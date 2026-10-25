Pesquisadora alerta: "Estamos prejudicando nossa memória simplesmente apertando um botão"

Tirar uma foto de uma obra de arte, registrar um momento especial ou fazer uma captura de tela parece um gesto inofensivo do cotidiano. Um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, descobriu que esse hábito pode atrapalhar a lembrança daquilo que foi visto.
Publicado na revista Memory & Cognition, o estudo concluiu que fotografar uma cena não ajuda na memorização e pode até prejudicar a lembrança posterior. A pesquisadora Sophia Fabrizio explicou que as pessoas provavelmente estão prejudicando a memória ao tentar obter informações e experiências com um simples toque de botão.
Sete testes revelam o efeito da câmera na mente
Para chegar a essa conclusão, a equipe conduziu sete experimentos nos quais os voluntários fotografaram obras de arte antes de passar por avaliações de memória. Em alguns casos, os participantes também resolveram problemas matemáticos. A equipe tentou medir se registrar as imagens consumia parte da atenção que poderia ser usada para absorver o que estava sendo visto.
Nenhuma vantagem foi observada em quem fotografou as peças na hora de recordá-las depois. O achado indica que o problema vai além de simplesmente confiar que a imagem ficará salva — o próprio gesto de capturar já altera o modo como o cérebro processa aquela cena.
Três explicações para o esquecimento
Os cientistas levantaram três hipóteses para esse efeito. A primeira é a divisão da atenção: ao parar para enquadrar e disparar a câmera, a pessoa reparte o foco entre registrar a cena e realmente vivê-la. Com isso, sobra menos capacidade mental para absorver os detalhes.
A segunda hipótese trata da delegação cognitiva — quando alguém acredita que a informação já está armazenada no celular, tende a confiar menos na própria cabeça para memorizá-la. A terceira envolve distanciamento emocional: fotografar constantemente afasta a vivência, comprometendo a lembrança da imagem e do contexto do instante.
Segundo Deanne Westerman, coautora do trabalho, os participantes poderiam estar se desconectando em geral de uma experiência ao tomar uma captura.
Fotos e capturas de tela continuam úteis
Os responsáveis pelo estudo esclareceram que os resultados não significam abandonar fotos ou capturas de tela. Esses recursos continuam valiosos para guardar dados que precisam ser consultados mais tarde. O ponto central é que salvar algo não garante que aquilo será lembrado sem esforço.
Revisar as imagens com frequência ajuda a resgatar particularidades do momento vivido, enquanto acumulá-las sem revisão não fixa a informação na memória. Escrever à mão também é uma alternativa, porque obriga a selecionar e organizar o que importa, embora pesquisadores alertem que a eficácia depende da tarefa.
A mensagem central do levantamento é direta: uma captura preserva a imagem, mas não garante que a lembrança do momento sobreviva junto com ela.
Como o cérebro processa a cena quando você tira uma foto
Ao parar para enquadrar e disparar a câmera, o cérebro não apenas registra a cena: também divide seus recursos. A atenção se reparte entre duas tarefas simultâneas: capturar tecnicamente a imagem, escolhendo ângulo, foco e iluminação, e absorver o que está diante dos olhos.
Isso reduz a capacidade mental disponível para processar os detalhes da experiência e deixa menos "espaço mental" para o que deveria ser memorizado.
A ilusão de que já está guardado
Há um mecanismo automático no cérebro chamado descarga cognitiva, e quando uma pessoa acredita que uma informação já está salva no celular, o cérebro confia menos em si mesmo para memorizá-la. É como se disséssemos internamente "já está no arquivo, não preciso gravar isso na minha cabeça".
Esse processo acontece inconscientemente: a pessoa não decide esquecer, mas o cérebro prioriza menos aquilo que considera "seguro" em outro lugar.
Quando fotografar realmente ajuda na memória
As fotos e capturas de tela não perdem sua utilidade. O problema é como são usadas, e quando uma pessoa tira uma foto e depois revisita a imagem com frequência, estudando-a, a memória funciona de outra forma. Esse ato de rever força o cérebro a processar a informação novamente.
Da mesma forma, capturar algo que será consultado depois — um endereço, um código ou uma informação técnica — continua sendo prático e eficaz. A falha ocorre quando fotos e capturas se acumulam sem que ninguém volte a olhá-las.