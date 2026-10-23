Carl Jung: "Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos" - Imagem: Autor desconhecido / Ortsmuseum Zollikon / Wikimedia Commons

Carl Jung, um dos maiores pensadores do século 20, sugeriu que a irritação provocada pelo comportamento alheio funciona como um espelho: o que vemos refletido ali fala mais sobre nós do que sobre quem está diante de nós. Por isso, raramente nos perguntamos por que aquilo nos afeta tanto.

A ideia é perturbadora porque desloca o incômodo do outro para dentro de si. Mais do que apontar falhas alheias, Jung propõe um exercício mais exigente: entender a razão pela qual determinadas características despertam em nós respostas tão intensas, quase fora de controle.

Por que certos comportamentos nos irritam tanto

Quando alguém nos irrita profundamente, estamos diante do mecanismo psicológico que Jung chamava de projeção. Aspectos de nossa própria personalidade que ainda não foram superados, como falhas negadas e temores evitados, acabam sendo enxergados no comportamento alheio, gerando uma rejeição que, na aparência, mira o outro.

Trata-se de um mecanismo que opera fora da percepção consciente, de modo que a raiva ou o mal-estar sentidos diante do outro têm sempre uma origem. Ela aponta para aspectos internos que desenvolvemos ao longo da vida e que preferimos ignorar conscientemente. Conflitos não resolvidos, inseguranças enraizadas, comportamentos que reprimimos em nós mesmos — todos eles tendem a incomodar quando os vemos nos outros.

Reconhecer o próprio reflexo no outro

O passo mais difícil é pausar no momento da irritação e perguntar: o que, exatamente, me incomoda? A resposta pode ampliar a autoconsciência, e quando identificamos o padrão, começamos a entender não apenas o comportamento do outro, mas também nossas próprias contradições.

Esse reconhecimento exige coragem: é preciso admitir que talvez compartilhemos, em algum nível, aquilo que condenamos nos outros — ou temamos compartilhar isso. Também é preciso questionar por que certos defeitos alheios tocam pontos tão sensíveis e o que isso revela sobre nossas experiências passadas, nossas crenças e o modo como nos vemos.

O incômodo como ferramenta de crescimento

Jung não propunha que ignorássemos o incômodo, e ele sugeria transformá-lo em ferramenta de autoconhecimento. A irritação que sentimos com alguém pode se tornar o primeiro passo para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos, além das máscaras que usamos no dia a dia.

Diversos fatores contribuem para tornar essa reação mais forte: o reconhecimento, ainda que inconsciente, de uma falha semelhante em nós mesmos; a tendência a reprimir atitudes que julgamos impróprias em nossa própria conduta; cobranças pouco realistas sobre como os outros deveriam se comportar; e vivências anteriores que moldam julgamentos automáticos sobre certas situações.

Essa prática de voltar o incômodo para dentro e investigar sua origem é a essência do trabalho psicológico. Cada vez que sentimos raiva de um traço alheio, temos a oportunidade de pausar, em vez de reagir impulsivamente, e perguntar o que aquilo desperta em nós.

Esse questionamento favorece a maturidade emocional e uma relação mais honesta e consciente com o outro e consigo mesmo.