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Reflexão

Bruce Lee: "Os erros são sempre perdoáveis, se tivermos a coragem de admiti-los"

Reconhecer uma falha não apaga o que aconteceu.

João V. Valença

27/10/2026 - 17h49
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Admitir um erro exige coragem, e a lição deixada pelo artista marcial Bruce Lee permanece relevante décadas após sua morte. A frase "Os erros são sempre perdoáveis, se tivermos a coragem de admiti-los" resume a ideia de que cometer erros faz parte da existência humana, mas a forma como enfrentamos esses momentos define nosso caráter e nossas relações.

Reconhecer uma falha não apaga o que aconteceu, mas cria espaço para reparação, aprendizado e crescimento pessoal. Muitas pessoas, porém, escolhem o caminho mais fácil: justificar-se, minimizar o erro ou culpar terceiros.

A dificuldade em admitir o erro

O medo aparece quando um erro vem à tona, e vergonha, frustração e temor de perder a confiança de outras pessoas criam uma barreira contra a honestidade. O orgulho ferido e a ansiedade sobre a opinião alheia impedem muitas pessoas de dizer "eu estava errado".

Reconhecer uma falha exige mais do que palavras, e também requer disposição para arcar com as consequências e honestidade consigo mesmo. Não se trata de autocastigo ou arrependimento destrutivo, mas de entender o que saiu errado e agir de forma diferente no futuro.

Como transformar o erro em aprendizado

Transformar um erro em aprendizado começa pela aceitação, e o primeiro passo é reconhecer o ocorrido sem buscar justificativas automáticas. Depois, é preciso compreender como as próprias decisões afetaram outras pessoas e o ambiente ao redor.

Pedir desculpas sinceras, quando apropriado, e tomar medidas concretas para reparar o dano fortalecem os vínculos pessoais. A confiança não nasce da ausência de erros, mas da capacidade de encará-los e agir com integridade. Essa atitude transforma não só o relacionamento com os outros, mas também a relação consigo mesmo.

Quando admitir o erro não é a resposta completa

Admitir um erro é essencial, mas a coragem, sozinha, não resolve tudo. A admissão sem ação concreta — apenas palavras vazias — não reconstrói a confiança. Pedir desculpas a alguém que foi prejudicado é necessário, mas só tem peso real quando vem acompanhado de medidas para reparar o dano.

Também não se trata de autocastigo ou culpa destrutiva, e reconhecer o erro não significa que você deva se punir indefinidamente ou aceitar qualquer humilhação. Trata-se de equilíbrio: honestidade sobre o que aconteceu, sem perder a dignidade ou a clareza sobre como agir diferente da próxima vez.

Se eu admito meu erro, as pessoas não vão achar que sou fraco?

Não, e na verdade, acontece o oposto, e admitir uma equivocação exige coragem — é mais fácil encontrar desculpas ou culpar outros. Quando você reconhece um erro com honestidade e toma ações para reparar, as pessoas enxergam força de caráter, não fraqueza.

A confiança real não nasce entre pessoas que fingem nunca errar, mas entre aquelas que sabem olhar para seus erros de frente e agir com integridade.

Reflexão e Filosofia

Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote: "O tempo costuma dar doces saídas a amargas dificuldades"

Antonio Banderas citou a frase.

27/10/2026 17h02

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Foto: Reprodução

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Antonio Banderas citou uma frase atribuída a Miguel de Cervantes durante o discurso de encerramento da segunda edição dos Prêmios Platino, em Marbella, na Andaluzia. O trecho sobre paciência e tempo provocou reação entusiasmada da plateia, e o ator espanhol o associou a Dom Quixote, o cavaleiro andante mais famoso das letras espanholas.

A formulação exata, porém, pertence a outra obra do mesmo escritor, segundo registros preservados pela Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: a novela exemplar "La Gitanilla". A frase diz: “Confia no tempo, que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades”.

A origem real da citação

"La Gitanilla" não faz parte do romance do fidalgo manchego. É uma das novelas exemplares publicadas por Cervantes no início do século XVII e integra a coletânea "Novelas ejemplares", que reúne histórias marcantes da prosa espanhola daquele período.

A trama acompanha jovens ciganos em episódios marcados por honra e justiça poética. Nesse contexto, os personagens refletem com frequência sobre o tempo.

Esse tipo de troca entre obras do mesmo autor não é incomum. Frases de forte apelo emocional tendem a se desprender do texto original e migrar, na memória coletiva, para a obra mais conhecida do escritor. No caso de Cervantes, o destino quase sempre é Dom Quixote.

Por que a frase ainda ecoa hoje

Dramas renascentistas costumam girar em torno de uma mesma lição: esperar o momento certo evita tragédias que a pressa provoca. Diálogos desse tipo de teatro clássico funcionavam como aula prática de paciência diante de crises que ninguém via chegar.

Esse raciocínio antigo encontra eco direto na rotina atual, marcada por metas de produtividade que empurram muita gente ao esgotamento. O contraste entre obedecer aos próprios ritmos e correr atrás de resultados imediatos é parte do que torna a frase citada por Banderas tão fácil de repetir.

O gesto no palco dos Prêmios Platino

Ao encerrar a fala com Cervantes, Banderas reforçou o vínculo simbólico entre o cinema ibero-americano e a tradição literária que o antecede. A citação funcionou como ponte entre gerações de público, embora houvesse imprecisão sobre a obra de origem.

Frases assim ganham vida própria, sem depender do livro em que nasceram. O episódio em Marbella mostra isso com clareza. A ideia de que o tempo transforma dificuldades em saídas doces segue circulando, agora também ligada ao nome de Dom Quixote, embora tenha vindo de outra obra de Cervantes.

Como o tempo transforma dificuldades em soluções

O conselho de Cervantes não sugere que o tempo age sozinho, mas que cria condições para novas perspectivas surgirem. Quando se aguarda, chegam informações adicionais, pessoas contribuem com ideias diferentes e o próprio contexto muda — econômica, social ou emocionalmente. A distância temporal permite observar o problema com mais clareza, em vez de reagir no calor da emoção.

Essa combinação de prudência, reflexão e paciência permite transformar conflitos que pareciam sem saída em caminhos mais suportáveis. O tempo funciona como aliado quando usado com intenção, não como passividade.

A época e o universo onde Cervantes escreveu essa sabedoria

"La Gitanilla" foi publicada em 1613, em um período de forte controle religioso e grande desigualdade social na Espanha. A obra integra as "Novelas ejemplares", coletânea em que Cervantes combina crítica de costumes, observação da vida cotidiana e reflexões morais. Com isso, contribuiu para o desenvolvimento da novela curta moderna em espanhol.

O conselho sobre o tempo nasce justamente em um universo de personagens marginalizados e realidades complexas. Isso reforça o caráter humano e didático da frase: Cervantes fala a quem enfrenta conflitos reais, não a quem vive protegido. Por isso, o conselho convida a pensar em como a paciência, aliada à prudência, transforma conflitos em oportunidades de aprendizado.

Curiosidades

Psicólogos revelam frase de 10 palavras que pode ajudar a acalmar uma criança em menos de 1 minuto

Artigo foi publicado na revista Psychology Today.

27/10/2026 16h44

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Foto: Alexandro David/Pexels

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Gritar "se acalma" ou mandar a criança para o quarto costuma piorar a birra, em vez de resolvê-la. O psicólogo infantil Jeffrey Bernstein, com 30 anos de experiência, defende outro caminho: uma frase curta que reconhece o sentimento da criança em vez de combatê-lo.

Em artigo publicado na revista Psychology Today, ele recomenda dizer: "Sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar". A ideia é simples: mostrar que o adulto percebeu a raiva e não vai abandonar a criança nesse momento, em vez de exigir que ela pare de chorar imediatamente.

Por que nomear a emoção funciona

Segundo Bernstein, uma criança tomada por raiva intensa perde parte da capacidade de raciocinar e controlar as próprias reações. Nesse estado, ordens diretas tendem a soar como repreensão e alimentam ainda mais a frustração.

Dar nome ao que a criança sente valida a experiência dela sem aprovar o comportamento. O adulto não está dizendo que gritar ou chutar é aceitável. Está mostrando que enxergou a dor por trás da explosão.

Postura e tom fazem diferença

Bernstein orienta o adulto a se abaixar até a altura dos olhos da criança antes de falar. A voz deve ser baixa e pausada, porque a forma de dizer a frase pesa tanto quanto as palavras escolhidas.

Gritar anula o efeito da estratégia, mesmo quando o conteúdo da mensagem está certo. Depois de falar, o especialista recomenda ficar em silêncio e dar tempo para a criança processar o que ouviu, sem forçar uma resposta imediata.

O que vem depois da calma

Quando a respiração e o comportamento começam a se estabilizar, é hora de conversar sobre o que aconteceu. A conversa ajuda a criança a encontrar outras formas de mostrar frustração no futuro.

Bernstein reforça que empatia e acompanhamento emocional sustentam toda a estratégia. Não existe fórmula que apague uma crise em meio minuto, mas a frase reduz a tensão e melhora a conversa entre pais e filhos.

Por que validar sem aprovar acalma mais do que repreender

Quando um adulto grita "se acalma" durante uma birra, a criança interpreta isso como uma repreensão — uma punição por estar com raiva. Isso alimenta ainda mais a frustração porque ela sente que seus sentimentos não importam. É como se o adulto estivesse dizendo: "seu enfado é tão ruim que você merece uma bronca agora mesmo".

Dizer "sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar" funciona diferente. O adulto separa a emoção (que é válida e real) do comportamento (que pode precisar de ajustes depois). A criança percebe que seus sentimentos são aceitos, mesmo que bater ou gritar não sejam aceitáveis. Essa validação reduz a defensiva, porque não há mais conflito entre o que ela sente e o que o adulto quer.

E se eu gritar a frase? Funciona mesmo assim?

Não. Bernstein deixa claro que a forma de dizer pesa tanto quanto as palavras escolhidas. Se o adulto disser a frase em tom alto e agressivo, a mensagem de empatia desaparece, e a criança continua sentindo que está sendo repreendida. O tom precisa ser tão calmo quanto o conteúdo da frase. Caso contrário, o adulto anula o efeito da estratégia.

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