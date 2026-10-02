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História

Em 1971, uma "cabra" foi levada para uma ilha para ser caçada; hoje, ameaça todo o ecossistema

O animal chegou à ilha para fins de caça.

João V. Valença

02/10/2026 - 19h21
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Um mamífero introduzido em Tenerife há mais de cinco décadas para fins de caça transformou-se em uma ameaça ao ecossistema da ilha. O muflón, frequentemente confundido com uma cabra comum, está hoje no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras e prejudica severamente a flora das Ilhas Canárias.

O muflón chegou à ilha em 1970 para fins de caça. Documentos registram que, em 1971, 11 exemplares foram soltos nas cumbres do Parque Nacional do Teide. A introdução, que parecia inofensiva, tornou-se décadas depois um problema de conservação ambiental.

Como o muflón se tornou uma ameaça

O muflón é um herbívoro robusto da família dos bovídeos. Os machos pesam entre 50 e 55 quilos e têm grandes chifres curvados para trás. As fêmeas são menores e raramente têm chifres, e o animal habita principalmente as zonas montanhosas e pode ser encontrado em várias altitudes nas cumbres de Tenerife.

O muflón não ameaça o ecossistema por agressividade, mas pelo consumo contínuo da vegetação nativa. Ao se alimentar dessas plantas, impede a regeneração de espécies que evoluíram isoladamente durante milhões de anos. O pisoteio também acelera a erosão do solo e a deterioração da cobertura vegetal.

O Governo documentou o consumo de espécies vegetais endêmicas das Canárias, incluindo plantas exclusivas de Tenerife.

Por que a expansão foi descontrolada

A geografia da ilha e as características biológicas do muflón favoreceram sua proliferação. Em um ambiente insular, o animal não encontrou predadores naturais capazes de controlar sua população. A ausência dessa pressão permitiu que se reproduzisse livremente e se expandisse pelas cumbres.

O Parque Nacional do Teide abriga uma flora particularmente vulnerável, com numerosas espécies exclusivas das Ilhas Canárias. Estudos ambientais registraram efeitos negativos sobre plantas ameaçadas, como a violeta do Teide. Essa vulnerabilidade torna a presença do herbívoro especialmente prejudicial para a conservação da biodiversidade local.

Esforços para controlar a população

As autoridades adotaram programas de controle para conter a expansão do muflón e têm como objetivo erradicá-lo. O animal permanece sob monitoramento contínuo como espécie prioritária para o manejo ambiental nas Canárias.

Ciência

Praticar exercícios pode ser uma das formas de preparar o corpo para o calor extremo

Dias muito quentes ficam mais frequentes.

02/10/2026 17h29

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Foto: RUN 4 FFWPU/Pexels

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O exercício físico, por si só, pode fortalecer a capacidade do corpo de se adaptar ao calor intenso, segundo uma pesquisa sobre como o treinamento em condições quentes amplia essas adaptações. Quando o termômetro sobe, atividades simples como uma caminhada ou um turno ao ar livre exigem muito mais esforço do organismo.

Nessas situações, o corpo enfrenta um desafio duplo: manter os músculos funcionando e evitar que a temperatura interna suba demais. À medida que dias muito quentes ficam mais frequentes, a pergunta é se o organismo consegue aprender a lidar melhor com o calor.

Como o corpo gera e dissipa calor

Durante o exercício, os músculos liberam calor internamente, mesmo quando o ambiente está confortável. Conforme a temperatura corporal sobe, o coração trabalha mais para irrigar a musculatura e, ao mesmo tempo, transportar calor até a pele, onde ele pode ser dissipado.

O suor funciona como outro mecanismo de resfriamento: ao evaporar, remove calor do corpo. Quando o calor externo se soma ao calor gerado pelo exercício, o organismo enfrenta um desafio ainda maior, lidando com duas fontes de aquecimento ao mesmo tempo.

Adaptação por treinamento repetido em calor

Pessoas que se exercitam regularmente em condições quentes conseguem se adaptar ao longo do tempo, mantendo a temperatura corporal mais baixa durante atividades posteriores no calor. A frequência cardíaca durante o exercício também diminui, e a resposta do suor se torna mais eficiente conforme o corpo se acostuma à exposição repetida.

Por isso atletas e militares usam treinamento em calor há anos — ele prepara o organismo para trabalho físico em ambientes quentes. Mas uma questão importante permanecia: quanto dessa melhoria vem realmente do calor ambiental e quanto vem apenas do exercício em si?

O que o exercício sozinho já produz

O exercício, por si só, é uma forma de estresse térmico: os músculos geram calor suficiente para elevar a temperatura corporal sem nenhuma ajuda do clima quente. Isso significa que alguns benefícios atribuídos ao treinamento em calor podem, na verdade, resultar do exercício isolado, com o ambiente quente adicionando apenas uma camada extra de pressão.

Pesquisadores da The Chinese University de Hong Kong quiseram separar esses efeitos. Compararam pessoas fazendo exercício similar em temperaturas diferentes, analisando 23 estudos controlados que envolveram 413 participantes em programas que duraram de quatro a 15 dias.

Achados sobre treinamento em calor versus condições normais

Os treinos em calor ocorreram entre 30 a 45 graus Celsius, com média de 37 graus. Os pesquisadores mediram frequência cardíaca, resposta do suor, temperatura da pele e temperatura central — a temperatura mais profunda dentro do corpo — além de desempenho aeróbico em condições quentes, que indica como alguém mantém o ritmo em atividades como corrida ou ciclismo.

Ambos os grupos seguiram programas de exercício similares, diferenciando-se apenas na temperatura ao redor. Pessoas que treinaram no calor mostraram adaptações mais pronunciadas e desempenho melhor quando depois se exercitaram em condições quentes, com redução maior na frequência cardíaca durante o esforço.

O professor Stephen Heung-Sang Wong, um dos autores seniores da análise, informou ao Earth que os achados indicam que a exposição adicional ao calor ambiental durante o exercício oferece um estímulo adaptativo significativo além do produzido apenas pelo exercício, particularmente para respostas cardiovasculares e termorregulatórias.

Filosofia

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

Filósofo prussiano do século XVIII é autor de múltiplas citações.

02/10/2026 17h05

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Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, é autor de múltiplas citações que circulam até hoje. Entre elas estão uma sobre inteligência e incerteza e outra sobre castigo infantil. Mas a que ganha força renovada entre estudiosos é a que relaciona a ocupação intensa à percepção de estar vivo.

A frase "Quanto mais ocupados estamos, mais agudamente sentimos que estamos vivos" relaciona o nível de atividade de uma pessoa à intensidade de sua consciência sobre a existência. A ideia ganha relevância diante do ritmo acelerado da vida moderna e distingue o tempo estruturado com propósito das horas que passam sem objetivo claro.

Quando a mente se concentra em ocupações específicas, a experiência cotidiana ganha definição. A atenção contínua transforma o simples passar do tempo em sinal de vitalidade. Nessa perspectiva, projetos, tarefas e metas diárias não apenas ocupam o calendário, e também tornam o presente mais nítido e consciente.

O contraste entre tempo estruturado e pausa desconectada

Kant contrapõe o tempo que intensifica a percepção de estar vivo às pausas sem foco ou direção. Essa noção contraria a ideia de que o descanso absoluto é a única forma de alcançar bem-estar.

Para o pensador, a percepção mais profunda da própria realidade ocorre durante o envolvimento com uma atividade concreta, seja uma investigação profissional, uma produção criativa ou um passatempo que exija dedicação.

A afirmação de Kant não prescreve quantas horas dedicar ao trabalho diário. Ela analisa como experimentamos o tempo, e o dilema contemporâneo não está em manter uma rotina frenética. Mas em discernir se as responsabilidades assumidas contribuem para uma presença ativa ou se apenas respondemos à inércia e ao sobrestímulo digital que limita a atenção.

Vida e legado intelectual de Kant

Nascido em 22 de abril de 1724 em Königsberg (antiga Prússia Oriental, atual Kaliningrado), Kant foi uma figura central da Ilustração europeia. Ele passou quatro décadas na Universidade de Königsberg e conquistou a cátedra de lógica e metafísica em 1770, após quinze anos como docente sem posto fixo.

Sua obra incluiu Crítica da Razão Pura (1781), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Crítica do Discernimento (1790).

Falecido em 12 de fevereiro de 1804, Kant deixou um legado que ligou o empirismo ao racionalismo e estabeleceu bases conceituais da filosofia ocidental. Seu pensamento sobre tempo e consciência permanece ligado a questões da sociedade contemporânea, marcada por teletrabalho, redes sociais e conexão constante.

O filósofo prussiano convida a discernir o sentido do tempo investido em cada ocupação: se ele permite vivenciar plenamente a existência ou apenas preencher espaços vazios com atividade sem propósito.

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