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Criatura estranha

Ataques a galinhas levam equipe a procurar criatura misteriosa fotografada no México

Garoto viu o bicho agarrar uma galinha pela cabeça e fugir para o alto de uma árvore

Henrique Cesaretti

23/10/2026 - 11h38
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Uma criatura estranha, com rabos, unhas grandes e sem pelos, foi fotografada após atacar animais em Ciudad Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos. O incidente ocorreu em 17 de outubro, quando um garoto viu o bicho agarrar uma galinha pela cabeça e fugir para o alto de uma árvore.

O ufólogo Jaime Maussan divulgou as imagens, que repercutiram internacionalmente em veículos como Net Noticias, Daily Mail e New York Post. O caso gerou teorias que vão de mutação genética a aparições alienígenas, e muitos internautas identificaram o animal como o lendário "chupacabra".

Investigação em andamento

Uma equipe foi mobilizada para localizar a criatura e instalou câmeras de segurança nas proximidades do local. Os pesquisadores registraram imagens do animal escalando um muro alto de tijolos, o que Maussan considera uma prova concreta da existência do bicho descrito pelos moradores.

Durante coletiva à imprensa local, quatro assistentes de pesquisa que trabalham com Maussan informaram que a criatura media quase seis pés de comprimento. Da cabeça até a ponta da cauda, sendo que apenas a cauda alcançaria aproximadamente um metro e meio. Maussan afirmou ao meio local que se trata de um predador e algo assustador, sem afirmar que fosse extraterrestre.

Lenda e contexto histórico

O nome "chupacabra" remete a uma figura do folclore das Américas, significando literalmente "sugador de cabras". A lenda atribui ao bicho ataques a animais de criação, principalmente cabras, mas também ovelhas e galinhas.

Estudos anteriores identificaram supostos chupacabras em avistamentos no México e no sul dos Estados Unidos como canídeos com sarna. Isso levou biólogos e gestores de vida selvagem a classificar o mito como lenda urbana. Apesar disso, cada novo relato reacende o interesse público pela criatura.

Falta confirmação científica

Não há confirmação científica de que se trate de um "chupacabra". A classificação permanece como interpretação popular, alimentada pelas redes sociais e pela cobertura internacional do caso. Moradores de Ciudad Juárez continuam tomando precauções com galinheiros e pequenos animais domésticos enquanto aguardam novos desenvolvimentos que ajudem a esclarecer o mistério.

 

Por que as pessoas confundem animais doentes com o chupacabra

A explicação científica para muitos avistamentos de "chupacabra" está na sarna, uma doença de pele que afeta canídeos selvagens e domésticos. Quando um cão ou outro canídeo contrai sarna, perde quase todos os pelos, fica com a pele avermelhada e inflamada e desenvolve uma aparência esquelética e assustadora, diferente de seu estado normal.

Isso torna o animal irreconhecível para quem o vê pela primeira vez. Além disso, a sarna causa coceira intensa e alterações no comportamento agressivo, levando esses animais a atacar outras criaturas de forma mais feroz que o habitual.

Biólogos e gestores de vida selvagem confirmaram que vários supostos avistamentos de chupacabra no México e no sul dos Estados Unidos foram identificados como canídeos com sarna — animais comuns transformados pela doença em criaturas irreconhecíveis.

Quando o chupacabra não é o que parece ser

Embora a maioria dos avistamentos verificados no norte do México e no sul dos Estados Unidos tenha sido atribuída a canídeos com sarna. As descrições variam tanto que nem todos os relatos se encaixam nesse padrão.

Alguns avistamentos descrevem a criatura como reptiliana, com espinhos descendo pelas costas e capacidade de se mover como um canguru — características que não combinariam com um cão doente, mesmo com sarna.

Além disso, certos relatos falam de um método de ataque muito específico: drenar todo o sangue e órgãos dos animais através de três orifícios dispostos em triângulo ou, às vezes, apenas um ou dois orifícios. Esses detalhes tampouco correspondem ao comportamento predatório típico de canídeos.

Por isso, enquanto muitos casos foram desmascarados como animais comuns com sarna, nem todas as descrições coletadas ao longo dos anos seguem esse padrão.

Citação histórica

Princesa das Astúrias: "Amem a natureza, cuidem uns dos outros e ouçam Jimi Hendrix"

A mensagem central foi direta.

23/10/2026 14h01

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Patti Smith, de 79 anos, pediu às novas gerações que amem a natureza, cuidem uns dos outros e ouçam Jimi Hendrix durante sua estada nas Astúrias. A poetisa participou de um encontro conduzido pelo poeta Daniel García Granda no Instituto Bernaldo de Quirós, em Mieres, após interpretar sua versão de "Dancing Barefoot" com professores e alunos.

Galardoada com o Prêmio Princesa das Astúrias de las Artes 2026, Smith se reuniu com 2.600 alunos de 67 centros educativos asturianos no Instituto Bernaldo de Quirós, em Mieres, como parte do programa Toma la palabra. A mensagem central foi direta: apaguem os celulares, protejam sua individualidade e construam um futuro consciente.

Em um mundo conectado e dominado pela velocidade digital, a artista americana convidou os jovens a redescobrir valores fundamentais: amor à natureza, solidariedade e autenticidade na música. Smith também abordou temas políticos e sociais e defendeu a capacidade de ação da sociedade civil diante de governos e instituições.

Uma voz que atravessa décadas

Aos 79 anos, com aniversário em 30 de dezembro, Smith mantém uma trajetória de independência criativa e rebeldia artística. Durante eventos em Oviedo e Mieres, citou referências da cultura espanhola, como Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, Roberto Bolaño e Pablo Picasso, cujas obras influenciaram sua formação desde a infância.

Sua fala aos alunos asturianos refletiu uma filosofia de vida construída ao longo de seis décadas de produção artística, na qual a liberdade individual sempre precedeu convenções comerciais ou sociais.

O reconhecimento internacional consolidou a cantora como referência para gerações que buscam autenticidade em um contexto de crescente padronização digital. Em Mieres, a entrega do prêmio se transformou em uma conversa sobre resistência à padronização e preservação da integridade pessoal.

O conselho às novas gerações

Ao destacar três pilares — natureza, cuidado com o outro e música genuína —, Smith abordou desafios enfrentados pelos jovens. Desconectar-se dos dispositivos digitais representa um ato de rebeldia contra a lógica dos algoritmos, que influencia escolhas, conteúdos e relacionamentos. Proteger a individualidade significa resistir à pressão das redes sociais por identidades padronizadas.

A referência a Jimi Hendrix reforça o chamado para que os jovens busquem autores que romperam com o convencional, criaram linguagens próprias e deixaram legados autênticos. Smith defende modelos que superem o caráter passageiro das tendências e mostrem que é possível construir carreiras e vidas baseadas em convicção, não em likes ou compartilhamentos.

O apelo também inclui uma dimensão ecológica: amar a natureza não é romantismo, mas reconhecer que o futuro depende de escolhas conscientes no presente. Em um planeta que enfrenta crises climáticas e ambientais, o conselho de Smith orienta decisões cotidianas, do consumo ao engajamento político.

O encontro como ponte geracional

O programa Toma la palabra reuniu 2.600 alunos de 67 centros educativos asturianos e permitiu que uma artista com mais de 60 anos de carreira falasse a adolescentes e jovens adultos em formação. Smith também visitou uma exposição de trabalhos escolares adaptados de seu livro "El libro de los días".

Ao final do encontro, interpretou "Peaceable Kingdom", acompanhada ao piano pelo músico Tony Shanahan. Esse tipo de diálogo direto entre criadores estabelecidos e novas gerações é raro na era das redes sociais, em que a comunicação costuma passar por filtros de plataformas comerciais.

A permanência de Patti Smith nas Astúrias, para celebrar o prêmio e compartilhar reflexões com estudantes, reforçou uma lição que as academias formais nem sempre transmitem: os maiores mestres costumam ser aqueles que viveram suas convicções. Pagaram o preço pela independência e podem oferecer um guia para quem está começando.

Ao encerrar seu encontro com os alunos de Mieres, a artista associou a verdadeira liberdade criativa ao desapego do reconhecimento fácil, da aprovação viral e da segurança que custa a própria alma. Esse é o legado que Patti Smith continua transmitindo: o futuro pertence aos que se atrevem a ser diferentes.

Reflexão e Filosofia

Virginia Woolf: "Não se pode pensar bem e amar bem, se não se tiver jantado bem"

A reflexão aparece em "Uma habitação própria".

23/10/2026 13h40

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Foto: Reprodução

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Virginia Woolf abordou, há quase um século, a relação entre alimentação, bem-estar físico, capacidade de concentração e qualidade de vida. A alimentação é uma necessidade fundamental do ser humano, mas sua importância vai além de satisfazer a fome, e a reflexão da escritora britânica continua vigente.

A reflexão aparece em "Uma habitação própria", ensaio publicado em 1929 que se tornou referência da literatura feminista.

Woolf usou uma comparação simples, mas potente, para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, definem oportunidades. Ela descreveu um almoço farto em uma universidade masculina, com vários pratos e vinho, em contraste com uma ceia modesta em uma instituição educativa feminina, com porções pequenas e alimentos básicos.

O contraste entre duas mesas

Na primeira refeição que Woolf descreveu, observou conversas animadas e um ambiente que favorecia o fluxo de ideias. Na segunda, o clima era menos estimulante e as pessoas menos engajadas.

Com essa comparação, a escritora mostrou que a privação alimentar não era apenas física. Ela minava a criatividade e o bem-estar das mulheres que buscavam desenvolver o intelecto em condições iguais às dos homens.

A ironia do ensaio aponta para uma realidade: a falta de acesso a uma nutrição adequada que prejudicava as mulheres universitárias continua afetando populações ao redor do mundo.

A malnutrição como obstáculo global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a desigualdade alimentar permanece um dos principais desafios da saúde pública contemporânea. Mulheres, lactentes, crianças e adolescentes figuram entre os grupos mais vulneráveis às consequências da malnutrição em suas múltiplas formas — não apenas a carência de nutrientes, mas também o acesso inadequado a alimentos nutritivos.

A Organização afirma que os primeiros 1.000 dias de vida, período que vai da concepção aos dois anos, definem trajetórias de crescimento, desenvolvimento e saúde por décadas. Pessoas em situação de pobreza enfrentam maior risco de malnutrição.

O ciclo se perpetua porque a desnutrição encarece os custos de saúde, reduz a produtividade e freia o crescimento econômico, mantendo gerações em situação de vulnerabilidade.

Impactos concretos da alimentação inadequada

A desnutrição na primeira infância está associada a maior mortalidade, doenças infecciosas recorrentes e prejuízos no desenvolvimento psicomotor. Estudos indicam que mais de 150 milhões de crianças no mundo sofrem atraso no crescimento por causa da alimentação inadequada, e o problema se perpetua de uma geração para outra.

Dietas inadequadas são responsáveis pela morte de um em cada cinco adultos no mundo, segundo dados de saúde global. O dado mostra como a reflexão de Woolf vai além do âmbito intelectual: a alimentação inadequada afeta diretamente a sobrevivência e a qualidade de vida.

Quase um século depois da reflexão de Woolf, a questão continua atual: não é possível pensar bem, amar bem ou dormir bem quando não se comeu bem. A escritora deixou um legado que reforça a urgência de combater todas as formas de malnutrição.

Como os serviços de saúde podem identificar e ajudar crianças desnutridas

  • Fazer busca ativa de crianças desnutridas nas comunidades, especialmente em famílias vulneráveis, além de acolher casos que chegam espontaneamente aos postos de saúde
  • Identificar as causas da desnutrição de cada criança e avaliar o risco para classificar a gravidade
  • Criar um plano de tratamento individual para cada caso (Projeto Terapêutico Singular)
  • Conectar a família com outros setores e políticas sociais que podem ajudar, como programas de transferência de renda e apoio alimentar
  • Acompanhar o estado nutricional das crianças regularmente usando sistemas de vigilância, com atenção especial aos filhos de famílias beneficiárias de programas de assistência social
  • Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, seguido de alimentação complementar saudável, e mantê-lo até os 2 anos
  • Fornecer suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A para prevenir deficiências nutricionais específicas

Woolf estava realmente falando sobre política quando descreveu duas refeições diferentes?

Sim, e ao contrastar o almoço abundante em uma universidade masculina com a ceia modesta em uma instituição educativa feminina, Virginia Woolf não observava apenas a diferença entre as porções. Usava a mesa como metáfora para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, determinam oportunidades de vida.

A privação alimentar não era apenas um incômodo físico: minava a criatividade e o bem-estar intelectual das mulheres que tentavam estudar nas mesmas condições que os homens. Assim, Woolf denunciava a desigualdade alimentar como uma forma de desigualdade política e social.

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