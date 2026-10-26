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Alerta

Arturo Pérez-Reverte alerta: "O aliado mais eficaz dos canalhas sempre foi a multidão de tolos"

Escritor chegou a ser conhecido por cobrir conflitos para diversos veículos sobre comportamento humano, política e história

Henrique Cesaretti

26/10/2026 - 07h12
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Arturo Pérez-Reverte refletiu sobre os mecanismos da manipulação social e colocou a responsabilidade individual no centro do debate público. Para o escritor, a maior arma dos desonestos é a massa de ingênuos disposta a fazer o trabalho sujo em seu lugar.

Durante 21 anos, Pérez-Reverte foi repórter e correspondente internacional, cobrindo conflitos para diversos veículos. Nesse período, construiu uma carreira dedicada à análise do comportamento humano, da política e da história. Em 2003, ingressou na Real Academia Española para ocupar a cadeira T.

Autor de obras como El club Dumas, La tabla de Flandes e a série do Capitão Alatriste, o escritor murciano usa seu estilo direto para analisar a dinâmica entre quem engana e quem é enganado.

A máquina antiga do engano coletivo

A reflexão de Pérez-Reverte vai muito além de um comentário superficial. Segundo sua análise, pessoas desonestas que buscam ganho pessoal. Político ou econômico com plena consciência de sua imoralidade enfrentariam obstáculos sérios se não tivessem colaboradores dispostos a justificar seus atos, obedecer sem pensar ou fingir que não veem nada.

O instigador cria, à distância, narrativas simples, atraentes e emocionais. Sem se desgastar na linha de frente, delega a um grupo movido por ingenuidade, fanatismo ou preguiça mental o esforço logístico e o custo público. Esse grupo defende como próprias causas que lhe são completamente alheias.

A escolha do termo "enjambre" — enxame, em português — é fundamental. A metáfora sugere uma massa coordenada, reativa e compacta que abandona o raciocínio individual para se deixar levar por impulsos puramente coletivos.

Quando a pessoa se dilui na multidão e renuncia ao pensamento crítico. Perde o senso de responsabilidade sobre seus próprios atos, transformando o indivíduo integrado no grupo numa figura particularmente agressiva e eficaz.

O risco amplificado pelas redes digitais

Este cenário ganha dimensões especialmente preocupantes no panorama digital contemporâneo, onde as redes sociais funcionam como ambiente ideal para que polarização e indignação pré-fabricada se expandam rapidamente.

Respaldado por uma suposta maioria e protegido por uma superioridade moral imposta de cima para baixo. Esse coletivo assume tarefas de desgaste, da propagação descontrolada de rumores à defesa intransigente de abusos alheios.

Neste ecossistema hiperconectado, as diretrizes pensadas por poucos estrategas são amplificadas em cascata, transformando narrativas simples em movimentos de massa que se autorrecreiam e se retroalimentam. A ilusão de autenticidade torna cada membro do grupo crente de que age por convicção própria, quando na verdade executa um roteiro desenhado por outros.

Pensamento crítico como resistência

A insistência de Pérez-Reverte na responsabilidade individual funciona como convite ao pensamento independente. Reconhecer o padrão — a manipulação das massas por uma minoria motivada — é o primeiro passo para recusar o papel de executor invisível.

Questionar se a indignação é própria ou foi absorvida de fora e resistir à comodidade de deixar o julgamento para terceiros são atos de desobediência contra o mecanismo antigo exposto por Pérez-Reverte.

O que significa viver num sistema onde a desonestidade prospera protegida

Na prática, quando a dinâmica que Pérez-Reverte descreve funciona sem obstáculos, cria-se um espaço de impunidade absoluta. Os verdadeiros responsáveis por condutas desonestas nunca enfrentam as consequências porque estão protegidos por uma couraça humana de defensores espontâneos. Diante de qualquer escândalo, esses defensores desviam a atenção, atacam críticos ou relativizam a gravidade das faltas comparando-as com erros do lado oposto.

O resultado direto é que a sociedade se desgasta em enfrentamentos internos enquanto as instituições cotidianas se deterioram. A base social fica ocupada brigando consigo mesma, e o statu quo permanece intacto, protegendo quem realmente ganhou com a desonestidade. Os verdadeiros instigadores observam a salvo enquanto a massa sustenta a estrutura que os favorece.

Quando o pensamento crítico individual consegue frear o mecanismo

O mecanismo de manipulação descrito por Pérez-Reverte só funciona enquanto as pessoas não o reconhecem. Quando alguém se questiona, verifica se sua indignação é própria ou foi absorvida de fora e se recusa a deixar o julgamento para terceiros, rompe o ciclo. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para recusar o papel de executor invisível.

Essa recusa individual é um ato de desobediência contra o mecanismo antigo.

A exceção surge quando um ou mais membros do grupo exercem responsabilidade independente. Ao verificar os fatos antes de compartilhar e questionar as consignas recebidas, eles enfraquecem a coesão do enxame. Não é preciso que todos mudem, e basta que o pensamento crítico reapareça em número suficiente para romper a ilusão de unanimidade que sustenta a manipulação.

Sobreviventes

Como pessoas sobreviveram a uma das maiores erupções vulcânicas da história?

Erupção devastou o sul do Japão há mais de sete mil anos

26/10/2026 08h48

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Foto: Diego Girón/Pexels

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Uma erupção vulcânica devastou o sul do Japão há 7.300 anos e soterrou a região sob metros de cinza vulcânica. A pesquisa moderna, porém, mostra que, enquanto algumas áreas próximas ao vulcão se esvaziaram, outras, a centenas de quilômetros de distância, voltaram a ganhar população nos séculos posteriores à catástrofe.

Pesquisadores das universidades de Cambridge e Lund, em colaboração com colegas das universidades de Kyushu e Aarhus, analisaram 540 datações por radiocarbono de sítios arqueológicos espalhados pelas quatro principais ilhas do Japão.

Eles compararam os 750 anos anteriores à erupção com os 750 anos que se seguiram e reconstruíram padrões de sobrevivência, migração e crescimento populacional. Os resultados contrariaram expectativas simples sobre como desastres vulcânicos afetam as sociedades humanas.

A magnitude da catástrofe vulcânica

O vulcão Kikai-Akahoya é uma caldeira submarina localizada no Mar da China Oriental, cerca de 30 quilômetros ao sul de Kyushu, a ilha mais meridional do Japão. Sua erupção expeliu entre 332 e 457 quilômetros cúbicos de rocha e cinza — volume que rivaliza com poucas erupções desde o final da última era glacial.

Depois de três explosões sucessivas, o teto da câmara magmática colapsou e gerou avalanches de gases quentes e rochas. Elas atravessaram o mar em direção ao sul de Kyushu a velocidades superiores a 160 quilômetros por hora e atingiram temperaturas de 1.000°C. Terremotos devastadores e tsunamis gigantescos atingiram a região antes de ela ser recoberta por metros de cinza vulcânica.

A ponta sul de Kyushu recebeu entre 1 e 2 metros de deposição. A 150 quilômetros do vulcão, o material ainda mede entre 400 e 500 milímetros de espessura compactada.

Camadas com menos de 25 milímetros de cinza permitem que o solo sobreviva e que plantas retornem em uma estação, mas depósitos maiores que 150 milímetros matam o solo enterrado — a formação de novo solo leva séculos.

Publicado na revista Science Advances, o estudo reuniu dados de 540 datações por radiocarbono de sítios arqueológicos nas quatro principais ilhas do Japão.

Declínio populacional antes da erupção

Os primeiros ocupantes dessa região eram os Jomon, coletores-caçadores que se alimentavam de nozes, caça e frutos do mar, mantendo tradições cerâmicas duradouras. Registros de radiocarbono do sul de Kyushu indicam que a população já estava encolhendo antes da catástrofe. As grandes aldeias dos séculos anteriores haviam sido abandonadas há muito tempo, restando apenas pequenas bandas móveis.

A erupção acelerou esse declínio. O sul e o centro de Kyushu registram a queda mais acentuada nos materiais datados de todo o Japão, reflexo de uma combinação de mortes e partidas.

Em Numerikawa Nº 2, no sul de Kyushu, a cinza espessa repousa diretamente sobre um acampamento, sem deixar rastro do estilo cerâmico "sobrevivente" encontrado em outras localidades.

Migração, inovação e crescimento costeiro

Quando as pessoas retornaram à região, deixaram raspadores em vez dos pesados moedores usados por seus predecessores. Os 27 utensílios de obsidiana usados por elas vinham de jazidas situadas mais de 200 quilômetros ao norte.

Brincos de pedra fendida, encontrados apenas em sítios do sul antes da erupção, aparecem em sítios do norte logo depois, sinalizando a formação de novas alianças.

O norte de Kyushu surpreendeu os pesquisadores: embora tenha recebido uma camada espessa de cinza vulcânica, o litoral norte não se esvaziou. Ao contrário, continuou ganhando população nos séculos seguintes à erupção, possivelmente em ritmo acelerado. O mesmo ocorreu na costa norte de Honshu ocidental, nas atuais prefeituras de Shimane e Tottori.

Grupos exploraram ilhas de 40 a 80 quilômetros da costa para caçar mamíferos marinhos, enquanto pontas de arpão de pedra se multiplicavam nas costas do norte.

 

Por que algumas regiões sofreram mais que outras

Regiões distantes, como o centro e o leste de Honshu, desaceleraram ou reverteram seu crescimento depois da erupção, apesar de receberem poucos centímetros de cinza. A baía de Ise, no centro de Honshu, registrou declínio, e o norte distante, incluindo Tohoku, continuou crescendo.

Possíveis causas incluem mudanças climáticas de curto prazo provocadas pelo vulcão e desgaste dentário em veados e javalis que comiam plantas cobertas de cinzas, reduzindo o suprimento alimentar dos Jomon. O fluoreto da cinza pode ter envenenado pessoas e animais, enquanto partículas finas podem ter danificado os pulmões.

Os pesquisadores advertem que a profundidade da cinza, sozinha, não permite prever o que aconteceu em uma região. Camadas espessas ocultam sítios arqueológicos, então parte do declínio no sul pode refletir perda de visibilidade, e não de população. O estudo não conseguiu determinar quanto da cinza explica os padrões observados.

Para investigar as regiões distantes, a equipe pretende medir o desgaste dentário e as deformidades ósseas em restos animais e humanos ao longo da faixa de deposição de cinza, antes e depois da erupção.

Resiliência e adaptação humana

Sobreviventes migraram, formaram novas relações sociais e criaram novas formas de subsistência para viver nas condições pós-desastre. As comunidades não apenas resistiram: aquelas que conseguiram se deslocar e se integrar a novos territórios prosperaram nos séculos seguintes.

Intrigante

Marte tem uma nuvem misteriosa de 1.770 quilômetros que intriga os cientistas

Esse processo atmosférico nunca havia sido confirmado em outro planeta

26/10/2026 08h13

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Foto: Zelch Csaba/Pexels

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Uma nuvem branca que reaparece diariamente em Marte pode estar formando gelo diretamente do vapor de água, sem precisar de poeira ou outras partículas. Esse processo atmosférico nunca foi confirmado em outro planeta. A conclusão vem de um estudo de modelagem que analisou imagens de naves espaciais ao longo de anos e foi publicado na revista Nature Geoscience.

A formação ocorre ao lado do vulcão Arsia Mons durante vários meses da primavera e do verão do hemisfério sul marciano. A nuvem retorna todas as manhãs: começa a se formar ao amanhecer, se expande lateralmente por cerca de três horas, depois se afasta do vulcão e desaparece.

Uma estrutura colossal no céu marciano

Em seu tamanho máximo, a nuvem se estende por aproximadamente 1.770 quilômetros, distância maior do que a linha reta entre Chicago e Houston. Ela flutua a cerca de 45 quilômetros acima da superfície do planeta.

O satélite Mars Express, da Agência Espacial Europeia, capturou a primeira imagem da nuvem em 2018. Desde então, o banco de dados de nuvens da missão acumulou duas décadas de fotografias matinais do fenômeno.

Cientistas já sabiam que a nuvem se forma quando o vento passa sobre o vulcão, como ocorre com as nuvens de montanha na Terra. Porém, nenhuma simulação anterior havia conseguido reproduzir sua cauda tão alongada.

Quando os modelos permitiam que o gelo crescesse apenas em grãos de poeira — a regra padrão — a nuvem simulada nunca se parecia com o padrão visível nas fotografias.

Como o gelo se forma sem poeira

Jorge Hernández-Bernal, do Laboratório de Meteorologia Dinâmica em Paris (laboratório compartilhado pelo CNRS e Sorbonne Université), liderou a pesquisa usando um modelo de clima marciano com resolução de aproximadamente 10 quilômetros. Quando o vento atinge o vulcão, gera uma grande onda atmosférica que impulsiona parcelas de ar vários quilômetros para cima em apenas minutos.

Esse movimento rápido causa resfriamento abrupto. No modelo, uma bolsa compacta de ar na encosta ocidental do vulcão fica mais fria do que as áreas ao redor: enquanto a temperatura normal naquela altura é de aproximadamente -113°C, dentro da bolsa cai para -143°C.

O vapor de água nessa região atinge níveis 100 mil vezes maiores do que o ar pode reter sem congelar — uma concentração extrema nunca medida diretamente em Marte.

 

A formação direta de cristais de gelo

Essa umidade extrema permite que o gelo se forme sem um núcleo de condensação. Nos cálculos da equipe, surgem centenas de cristais de gelo em cada centímetro cúbico de ar, volume equivalente ao de um cubo de açúcar.

Como a poeira é muito rara ali, aproximadamente um grão para cada duas colheres de chá de ar, o gelo crescendo em poeira não consegue usar todo o vapor em excesso.

O vapor de água se transforma diretamente em partículas de gelo que formam a nuvem. Sem uma etapa intermediária, o processo se parece com o surgimento de gotículas de condensação no meio de uma sala, em vez de elas se formarem na janela.

A conclusão da equipe se baseia em um modelo computacional validado contra anos de imagens de naves espaciais — não em uma medição direta do gelo em si.

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