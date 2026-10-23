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Reflexão para a vida

Carl Jung: "Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos"

Essa foi a reflexão de um dos maiores pensadores do século 20

Henrique Cesaretti

23/10/2026 - 11h05
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Carl Jung, um dos maiores pensadores do século 20, sugeriu que a irritação provocada pelo comportamento alheio funciona como um espelho: o que vemos refletido ali fala mais sobre nós do que sobre quem está diante de nós. Por isso, raramente nos perguntamos por que aquilo nos afeta tanto.

A ideia é perturbadora porque desloca o incômodo do outro para dentro de si. Mais do que apontar falhas alheias, Jung propõe um exercício mais exigente: entender a razão pela qual determinadas características despertam em nós respostas tão intensas, quase fora de controle.

Por que certos comportamentos nos irritam tanto

Quando alguém nos irrita profundamente, estamos diante do mecanismo psicológico que Jung chamava de projeção. Aspectos de nossa própria personalidade que ainda não foram superados, como falhas negadas e temores evitados, acabam sendo enxergados no comportamento alheio, gerando uma rejeição que, na aparência, mira o outro.

Trata-se de um mecanismo que opera fora da percepção consciente, de modo que a raiva ou o mal-estar sentidos diante do outro têm sempre uma origem. Ela aponta para aspectos internos que desenvolvemos ao longo da vida e que preferimos ignorar conscientemente. Conflitos não resolvidos, inseguranças enraizadas, comportamentos que reprimimos em nós mesmos — todos eles tendem a incomodar quando os vemos nos outros.

 

Reconhecer o próprio reflexo no outro

O passo mais difícil é pausar no momento da irritação e perguntar: o que, exatamente, me incomoda? A resposta pode ampliar a autoconsciência, e quando identificamos o padrão, começamos a entender não apenas o comportamento do outro, mas também nossas próprias contradições.

Esse reconhecimento exige coragem: é preciso admitir que talvez compartilhemos, em algum nível, aquilo que condenamos nos outros — ou temamos compartilhar isso. Também é preciso questionar por que certos defeitos alheios tocam pontos tão sensíveis e o que isso revela sobre nossas experiências passadas, nossas crenças e o modo como nos vemos.

O incômodo como ferramenta de crescimento

Jung não propunha que ignorássemos o incômodo, e ele sugeria transformá-lo em ferramenta de autoconhecimento. A irritação que sentimos com alguém pode se tornar o primeiro passo para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos, além das máscaras que usamos no dia a dia.

Diversos fatores contribuem para tornar essa reação mais forte: o reconhecimento, ainda que inconsciente, de uma falha semelhante em nós mesmos; a tendência a reprimir atitudes que julgamos impróprias em nossa própria conduta; cobranças pouco realistas sobre como os outros deveriam se comportar; e vivências anteriores que moldam julgamentos automáticos sobre certas situações.

Essa prática de voltar o incômodo para dentro e investigar sua origem é a essência do trabalho psicológico. Cada vez que sentimos raiva de um traço alheio, temos a oportunidade de pausar, em vez de reagir impulsivamente, e perguntar o que aquilo desperta em nós.

Esse questionamento favorece a maturidade emocional e uma relação mais honesta e consciente com o outro e consigo mesmo.

Misterioso

Este é o verdadeiro motivo pelo qual o polvo tem 3 corações e sangue azul

Anatomia do polvo não é acaso evolutivo

23/10/2026 09h57

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Foto: Jeffry Surianto/Pexels

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O polvo tem três corações e sangue azul. Nas águas geladas e profundas dos oceanos, essa anatomia não é acaso evolutivo, mas uma solução biológica para sobreviver à pressão extrema e à escassez de oxigênio.

O corpo do polvo funciona como uma máquina hidráulica de precisão, e cada coração cumpre uma tarefa específica. Os dois corações branquiais ficam junto às brânquias e bombeiam sangue desoxigenado para o sistema respiratório. O terceiro, no centro do corpo, recebe o sangue já oxigenado e o distribui para o resto do organismo.

Essa redundância cardíaca mantém o fluxo sanguíneo do polvo mesmo sob a pressão extrema das profundezas oceânicas.

Por que o sangue é azul

A cor do sangue do polvo resulta do uso de cobre, não de ferro. Enquanto mamíferos e muitos outros animais usam hemoglobina, uma proteína com ferro que transporta oxigênio, os polvos usam hemocianina, uma molécula baseada em cobre que cumpre a mesma função.

Quando a hemocianina carrega oxigênio, fica avermelhada, e quando está vazia, adquire a tonalidade azul característica. Essa diferença química é relevante: em água fria e profunda, com baixa concentração de oxigênio dissolvido, a hemocianina se mostra mais eficiente que a hemoglobina. O cobre da molécula se liga ao oxigênio de forma mais flexível e o libera conforme as células precisam.

Mesmo em ambientes hostis, onde a molécula de ferro perderia parte de sua capacidade.

 

A estratégia dos Três Corações

Os dois corações branquiais, dispostos em paralelo, permitem que o polvo mantenha o fluxo respiratório mesmo se um deles falhar temporariamente. O coração sistêmico funciona como distribuidor central e empurra sangue viscoso — muito mais denso que o dos humanos — por todo o corpo, repleto de nervos e músculos exigentes.

Essa redundância cardíaca é crucial para um animal que vive sob pressão constante e corre risco de ferimentos em um habitat repleto de predadores. Quando realiza esforços intensos, como fugir ou caçar, o polvo usa os três corações em conjunto para acelerar a entrega de nutrientes às células.

Sem essa arquitetura tríplice, seria impossível manter a atividade neurológica intensa que torna esses cefalópodes tão inteligentes. Dois terços das células nervosas do polvo estão distribuídas ao longo dos oito braços, não no cérebro central.

Cada extremidade age quase de forma independente, processa estímulos sensoriais e manipula objetos sem receber ordens diretas do sistema nervoso principal — um feito que exige suprimento constante de energia.

Inteligência e adaptação extrema

A combinação do sangue azul, baseado em cobre, com três bombas cardíacas permitiu ao polvo colonizar zonas abissais onde poucos animais conseguem viver. Essa capacidade, porém, tem limites: quando realiza esforços físicos intensos, como fuga ou caça rápida, o coração sistêmico se interrompe momentaneamente, o que reduz o oxigênio disponível nos músculos.

Por isso, os polvos preferem rastejar lentamente sobre o leito marinho e reservam os nados rápidos para escapar de perigos iminentes. Apesar dessa limitação, a capacidade de sobreviver em profundidades de até 500 metros, em águas próximas de zero grau, tornou o polvo um predador versátil, adaptado aos recifes e fundos oceânicos.

Essas adaptações cardíacas e hematológicas sustentam a neuroplasticidade por trás da capacidade dos polvos de se camuflar, fugir e resolver problemas.

Sem a engenharia biológica única de seus corações e de seu sangue especial, os polvos seriam organismos bem menos sofisticados. Isso é um lembrete de como a evolução de cada espécie reflete não apenas sua forma, mas também sua inteligência e seu nicho ecológico no planeta.

Lenda da escrita

Antonio Machado, escritor: "Só há uma coisa que se perde se não for dada: o amor"

Ele foi um dos escritores mais destacados de sua geração

23/10/2026 09h22

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Imagem: Autor desconhecido / Wikimedia Commons

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Antonio Machado, um dos escritores mais destacados da geração do 98 espanhol, deixou um legado literário profundo marcado por reflexões sobre a vida, o tempo e os sentimentos humanos.

Uma frase atribuída ao poeta sevilhano ressoa com força até hoje. Conforme informou o El Confidencial, o poeta refletiu que, ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos, só há uma que se perde se não for entregue: o amor. Essa máxima convida a questionar como compartilhamos nossos afetos e por que relegamos ao segundo plano aquilo que realmente importa.

Diferentemente dos bens materiais, o amor não diminui quando se oferece a outra pessoa; ao contrário, ganha sentido pleno no ato de compartilhar-se com quem nos cerca.

A poesia do sentimento e da passagem do tempo

Nascido em Sevilha em 1875, Machado construiu uma trajetória que o alçou à posição de voz fundamental da poesia espanhola. Em suas composições, abordou questões centrais sobre nosso estar no mundo: a passagem do tempo, a memória, a saudade e a maneira como os vínculos afetivos moldam quem somos.

Suas obras mais conhecidas — Soledades, Soledades, galerías y otros poemas e Campos de Castilla — trazem esse mergulho constante na experiência humana. O amor e as relações humanas ocupam lugar de destaque no universo literário machadiano, sempre perpassados pela nostalgia, esperança e perda que marcam a condição de quem vive e sente plenamente.

A urgência de expressar o que sentimos

A reflexão do poeta aponta um paradoxo contemporâneo: enquanto priorizamos bens materiais e obrigações cotidianas, deixamos para depois aquilo que realmente nutre a existência. Demonstrar carinho, dedicar tempo aos que nos cercam e cultivar os laços afetivos são práticas que mantêm vivos esses sentimentos tão frágeis quanto preciosos.

Cuidar das relações não é luxo nem adiamento — é necessidade vital. Quando deixamos para depois a palavra gentil, o abraço sincero ou a presença junto a quem amamos, corremos o risco de perder a oportunidade de expressar o que, uma vez guardado, murcha.

Machado nos recorda que o amor só existe plenamente quando é doado, quando circula entre pessoas e se torna parte viva de nossas histórias compartilhadas, recordando-nos da importância de não deixar para amanhã o que podemos expressar hoje.

Por que o amor não se desgasta ao ser compartilhado

A reflexão de Machado aponta um funcionamento único do amor em relação aos bens materiais. Enquanto possuir uma casa, dinheiro ou um objeto significa que apenas você o tem, expressar amor a alguém não reduz a quantidade de afeto que você possui. Ao contrário: quando você dedica carinho, tempo ou palavras gentis a uma pessoa, você não perde essas coisas — elas ganham vida no encontro entre vocês.

Isso ocorre porque o amor existe no espaço compartilhado entre pessoas, não como propriedade individual. Uma palavra de apoio dada a um amigo não desaparece de você; ela se multiplica na memória e no coração de quem a recebe. Por isso Machado insistia que o amor "adquire sentido quando se expresa e se comparte" — sua natureza é relacional, não possessiva.

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