energia durante a noite inteira.

Como manter o quarto fresco sem exagerar no consumo

Usar um ventilador de teto ou de chão junto com o ar-condicionado ajuda a espalhar o ar frio por todo o cômodo. Com a circulação melhor distribuída, dá para manter o termostato num nível mais alto sem perder a sensação de frescor.

Fechar bem portas e janelas também evita a entrada de ar quente vindo de fora, o que faria o motor trabalhar sem parar. Esse cuidado simples, somado ao ajuste do termostato por volta de 25 °C, é o que torna a noite fresca sem pesar demais na fatura de luz.

Descoberta espacial

NASA flagrou espaçonave passando em alta velocidade pela Lua e formato chamou atenção

Câmera registrou sonda atravessando o espaço lunar em alta velocidade

05/10/2026 07h02

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Foto: Jay Brand/Pexels

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O Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) foi lançado pela NASA em 2009 para investigar a superfície lunar em detalhes. Em 2024, a câmera do equipamento registrou a sonda Danuri, da Coreia do Sul, atravessando o espaço lunar em alta velocidade. O formato da sonda lembrava uma prancha de surf.

A sonda sul-coreana entrou em órbita lunar em agosto de 2022 e se tornou o primeiro orbitador do país a atingir a Lua. A missão testa tecnologias de internet espacial, mapeia com precisão o relevo do satélite natural e identifica recursos estratégicos como urânio, hélio-3, silício, alumínio e reservas de gelo de água.

O encontro raro entre equipamentos

Em março de 2024, os dois orbitadores passaram um pelo outro a uma velocidade combinada de 11.500 km/h. O orbitador da NASA registrou a sonda coreana em movimento em três aproximações, cada uma com uma distância vertical diferente.

Na primeira passagem, o orbitador americano estava cinco quilômetros acima do Danuri, e suas câmeras precisaram apontar 43 graus abaixo do ângulo habitual. A distância caiu para quatro quilômetros na segunda aproximação, enquanto a terceira chegou a oito quilômetros, com inclinação de 60 graus.

 

Tecnologia compartilhada e registros cruzados

O Danuri conta com instrumentos avançados fornecidos por diferentes agências espaciais. Entre eles está a câmera Shadowcam, desenvolvida pela NASA, que consegue fotografar as regiões polares permanentemente escuras — áreas que ficam fora do alcance do orbitador americano. A sonda também carrega um espectrômetro e um magnetômetro para analisar a Lua.

O encontro de 2024 não foi o primeiro entre os dois equipamentos. Em abril de 2023, a câmera Shadowcam do Danuri registrou o orbitador da NASA, que estava a 18 quilômetros de distância, enquanto os dois sobrevoavam a mesma região lunar.

Os registros de 2023 e 2024 mostram como duas missões de países diferentes compartilham o mesmo espaço orbital e produziram imagens raras de equipamentos em movimento — um retrato pouco comum do tráfego que já existe ao redor da Lua.

O Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI), responsável pela missão Danuri, informou que o trabalho do satélite ajudará a selecionar futuros locais de pouso e a identificar esses recursos.

Ensinamento valioso

Marco Aurélio: "Quando for difícil se levantar, lembre-se: eu me levanto para ser humano"

Filósofo romano Marco Aurélio registrou uma reflexão sobre como começar o dia com propósito

05/10/2026 06h55

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Foto: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

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O filósofo romano Marco Aurélio registrou uma reflexão sobre como começar o dia com propósito: ao amanhecer, quando o corpo reluta em sair da cama, é preciso lembrar que se levanta para cumprir a obra de um ser humano.

A afirmação, extraída de suas meditações, contrapõe a preguiça cotidiana à responsabilidade de agir em favor da comunidade. O estoicismo tardio — corrente filosófica que Marco Aurélio praticava — ressurge como resposta prática ao estresse contemporâneo.

Em vez de resignação, essa filosofia convida o indivíduo a enxergar a existência não como sorte ou azar, mas como uma tarefa natural que exige ação responsável e colaboração com os outros.

O propósito do despertar segundo o estoicismo

Marco Aurélio refletia sobre o momento em que a dificuldade de acordar tenta vencer o propósito vital. Ele observava a natureza ao redor — plantas, insetos, animais — cumprindo suas funções sem reclamação. O ser humano, dotado de razão, não deveria ser exceção a essa lei natural nem se esquivar de suas responsabilidades.

Para o imperador filósofo, a obra diária consistia em servir aos outros. Marco Aurélio compara essa tarefa à colaboração entre partes do próprio corpo: mãos, pés e dentes trabalham juntos em harmonia. Da mesma forma, cada pessoa deve trabalhar pelo bem comum, atuando com justiça e cooperando como sua natureza racional exige.

A dicotomia do controle e o despertar moral

O estoicismo se alicerça em um princípio essencial: embora os acontecimentos externos escapem ao controle humano, as próprias reações e decisões permanecem sempre sob nosso domínio. Para o estoicismo, governar a própria mente ao começar o dia é a primeira vitória.

A consciência de que a vida é efêmera não busca assustar, mas lembrar a urgência moral de aproveitar o presente. Quando essa compreensão afasta o superficial, ganha espaço o que importa: a busca pela honestidade, pela virtude e pelo bem coletivo.

Enxergar o despertar matutino como um chamado para cumprir esse papel — não como fuga dos problemas do mundo, mas como compromisso genuíno de trabalhar em benefício alheio — transforma a resistência da preguiça em oportunidade de ação significativa.

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