Em 1971, uma "cabra" foi levada para uma ilha para ser caçada; hoje, ameaça todo o ecossistema

Um mamífero introduzido em Tenerife há mais de cinco décadas para fins de caça transformou-se em uma ameaça ao ecossistema da ilha. O muflón, frequentemente confundido com uma cabra comum, está hoje no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras e prejudica severamente a flora das Ilhas Canárias.
O muflón chegou à ilha em 1970 para fins de caça. Documentos registram que, em 1971, 11 exemplares foram soltos nas cumbres do Parque Nacional do Teide. A introdução, que parecia inofensiva, tornou-se décadas depois um problema de conservação ambiental.
Como o muflón se tornou uma ameaça
O muflón é um herbívoro robusto da família dos bovídeos. Os machos pesam entre 50 e 55 quilos e têm grandes chifres curvados para trás. As fêmeas são menores e raramente têm chifres, e o animal habita principalmente as zonas montanhosas e pode ser encontrado em várias altitudes nas cumbres de Tenerife.
O muflón não ameaça o ecossistema por agressividade, mas pelo consumo contínuo da vegetação nativa. Ao se alimentar dessas plantas, impede a regeneração de espécies que evoluíram isoladamente durante milhões de anos. O pisoteio também acelera a erosão do solo e a deterioração da cobertura vegetal.
O Governo documentou o consumo de espécies vegetais endêmicas das Canárias, incluindo plantas exclusivas de Tenerife.
Por que a expansão foi descontrolada
A geografia da ilha e as características biológicas do muflón favoreceram sua proliferação. Em um ambiente insular, o animal não encontrou predadores naturais capazes de controlar sua população. A ausência dessa pressão permitiu que se reproduzisse livremente e se expandisse pelas cumbres.
O Parque Nacional do Teide abriga uma flora particularmente vulnerável, com numerosas espécies exclusivas das Ilhas Canárias. Estudos ambientais registraram efeitos negativos sobre plantas ameaçadas, como a violeta do Teide. Essa vulnerabilidade torna a presença do herbívoro especialmente prejudicial para a conservação da biodiversidade local.
Esforços para controlar a população
As autoridades adotaram programas de controle para conter a expansão do muflón e têm como objetivo erradicá-lo. O animal permanece sob monitoramento contínuo como espécie prioritária para o manejo ambiental nas Canárias.