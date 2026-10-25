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Ciência

Pesquisadora alerta: "Estamos prejudicando nossa memória simplesmente apertando um botão"

Para chegar a essa conclusão, a equipe conduziu sete experimentos.

João V. Valença

25/10/2026 - 18h16
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Tirar uma foto de uma obra de arte, registrar um momento especial ou fazer uma captura de tela parece um gesto inofensivo do cotidiano. Um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, descobriu que esse hábito pode atrapalhar a lembrança daquilo que foi visto.

Publicado na revista Memory & Cognition, o estudo concluiu que fotografar uma cena não ajuda na memorização e pode até prejudicar a lembrança posterior. A pesquisadora Sophia Fabrizio explicou que as pessoas provavelmente estão prejudicando a memória ao tentar obter informações e experiências com um simples toque de botão.

Sete testes revelam o efeito da câmera na mente

Para chegar a essa conclusão, a equipe conduziu sete experimentos nos quais os voluntários fotografaram obras de arte antes de passar por avaliações de memória. Em alguns casos, os participantes também resolveram problemas matemáticos. A equipe tentou medir se registrar as imagens consumia parte da atenção que poderia ser usada para absorver o que estava sendo visto.

Nenhuma vantagem foi observada em quem fotografou as peças na hora de recordá-las depois. O achado indica que o problema vai além de simplesmente confiar que a imagem ficará salva — o próprio gesto de capturar já altera o modo como o cérebro processa aquela cena.

Três explicações para o esquecimento

Os cientistas levantaram três hipóteses para esse efeito. A primeira é a divisão da atenção: ao parar para enquadrar e disparar a câmera, a pessoa reparte o foco entre registrar a cena e realmente vivê-la. Com isso, sobra menos capacidade mental para absorver os detalhes.

A segunda hipótese trata da delegação cognitiva — quando alguém acredita que a informação já está armazenada no celular, tende a confiar menos na própria cabeça para memorizá-la. A terceira envolve distanciamento emocional: fotografar constantemente afasta a vivência, comprometendo a lembrança da imagem e do contexto do instante.

Segundo Deanne Westerman, coautora do trabalho, os participantes poderiam estar se desconectando em geral de uma experiência ao tomar uma captura.

Fotos e capturas de tela continuam úteis

Os responsáveis pelo estudo esclareceram que os resultados não significam abandonar fotos ou capturas de tela. Esses recursos continuam valiosos para guardar dados que precisam ser consultados mais tarde. O ponto central é que salvar algo não garante que aquilo será lembrado sem esforço.

Revisar as imagens com frequência ajuda a resgatar particularidades do momento vivido, enquanto acumulá-las sem revisão não fixa a informação na memória. Escrever à mão também é uma alternativa, porque obriga a selecionar e organizar o que importa, embora pesquisadores alertem que a eficácia depende da tarefa.

A mensagem central do levantamento é direta: uma captura preserva a imagem, mas não garante que a lembrança do momento sobreviva junto com ela.

Como o cérebro processa a cena quando você tira uma foto

Ao parar para enquadrar e disparar a câmera, o cérebro não apenas registra a cena: também divide seus recursos. A atenção se reparte entre duas tarefas simultâneas: capturar tecnicamente a imagem, escolhendo ângulo, foco e iluminação, e absorver o que está diante dos olhos.

Isso reduz a capacidade mental disponível para processar os detalhes da experiência e deixa menos "espaço mental" para o que deveria ser memorizado.

A ilusão de que já está guardado

Há um mecanismo automático no cérebro chamado descarga cognitiva, e quando uma pessoa acredita que uma informação já está salva no celular, o cérebro confia menos em si mesmo para memorizá-la. É como se disséssemos internamente "já está no arquivo, não preciso gravar isso na minha cabeça".

Esse processo acontece inconscientemente: a pessoa não decide esquecer, mas o cérebro prioriza menos aquilo que considera "seguro" em outro lugar.

Quando fotografar realmente ajuda na memória

As fotos e capturas de tela não perdem sua utilidade. O problema é como são usadas, e quando uma pessoa tira uma foto e depois revisita a imagem com frequência, estudando-a, a memória funciona de outra forma. Esse ato de rever força o cérebro a processar a informação novamente.

Da mesma forma, capturar algo que será consultado depois — um endereço, um código ou uma informação técnica — continua sendo prático e eficaz. A falha ocorre quando fotos e capturas se acumulam sem que ninguém volte a olhá-las.

Reflexão e Filosofia

Lars Svendsen, filósofo norueguês: "A felicidade está nos momentos que dão sentido à vida"

A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria.

25/10/2026 16h27

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Foto: Nothing Ahead/Pexels

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Para o filósofo norueguês Lars Svendsen, a felicidade não é um estado permanente, mas se manifesta em momentos que dão sentido à vida. A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria porque as emoções mudam conforme as experiências, as relações e as circunstâncias que atravessamos.

A felicidade é frequentemente apresentada como uma meta a ser alcançada e mantida. Redes sociais, livros de autoajuda e boa parte da indústria do bem-estar oferecem métodos para se sentir melhor, ser mais produtivo ou construir uma vida aparentemente livre de incômodos. O problema surge quando essa expectativa transforma qualquer emoção negativa em sinal de fracasso pessoal.

O perigo de buscar felicidade permanente

Perseguir incessantemente a felicidade pode gerar justamente o efeito oposto. Quando alguém acredita que deveria estar contente o tempo todo, um dia difícil deixa de ser apenas isso e se transforma na sensação de estar fracassando na construção de uma vida satisfatória.

As redes sociais alimentam essa dinâmica porque permitem observar continuamente viagens, celebrações, conquistas pessoais e momentos cuidadosamente selecionados da vida alheia. Diante dessa exposição constante, períodos próprios de tédio, incerteza ou tristeza parecem anormais, quando, na verdade, são experiências ordinárias que todos atravessam.

Emoções negativas servem para algo

Svendsen propõe deslocar a pergunta central: em vez de tentar ser feliz permanentemente, vale questionar o que torna uma vida digna de ser vivida. Essa resposta pode residir em relações significativas, projetos pessoais, aprendizados, responsabilidades e experiências que nem sempre geram prazer no momento.

A psicologia reconhece que as emoções desagradáveis cumprem funções importantes. O medo avisa sobre perigos, a tristeza surge diante de perdas e a frustração indica a distância entre o desejado e o real. Eliminar completamente esses estados é difícil e pode intensificar o conflito interno com eles.

A psicóloga Patricia Ramírez Loeffler reforça que as emoções fluem naturalmente, e esperar permanecer num estado positivo constante impõe uma exigência pouco realista.

Por que a felicidade vale mais quando é rara

Os momentos felizes adquirem parte de seu valor justamente porque não são constantes. Uma conversa inesperada, o encontro com alguém querido, concluir um projeto importante ou aproveitar algo simples do dia a dia podem gerar satisfação sem se tornarem condições perpétuas.

Existe também diferença entre prazer momentâneo e sentido de vida. Decisões relevantes podem envolver esforço, cansaço e frustrações — e permanecerem profundamente valiosas. Criar um filho, aprender uma habilidade nova, manter uma relação ou desenvolver um projeto profissional não garantem felicidade contínua, mas oferecem propósito que transcende a emoção passageira.

Svendsen aponta que o tédio se tornou mais comum do que a ansiedade e funciona como um aviso sobre a forma como a pessoa vive atualmente.

Como as emoções negativas funcionam como sistema de aviso

As emoções desagradáveis não são falhas da vida, e elas cumprem funções de comunicação. O medo avisa sobre perigos reais ou potenciais, e a tristeza responde a perdas e ajuda a processar o que foi perdido. A frustração marca a diferença entre aquilo que desejamos e o que realmente está acontecendo, sinalizando uma lacuna a ser considerada.

O problema não está em ter essas emoções, mas em tentar eliminá-las completamente. Quando alguém luta contra o medo, a tristeza ou a frustração, pode intensificar o conflito interno e tornar a experiência ainda mais difícil. Aceitar essas emoções como mensagens permite lidar com elas de forma mais construtiva.

Por que o tédio se tornou mais importante que a ansiedade na vida contemporânea

O tédio nem sempre foi o problema central que é hoje. Gerações anteriores enfrentavam a acédia e a melancolia — estados ligados principalmente a pessoas que tinham posses e tempo livre. O que mudou foi a prosperidade material generalizada: quando mais pessoas alcançam conforto e segurança básicos, surge espaço mental para questionar se suas vidas têm significado pessoal.

Essa transição se intensificou nos últimos 30 anos, acompanhando a expansão do acesso ao bem-estar material em muitas sociedades. Segundo Svendsen, o tédio contemporâneo reflete esse quadro: é o sentimento de quem não está morrendo de fome ou em perigo imediato, mas se sente perdido quanto ao propósito de sua existência.

O tédio, portanto, tornou-se um sinal mais comum do que a ansiedade porque aponta para um vazio de significado, não para uma ameaça externa.

Quando aceitar emoções negativas não significa desistir de melhorar

Reconhecer que a tristeza, o medo e a frustração fazem parte de uma vida completa não é o mesmo que se resignar ao sofrimento ou abandonar a possibilidade de mudança. A diferença crucial está em separar o que pode ser melhorado daquilo que é simplesmente parte da experiência humana.

Uma vida pode conter simultaneamente satisfação e preocupação, alegria e tristeza, entusiasmo e cansaço — e mesmo assim ser valiosa e digna de ser vivida. O ponto onde a aceitação falha é quando alguém usa "as emoções negativas são normais" como desculpa para não agir diante de situações que podem realmente ser transformadas.

A diferença está em distinguir entre aceitar o que não pode ser eliminado e trabalhar para melhorar o que está ao alcance.

Se o tédio avisa algo sobre minha vida, como devo reagir quando sinto?

O tédio funciona como um aviso importante: ele diz que algo sobre a forma como você vive pode precisar de reavaliação. Se sua vida se sente como um "grande nada", é provável que você esteja vivendo de forma vazia — sem engajamento em atividades significativas, sem relações profundas ou projetos que façam sentido.

Nesse caso, o tédio é um sinal para investigar: quais são as áreas onde você poderia investir mais energia? Há relacionamentos descuidados, e projetos abandonados, e atividades que outrora faziam sentido?

Porém, reagir não significa buscar constantemente a felicidade como solução. Significa questionar como você está vivendo e se as escolhas atuais refletem aquilo que realmente importa para você.

Muitas vezes, a chance de se tornar genuinamente satisfeito aumenta justamente quando paramos de perseguir a felicidade como um fim em si e começamos a nos engajar em atividades e relacionamentos que carregam significado real.

Oportunidade!

Aldeia na Espanha está dando casa reformada e oferecendo emprego para quem se mudar para lá

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada.

25/10/2026 16h02

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Foto: Kai Lago/Pexels

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Arenillas, um pequeno município da província de Soria, com cerca de 40 moradores, lançou uma proposta para combater o despovoamento rural: oferece a famílias dispostas a se mudar para a região em caráter permanente uma casa reformada, sem aluguel, emprego garantido e transporte escolar gratuito.

Na primeira semana, mais de cem pessoas manifestaram interesse, e depois que a proposta ganhou destaque nacional e internacional, recebeu milhares de mensagens. Contudo, informações posteriores indicaram que uma família já havia sido selecionada e que a convocatória não recebia mais candidaturas. Portanto, a oferta não deve ser interpretada como uma vaga aberta garantida neste momento.

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada, uma vaga de trabalho como pedreiro para manutenção de edifícios públicos e a oportunidade de administrar o bar social da aldeia, ponto de encontro dos moradores.

Crianças em idade escolar têm transporte diário gratuito até o centro educacional de referência, em Berlanga de Duero, a aproximadamente 20 quilômetros de distância. A iniciativa busca facilitar a mudança e tornar a permanência viável para famílias que precisam conciliar trabalho, moradia e educação.

Quem pode se candidatar

A seleção prioriza famílias com filhos em fase escolar e disposição para fixar residência de forma permanente. Para a vaga de pedreiro, experiência prévia em construção civil favorece os candidatos, uma vez que o trabalho exige reparo e conservação constante dos imóveis municipais.

A iniciativa é organizada pela prefeitura em parceria com a Associação Cultural de Arenillas. Não se destina a quem procura hospedagem gratuita ou uma temporada passageira. O objetivo é atrair moradores que se envolvam na rotina local e sustentem os serviços que mantêm a aldeia funcionando.

A moradia está atrelada às responsabilidades do projeto, incluindo a possível administração do bar social, e não cobre todos os gastos do dia a dia. Quem avalia uma mudança para a Espanha deve verificar com cuidado as exigências de residência e a documentação necessária para viver e trabalhar legalmente no país.

O Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações da Espanha disponibiliza orientações oficiais sobre os trâmites de imigração para quem pretende se instalar no território espanhol.

Por que a aldeia busca novos moradores

Arenillas enfrenta um problema comum a muitas localidades rurais espanholas: a saída de residentes para cidades maiores esvazia a população e dificulta a manutenção de serviços básicos. Com menos habitantes, torna-se mais desafiador sustentar espaços comunitários e garantir que as próximas gerações permaneçam na região.

A prefeitura e a Associação Cultural trabalham há mais de quatro décadas para enfrentar esse cenário, inclusive com a recuperação de sete casas municipais que agora integram a oferta de moradia.

A combinação de casa, emprego e transporte escolar funciona como estratégia para reverter o despovoamento. O bar social ilustra bem esse desafio: em comunidades pequenas, funciona não apenas como estabelecimento comercial, mas como ponto de encontro e espaço de convivência.

Ter uma família vivendo ali durante todo o ano ajuda a manter esse tipo de serviço ativo e fortalecer os vínculos entre moradores.

O que significa aceitar essa oferta na prática do dia a dia

Quem se muda para Arenillas não apenas recebe uma casa — está aceitando um papel ativo na manutenção da comunidade. O emprego como pedreiro não é flexível: envolve manutenção constante de edifícios públicos. A administração do bar social demanda estar presente regularmente para que o ponto de encontro dos moradores funcione.

A moradia gratuita está atrelada a essas responsabilidades, não é um benefício desatrelado delas.

Além disso, morar em uma localidade com 40 habitantes significa menos anonimato, vizinhos que se conhecem profundamente e uma vida comunitária onde cada pessoa é visível e importante para o funcionamento coletivo. Isso atrai quem busca convivência, mas pode ser desafiador para quem valoriza privacidade ou quer manter distância dos afazeres comunitários.

Quando a oferta de Arenillas não se aplica

A proposta não funciona para quem procura hospedagem temporária, um lugar para passar alguns meses ou uma segunda residência de fim de semana. A prefeitura deixa claro que o objetivo é atrair moradores permanentes — pessoas que vão construir raízes e participar da rotina local continuamente.

Quem busca apenas reduzir custos com moradia em curto prazo não se encaixa no perfil da iniciativa.

Da mesma forma, a oferta não se destina a quem não possui experiência em construção civil ou disposição para trabalhar em manutenção predial — o emprego está vinculado a uma função específica com demandas contínuas. E importante: a moradia não cobre todos os gastos do dia a dia.

Então quem depende unicamente dessa renda precisará buscar outras fontes para sustentar custos adicionais como alimentação e saúde que vão além do que a iniciativa fornece.

Uma tendência europeia de combate ao esvaziamento rural

O problema de Arenillas não é único na Espanha ou na Europa. Várias regiões do continente enfrentam diminuição constante de população, especialmente em zonas rurais, onde a migração para cidades maiores tem sido sistemática há décadas.

Esse movimento ocorre porque as grandes cidades concentram mais oportunidades de emprego, instituições de educação e serviços, criando um atrativo que o interior dificilmente consegue competir naturalmente.

O resultado é que muitas comunidades rurais europeias tiveram de passar de uma atitude passiva — esperando que as pessoas naturalmente permanecessem — para ações diretas de revitalização. Iniciativas como a de Arenillas fazem parte dessa mudança de estratégia: em vez de apenas oferecer beleza paisagística ou tradição.

As vilas começam a estruturar pacotes concretos de moradia, trabalho e serviços para atrair quem quer recomeçar a vida fora dos grandes centros, reconhecendo que algumas pessoas realmente procuram essa alternativa.

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