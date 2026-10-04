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Biologia

Borboletas têm asas transparentes que deixam a luz passar e intrigam cientistas

Espécie é encontrada em florestas que vão do México à Colômbia.

João V. Valença

04/10/2026 - 14h39
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A borboleta Greta oto, conhecida popularmente como borboleta de vidro, tem nas asas um recurso raro entre insetos: janelas que deixam o fundo da floresta aparecer através do próprio corpo do animal. O efeito resulta da combinação de escamas reduzidas e relevos microscópicos espalhados pela superfície das asas.

Encontrada em florestas tropicais e subtropicais que vão do México à Colômbia, entre 500 e 1.600 metros de altitude, a espécie também faz deslocamentos migratórios que podem levá-la até a Flórida, nos Estados Unidos. Esses deslocamentos expõem o inseto a ambientes luminosos diferentes, o que torna o controle do reflexo nas asas relevante para sua sobrevivência.

Onde nasce o efeito vidro

Na base, toda asa de borboleta é uma membrana fina sustentada por nervuras e coberta por escamas que costumam formar cores e desenhos. Nas regiões transparentes da Greta oto, porém, as escamas são menos numerosas, mais espaçadas e têm formato diferente das encontradas nas áreas pigmentadas.

Com menos cobertura sobre a membrana, boa parte da luz consegue passar direto, revelando o que está atrás do inseto quando ele pousa. Ainda assim, a estrutura de sustentação não some: nervuras e bordas escuras continuam visíveis, desenhando um contorno que pode chamar atenção dependendo do fundo e do ângulo de observação.

O truque que evita o brilho

Se a superfície transparente fosse lisa como vidro de janela, o reflexo da luz entregaria a posição do animal a qualquer predador atento. É aí que entram as nanoestruturas descritas em estudo publicado na Nature Communications: pequenas projeções distribuídas de forma irregular pela membrana, que espalham a luz em vez de devolvê-la direto para quem observa.

Esse relevo em escala microscópica funciona como um filtro antirreflexo natural. Em vez de um brilho uniforme e evidente, a região clara da asa transmite luz de maneira difusa, ficando menos parecida com um espelho e mais com o ambiente ao redor.

Como a ciência enxergou algo tão pequeno

Para captar detalhes invisíveis a olho nu, a análise combinou microscopia eletrônica com medições ópticas, comparando ponto a ponto as áreas transparentes e as áreas opacas da mesma asa. Esse cruzamento de técnicas revelou projeções com alturas e espaçamentos que variam de um trecho para outro da superfície.

Essa variação explica por que o efeito funciona em diversos ângulos de luz, não apenas em uma posição ideal. Pesquisadores do Marine Biological Laboratory também investigaram como as escamas se formam ao longo do desenvolvimento do inseto, mapeando a anatomia por trás dessa camada de proteção óptica.

Uma defesa discreta, não uma capa invisível

Essas nanoestruturas ajudam a reduzir a reflexão da luz em diversos ângulos, o que pode dificultar a detecção do inseto pela visão de predadores. Nenhum registro isolado comprova que um exemplar escapou de um ataque específico graças a esse mecanismo, mas a anatomia documentada sustenta essa função como explicação biológica coerente.

A transparência da Greta oto convive com sombras, nervuras e manchas de cor que seguem visíveis mesmo nas áreas mais claras da asa. É essa combinação entre luz que atravessa e estrutura que permanece firme que torna o inseto um dos exemplos mais estudados de camuflagem óptica no mundo das borboletas.

Ajuda ou atrapalha?

Com fortuna de R$ 9,1 bilhões, um dos mais ricos do Brasil diz: "o dinheiro começa a atrapalhar"

Ele afirmou que existe um limite a partir do qual acumular patrimônio deixa de fazer diferença na vida

04/10/2026 13h21

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Foto: Daniel Dan/Pexels

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No B55 Conference, realizado em São Paulo nos dias 29 e 30 de setembro e com mais de 3 mil empreendedores, Guilherme Benchimol afirmou ao Forbes Brasil que existe um limite a partir do qual acumular patrimônio deixa de fazer diferença na vida.

Para o empresário, a busca por mais dinheiro pode perder sentido depois que as principais necessidades já foram atendidas. A partir desse ponto, aumentar continuamente o patrimônio deixa de representar uma mudança significativa na rotina e pode até passar a ocupar espaço demais na vida.

Da quadra de tênis ao mercado financeiro

O pai impôs uma condição: ele teria de continuar na escola ou largar o tênis.

A decisão acabou mudando o caminho que seguiria nos anos seguintes. O esporte, que fazia parte de sua rotina, ficou em segundo plano enquanto os estudos e, posteriormente, o trabalho passaram a ocupar cada vez mais espaço.

A mudança não significou apenas deixar as quadras, mas também abrir mão de uma atividade que fazia parte de sua vida naquele momento. Com o tempo, a trajetória profissional tomou uma dimensão muito maior do que poderia imaginar no início.

Uma trajetória construída a partir de Porto Alegre

A história profissional ganhou novos capítulos até chegar à construção de uma das maiores operações do mercado financeiro brasileiro. O crescimento da companhia acompanhou também a expansão de sua base de clientes e da estrutura formada ao redor do negócio.

Hoje, a companhia XP reúne 4,8 milhões de clientes ativos, mais de 18,3 mil assessores de investimentos e mais de 600 escritórios parceiros. O volume de ativos sob custódia chega a R$ 1,5 trilhão. A soma se aproxima de R$ 2,2 trilhões quando inclui os recursos administrados e os valores apenas depositados na plataforma.

Esses números ajudam a dimensionar o tamanho alcançado pela empresa ao longo dessa trajetória. O negócio passou a envolver uma estrutura ampla, com milhões de clientes e milhares de profissionais ligados à operação.

 

O ponto em que a riqueza deixa de ajudar

Até certo ponto, cada conquista financeira melhora a rotina de quem acumula recursos. Depois desse limite, porém, o excesso deixa de somar e passa a pesar mais do que ajuda, disse o empresário. Para ele, depois que as necessidades são atendidas, a felicidade não está ligada ao acúmulo de mais dinheiro.

A reflexão está ligada justamente à diferença entre conquistar segurança financeira e continuar acumulando patrimônio sem que isso represente uma mudança proporcional na qualidade de vida. Em determinado momento, segundo a visão apresentada por ele, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta para resolver necessidades e passa a ter uma importância menor diante de outras questões.

Por isso, a frase sobre o dinheiro começar a “atrapalhar” está relacionada a esse ponto de saturação. A partir de determinado nível de riqueza, ter mais recursos não necessariamente significa ter mais satisfação ou aproveitar melhor o tempo.

O preço de nunca desacelerar

Benchimol ceitava esse ritmo como o preço a pagar, e o esporte ficou de lado, o peso aumentou e a vida pessoal se ajustou ao ritmo imposto pela companhia em crescimento constante. Cada meta alcançada abria espaço para a seguinte, num ciclo em que comemorar uma conquista servia apenas de ponte para a próxima.

A lógica fazia com que o momento de comemorar uma vitória durasse pouco. Assim que uma etapa era concluída, outra meta surgia no horizonte, mantendo a rotina em movimento e dificultando uma pausa mais prolongada.

O crescimento profissional, portanto, vinha acompanhado de um custo pessoal. Quanto maior ficava o negócio, maior também era a necessidade de acompanhar seu ritmo, deixando menos espaço para atividades e momentos que haviam ficado para trás.

O aprendizado sobre tempo e velocidade

O que parecia ser apenas o início de um projeto se transformou, sem que percebesse, em um quarto de século de trabalho.

Ao olhar para esse período, a percepção passa também pela velocidade com que os anos foram passando enquanto o foco permanecia voltado para o crescimento. O trabalho continuou avançando, novas metas foram estabelecidas e a trajetória acabou ocupando uma parcela enorme de sua vida.

É nesse contexto que a relação com o dinheiro ganha outro significado. Depois de décadas dedicadas à construção do patrimônio e da empresa, a questão deixa de ser apenas quanto ainda é possível acumular e passa a envolver o que fazer com o tempo conquistado ao longo desse caminho.

Oportunidade

Espanha procura voluntários para cuidar de animais com acomodação e alimentação gratuitas

A rotina é dividida em turnos de 4 horas ao longo de seis dias.

04/10/2026 12h49

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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Um refúgio para animais resgatados na Serra de Gredos, na Espanha, próximo ao limite entre Toledo e Cáceres e às margens do rio Tiétar, abriu inscrições para voluntários dispostos a morar e trabalhar no local com hospedagem e alimentação gratuitas. O Santuario Dharma recebe candidatos dispostos a trabalhar 24 horas por semana no cuidado dos animais.

A rotina é dividida em turnos de 4 horas ao longo de seis dias, com folga de um dia inteiro para descanso. O local abriga mais de 100 animais de 12 espécies, entre cavalos, cães, gatos, porcos vietnamitas, cabras, aves e tartarugas.

O que o voluntário faz por lá

Pela manhã, quem participa do programa abre as instalações, confere a presença de cada animal e faz uma checagem rápida de saúde antes de servir a primeira refeição do dia. A limpeza dos recintos também entra nessa primeira rodada de atividades.

À tarde, os voluntários cuidam dos animais que precisam de atenção redobrada, reforçam a alimentação e verificam a água dos bebedouros. Já à noite, as tarefas incluem alimentar os animais carnívoros e conduzir cada espécie ao abrigo onde passa a noite.

Benefícios e regras para participar

Em troca do trabalho, o santuário oferece quarto compartilhado, pensão completa, internet, serviço de lavanderia e transporte a partir do ponto de chegada do voluntário. O projeto funciona sob uma proposta ética vegana, e essa exigência vale para todos que passam pelo local.

Por isso, quem se candidata precisa manter o estilo de vida vegano durante toda a estadia e está proibido de consumir qualquer produto de origem animal dentro da propriedade. Casais e animais de estimação próprios também não podem entrar no local.

A seleção prioriza pessoas dispostas a um compromisso de longo prazo. A organização não permite álcool, tabaco, vaporizadores nem outras substâncias. As inscrições devem ser feitas apenas pelo site oficial do Santuario Dharma.

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