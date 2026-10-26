Arturo Pérez-Reverte alerta: "O aliado mais eficaz dos canalhas sempre foi a multidão de tolos" - Imagem: Edward the Confessor / Wikimedia Commons

Arturo Pérez-Reverte refletiu sobre os mecanismos da manipulação social e colocou a responsabilidade individual no centro do debate público. Para o escritor, a maior arma dos desonestos é a massa de ingênuos disposta a fazer o trabalho sujo em seu lugar.

Durante 21 anos, Pérez-Reverte foi repórter e correspondente internacional, cobrindo conflitos para diversos veículos. Nesse período, construiu uma carreira dedicada à análise do comportamento humano, da política e da história. Em 2003, ingressou na Real Academia Española para ocupar a cadeira T.

Autor de obras como El club Dumas, La tabla de Flandes e a série do Capitão Alatriste, o escritor murciano usa seu estilo direto para analisar a dinâmica entre quem engana e quem é enganado.

A máquina antiga do engano coletivo

A reflexão de Pérez-Reverte vai muito além de um comentário superficial. Segundo sua análise, pessoas desonestas que buscam ganho pessoal. Político ou econômico com plena consciência de sua imoralidade enfrentariam obstáculos sérios se não tivessem colaboradores dispostos a justificar seus atos, obedecer sem pensar ou fingir que não veem nada.

O instigador cria, à distância, narrativas simples, atraentes e emocionais. Sem se desgastar na linha de frente, delega a um grupo movido por ingenuidade, fanatismo ou preguiça mental o esforço logístico e o custo público. Esse grupo defende como próprias causas que lhe são completamente alheias.

A escolha do termo "enjambre" — enxame, em português — é fundamental. A metáfora sugere uma massa coordenada, reativa e compacta que abandona o raciocínio individual para se deixar levar por impulsos puramente coletivos.

Quando a pessoa se dilui na multidão e renuncia ao pensamento crítico. Perde o senso de responsabilidade sobre seus próprios atos, transformando o indivíduo integrado no grupo numa figura particularmente agressiva e eficaz.

O risco amplificado pelas redes digitais

Este cenário ganha dimensões especialmente preocupantes no panorama digital contemporâneo, onde as redes sociais funcionam como ambiente ideal para que polarização e indignação pré-fabricada se expandam rapidamente.

Respaldado por uma suposta maioria e protegido por uma superioridade moral imposta de cima para baixo. Esse coletivo assume tarefas de desgaste, da propagação descontrolada de rumores à defesa intransigente de abusos alheios.

Neste ecossistema hiperconectado, as diretrizes pensadas por poucos estrategas são amplificadas em cascata, transformando narrativas simples em movimentos de massa que se autorrecreiam e se retroalimentam. A ilusão de autenticidade torna cada membro do grupo crente de que age por convicção própria, quando na verdade executa um roteiro desenhado por outros.

Pensamento crítico como resistência

A insistência de Pérez-Reverte na responsabilidade individual funciona como convite ao pensamento independente. Reconhecer o padrão — a manipulação das massas por uma minoria motivada — é o primeiro passo para recusar o papel de executor invisível.

Questionar se a indignação é própria ou foi absorvida de fora e resistir à comodidade de deixar o julgamento para terceiros são atos de desobediência contra o mecanismo antigo exposto por Pérez-Reverte.

O que significa viver num sistema onde a desonestidade prospera protegida

Na prática, quando a dinâmica que Pérez-Reverte descreve funciona sem obstáculos, cria-se um espaço de impunidade absoluta. Os verdadeiros responsáveis por condutas desonestas nunca enfrentam as consequências porque estão protegidos por uma couraça humana de defensores espontâneos. Diante de qualquer escândalo, esses defensores desviam a atenção, atacam críticos ou relativizam a gravidade das faltas comparando-as com erros do lado oposto.

O resultado direto é que a sociedade se desgasta em enfrentamentos internos enquanto as instituições cotidianas se deterioram. A base social fica ocupada brigando consigo mesma, e o statu quo permanece intacto, protegendo quem realmente ganhou com a desonestidade. Os verdadeiros instigadores observam a salvo enquanto a massa sustenta a estrutura que os favorece.

Quando o pensamento crítico individual consegue frear o mecanismo

O mecanismo de manipulação descrito por Pérez-Reverte só funciona enquanto as pessoas não o reconhecem. Quando alguém se questiona, verifica se sua indignação é própria ou foi absorvida de fora e se recusa a deixar o julgamento para terceiros, rompe o ciclo. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para recusar o papel de executor invisível.

Essa recusa individual é um ato de desobediência contra o mecanismo antigo.

A exceção surge quando um ou mais membros do grupo exercem responsabilidade independente. Ao verificar os fatos antes de compartilhar e questionar as consignas recebidas, eles enfraquecem a coesão do enxame. Não é preciso que todos mudem, e basta que o pensamento crítico reapareça em número suficiente para romper a ilusão de unanimidade que sustenta a manipulação.