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Buracos negros

Buracos negros podem estar em movimento vagando por galáxias, revela novo estudo

aproximadamente 100 mil quasares foram analisados pelos pesquisadores

Henrique Cesaretti

27/10/2026 - 07h05
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Pesquisadores analisaram aproximadamente 100 mil quasares e encontraram evidências de que buracos negros supermassivos podem ser expulsos dos centros galácticos após fusões violentas entre galáxias. O achado sugere que essas fusões são mais comuns do que se acreditava. Esses objetos costumam permanecer nos centros das grandes galáxias, onde sua gravidade controla o movimento de estrelas e do gás vizinhos.

Colisões galácticas, porém, podem expulsar permanentemente esses objetos dos centros galácticos, lançando-os em trajetórias descontroladas pelo espaço intergaláctico.

Como os buracos negros supermassivos se movem

Quando duas galáxias se chocam, seus buracos negros centrais começam a se aproximar gradualmente. Com o tempo, os dois se fundem em um único objeto ainda mais massivo. A fusão libera ondas gravitacionais — perturbações no espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein.

Se essas ondas carregarem mais energia em uma direção do que em outra, o buraco negro recém-formado sofrerá um impulso poderoso na direção oposta. Esse recuo pode acelerá-lo a milhões de quilômetros por hora e afastá-lo do centro galáctico onde nasceu.

 

Movimento limitado pela gravidade galáctica

Nem todos os objetos deslocados conseguem escapar de suas galáxias. A gravidade do sistema pode prender esses corpos, forçando-os a retornar lentamente ao centro. Conforme se aproximam, aumentam de velocidade, cruzam o núcleo galáctico e depois desaceleram gradualmente.

Esse ciclo pode persistir por muito tempo, embora as interações com a matéria circundante reduzam progressivamente o movimento. Astrônomos já identificaram alguns casos que sugerem essa dinâmica, mas confirmar casos específicos tem sido difícil: processos físicos alternativos produzem observações semelhantes.

Estudo analisa a luz de quasares para detectar movimentos

Pesquisadores da Universidade de Birmingham e da Eötvös Loránd University analisaram dados do Sloan Digital Sky Survey para verificar se um conjunto muito maior de observações poderia fornecer evidências mais sólidas. Os quasares — centros galácticos extraordinariamente brilhantes alimentados por buracos negros que consomem gás circundante — fornecem essas pistas por meio da luz que emitem.

A equipe mediu diferenças na luz emitida por gás próximo ao buraco negro e gás mais distante, permitindo estimar o movimento do objeto em relação à sua galáxia. Também analisou o quanto cada quasar aparecia avermelhado, já que poeira ao redor absorve mais luz azul, deixando a luz restante com tonalidade vermelha.

Poeira revela ligação com buracos negros em movimento

Os dados mostram que quasares com Buracos negros mais rápidos tendiam a aparecer mais avermelhados, sugerindo que esses objetos estavam cercados por maior quantidade de poeira. A diferença mais acentuada apareceu entre os objetos mais envoltos em poeira.

Quasares fortemente obscurecidos por poeira eram três vezes mais comuns entre os que continham os buracos negros mais rápidos do que entre os que continham os mais lentos. Esse padrão corresponde a uma previsão teórica formulada em 2016 por Peter Raffai.

Zoltán Haiman e Zsolt Frei: buracos negros deslocados deveriam se mover mais rapidamente perto dos centros galácticos, onde as concentrações de poeira são geralmente maiores.

Nova vitória

A frase profética de Lula de 1988 que viralizou após vitória na Eleição de 2026

Na época, seu cargo era de dirigente sindical e deputado da Assembleia Nacional Constituinte

27/10/2026 08h16

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Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil

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Uma reflexão de Lula da Silva, proferida em 1988, ganhou novo impulso após sua vitória nas eleições de 2026 contra Bolsonaro. Na época, o dirigente sindical e deputado da Assembleia Nacional Constituinte afirmou que, no Brasil, quando um pobre rouba, vai preso, enquanto, quando um rico rouba, vira ministro.

Dita no contexto de efervescência política após o fim do regime militar, a frase denunciava os pactos de impunidade e a proteção institucional da oligarquia dominante. Inicialmente um argumento em defesa da justiça social, essas palavras adquiriram significado dramático décadas depois, quando eventos políticos e judiciais as transformaram em arma de debate eleitoral.

O bumerangue de 2016

Em março de 2016, durante a crise política que cercava a presidente Dilma Rousseff, Lula recebeu a nomeação formal para o cargo de ministro da Casa Civil, responsável pela chefia do gabinete ministerial. A oposição interpretou a decisão como uma estratégia para obter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, o que tiraria as investigações dos juízes de Curitiba.

Horas depois, redes sociais e redações resgataram a frase de 1988. A ironia era contundente: o próprio líder que denunciara a impunidade dos poderosos aceitava uma pasta ministerial sob suspeitas de corrupção. A Justiça suspendeu a nomeação antes de a crise precipitar a queda de Rousseff e, posteriormente, o encarceramento de Lula em 2018.

 

Prisão, anulação e retorno político

Lula permaneceu 580 dias na sede policial de Curitiba, período que consolidou o relato lulista de perseguição jurídica. O Supremo Tribunal Federal anulou posteriormente todas as condenações, sob o argumento de falta de imparcialidade processual na condução dos casos.

Nas disputas eleitorais de 2022 e 2026, a frase ressurgiu como combustível discursivo. Para o lulismo, o retorno ao Palácio do Planalto representou a validação daquele postulado inicial: a comprovação de que elites judiciais, econômicas e corporativas tentaram excluir a esquerda da disputa política por meio da manipulação seletiva do sistema punitivo.

Ecos da sentença nas eleições de 2026

A vitória de Lula reacendeu o debate sobre os limites entre Justiça e poder político no Brasil. Para seus apoiadores, a frase de 1988, retomada durante a campanha eleitoral, confirmou a existência de um sistema de dois pesos e duas medidas. Para seus críticos, porém, ela sustentava uma narrativa que simplificava complexidades institucionais.

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que pedirá a anulação da eleição após ser derrotado e acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de interferência, segundo o jornal O Globo, em 26 de outubro.

Durante a campanha, adversários também retomaram os mesmos argumentos sobre seletividade judicial, mas chegaram a conclusões opostas sobre quem era vítima ou beneficiário desse sistema.

Reflexão

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"

Pensamento trata de uma questão central sobre maturidade

27/10/2026 07h48

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Imagem: Wikimedia Commons

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Bertrand Russell, filósofo e prêmio Nobel de Literatura, deixou uma reflexão sobre um dilema da existência: saber qual ponte atravessar e qual queimar. Escolher não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades, aceitar os riscos e não esperar uma certeza absoluta.

Todos os dias, as pessoas enfrentam escolhas que podem transformar o futuro: aceitar um novo trabalho, encerrar um relacionamento, abandonar um sonho ou investir em uma oportunidade incerta. A metáfora das pontes convida a distinguir as oportunidades que merecem ser aproveitadas das situações que é melhor deixar para trás.

A metáfora dos caminhos impossíveis

Atravessar uma ponte significa avançar rumo ao desconhecido, em direção a um futuro diferente do presente. Queimar uma ponte significa encerrar uma etapa sem intenção de voltar, aceitando que certos caminhos já não estão abertos. Russell reconhecia que nenhuma decisão pode ser tomada com garantias absolutas — a incerteza faz parte da existência humana.

O pensador britânico defendia a importância do conhecimento crítico, mas compreendia que esperar por uma certeza impossível pode paralisar a ação. Escolher bem não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades reais, aceitar os riscos e compreender que a paralisia também é uma escolha — apenas uma com consequências próprias.

 

O aprendizado da renúncia

A reflexão de Russell toca em uma questão central da maturidade emocional: aprender a renunciar. Muitas pessoas se agarram a determinadas opções por medo de errar, mesmo quando mantê-las abertas impede o progresso.

A verdadeira dificuldade talvez não esteja em descobrir qual caminho promete melhores resultados, mas em reconhecer quando vale a pena insistir e quando é hora de se despedir.

Decidir também significa aceitar que não se podem percorrer todos os caminhos simultaneamente. Essa dificuldade de escolher relaciona-se ao que disse o escritor espanhol Antonio Machado: ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos. Só há uma coisa que se perde se não se dá — o amor.

Russell convidava à reflexão não para paralisar, mas para agir com clareza sobre o que realmente importa — compreendendo que o custo da indecisão frequentemente supera o risco de errar.

Por que queimar pontes pode, paradoxalmente, proteger sua carreira

Quando um profissional se cala diante de um ambiente tóxico por medo de prejudicar sua reputação, ele acaba permitindo que más práticas continuem sem consequências. A lógica tradicional de "nunca queimar pontes" funciona como uma barreira que impede mudanças estruturais no local de trabalho.

Ao silenciar-se, o profissional não apenas protege um mau empregador — ele também deixa de agir contra discriminação, bullying ou outras injustiças que afetam sua própria vida.

À medida que as prioridades mudam, profissionais passam a expor problemas no ambiente de trabalho, e essas discussões deixam de ser tabu. Em alguns casos, ações antes vistas como o fim de uma carreira se tornaram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e proteger quem denuncia esses problemas.

Quando manter a ponte intacta pode prejudicar você mais que queimá-la

A regra tradicional de "nunca queimar pontes" assume que todos os relacionamentos profissionais valem a pena ser mantidos. Mas isso não se aplica quando o ambiente é discriminatório, quando há bullying ou quando a empresa viola direitos do trabalhador. Nestes casos, tentar preservar o relacionamento pode significar suportar abuso continuado.

O exemplo de Kristen, profissional de relações públicas, ilustra essa exceção. Ela aguardou o seguro-saúde do empregador enquanto sofria bullying relacionado à sua deficiência e se recusou a confrontar o gerente para "não queimar pontes". Hoje, lamenta a decisão: proteger uma relação injusta custou mais à sua dignidade do que teria custado agir.

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